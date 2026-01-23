其實，紜紜本身是很愛吃魚的孩子，家裡只要有煎魚、清蒸魚或魚湯，她幾乎都會主動吃，並不是那種一看到魚就抗拒的小孩，即使孩子願意吃魚，日常生活裡，飲食還是會受到外食、作息、忙碌節奏影響，不一定每天都能穩定補充到理想的營養份量。身為媽媽，我並不是想「加很多」，而是希望在原本不錯的飲食基礎上，多一個簡單、穩定、不增加孩子負擔的補充方式，陪她一起走過這段重要的成長時期。

魚油DHA評價推薦｜日常飲食之外，給孩子更安心的營養補充選擇" src="https://g.udn.com.tw/upfiles/B_PI/pickupuu/PSN_PHOTO/054/f_29288054_1.JPG"> 【卡蘿琳Carloine】佩佩小魚油DHA評價推薦｜日常飲食之外，給孩子更安心的營養補充選擇

我自己在挑選孩子相關的營養品時，習慣先上網查資料，看家長分享、閱讀相關文章，也會特別留意成分標示與來源。也是在這樣的過程中，我注意到了 卡蘿琳Carloine。他們針對孩子需求設計的「佩佩小魚油 DHA」，整體資訊透明、標示清楚，讓我願意花時間多了解一點。這款小魚油是為 2–12 歲黃金發展期 設計，每一顆含有 DHA+EPA 共 150mg，份量單純，不需要額外換算，也不會讓家長在補充上感到壓力。

佩佩小魚油選用的是德國專利 rTG 型魚油，來源清楚，並通過第三方檢驗，標示不含人工色素、蔗糖與防腐劑，對我來說，這類「少添加、資訊清楚」的產品，本身就是一個很重要的安心感來源，我特別在意的是，它並沒有把產品包裝成很誇大的形象，而是回到「日常補充」這件事本身，讓家長可以很平常地融入孩子的生活裡。

我發現佩佩小魚油在「孩子接受度」這一關，真的做得不錯，可愛的小魚造型軟膠囊，加上淡淡的橘子香氣，沒有我原本擔心的腥味。第一次給紜紜時，她還好奇地問：「這是魚魚嗎？」實際咀嚼後，她說口感很像在吃 QQ 糖，現在甚至變成她每天會主動提醒我的一件事：「媽媽，記得給我吃一顆魚魚。」

佩佩小魚油的食用方式也很彈性，像紜紜這個年紀，一天一顆，飯後補充即可；軟膠囊可以直接咀嚼，也可以剪開加入食物中，對不同孩子的接受度都很友善，我很喜歡這種「不用特別安排、不打亂生活節奏」的設計，補充營養變成一件很自然的日常，而不是額外的負擔。

為什麼我會推薦卡蘿琳佩佩小魚油？其實理由並不複雜，不是因為它講了多厲害的效果，而是從成分、設計到孩子實際的接受度，都符合我對「日常營養補充」的期待，如果你家裡的孩子本來就吃得不錯，但你也希望在忙碌生活中，多一份安心的補充選擇，那卡蘿琳佩佩小魚油，會是一個可以納入考慮清單的選項。

👉 官方產品資訊這裡看：https://carloine.tw/佩佩小魚油

在幫孩子挑選營養補充品前，我自己也閱讀了不少相關資料，其中這篇文章對於 Omega-3、EPA、DHA 的整理很清楚，分享給也正在做功課的家長們參考：

👉 魚油和藻油怎麼選？一次搞懂 Omega-3、EPA、DHA

https://www.carloine.com.tw/Article/Detail/96707

