細品牛奶與乳癌的關係

無可否認地，大多數的人都相信牛奶是富有人類容易吸收的蛋白質，也有相當比例的鈣，有助青春期少男及少女飲用，以助於長高。

隨著時代的進步，科學上量化研究方法及評鑑方式也隨之革新。簡單地講，如果死抱過去年代的研究結論，那麼很可能就會被新的一篇研究的成果所推翻。

2023年一篇針對牛奶攝取量與乳癌關係的研究指出，對於婦女體內的雌激素受體 (Estrogen Receptor,)，亦即細胞表面的一種蛋白質，雌激素與之結合後會促進細胞生長為陽性（positive）時，那麼，牛奶的攝取量與罹患乳癌的風險就會出現正向的關係。簡單地講，當婦女牛奶喝愈多，那麼，罹患乳癌的風險也隨之升高（https://link.springer.com/article/10.1007/s13668-023-00457-0）。

事實上，類以牛奶攝取量與乳癌發生率的研究毛如牛毛！例如，1996的一篇論文就指出牛奶的攝取量無關於乳癌的發生（https://www.nature.com/articles/bjc1996119）。

換句話說，當國內營養師大力鼓吹牛奶的優點時，靜下心停、看及聽顯然就很重要了。

畢竟，根本沒有一個婦女會沒事幹地去檢測體內的雌激素受體是否為陽性；同樣地，當你在服用綜他命之前，有去檢測體缺少那一樣維他命嗎？

物極必反！當沒有理性時，一味地服用大量的保健食品的同時，其實70%都僅僅是心理的暗示作用罷了。否則，為什麼三個之後預期的效果就愈來愈走下坡呢？

中醫理論裡，只有母牛（羊）及母雞（鴨、鵝）才能產出奶及蛋。這些本質上屬於「陰」的動物所生產的奶及蛋都會造成體內的「痰」。腫瘤、水泡、脂肪瘤等原本不屬於正常組織的東西屬於廣義的「痰」。

不用急著來反駁中醫的理論，實驗一下讓家裡的過敏兒或有子宮肌瘤的婦女停止食用與蛋3個月。

30年臨床經驗告訴我們，堅持3個了，結果必然讓為人父母及婦女本身都笑了！