天冷中風風險增高！營養師曝「5 大護血管明星食材」、這甜品超加分
一到秋冬，早晚溫差大，不少人開始出現手腳冰冷、頭暈、血壓不穩的狀況。其實，低溫會讓血管因熱脹冷縮而變得緊繃脆弱，進一步提高高血壓與中風風險。
對此，林俐岑營養師的小天地分享適合秋冬血管保養的關鍵食材與飲食建議，冬季保養重點不只是保暖，更要「從餐桌顧血管」，吃對食物，才能提升血管彈性、降低血液黏稠度，穩住血壓不暴衝。
秋冬護血管 記住這 5 種「明星食材」
1. 深海魚類：補 Omega-3，幫血管降火氣
像是鮭魚、鯖魚、秋刀魚等深海魚，富含 Omega-3 脂肪酸，有助降低血管發炎反應、減少壞膽固醇與三酸甘油脂堆積，還能預防血栓形成。建議每週至少攝取 2 次，簡單乾煎或清蒸就很加分。
2. 深綠色蔬菜＋全穀根莖：穩定血管內壁
菠菜、地瓜葉、花椰菜等深色蔬菜含有豐富葉酸，可降低會傷害血管內壁的「同半胱胺酸」。
另外，燕麥、糙米、地瓜等全穀根莖類富含膳食纖維，特別是燕麥的 β-葡聚醣，有助代謝膽固醇，是血管保養的長期投資。
3. 高鉀蔬果：幫助血壓回穩
香蕉、奇異果、芭樂、柑橘類水果，以及各類蔬菜，都含有鉀與抗氧化植化素，能協助排出體內多餘鈉離子、放鬆血管、降低血壓。提醒腎臟疾病患者需依醫師建議調整攝取量。
4. 堅果與種子：好油脂是血管的防護罩
核桃、杏仁、亞麻仁籽、芝麻等堅果與種子，富含維生素 E 與不飽和脂肪酸，能保護血管內皮細胞不被自由基破壞，同時幫助血管擴張。每天一湯匙即可，重點是「少量但持續」。
5. 蔥薑蒜、洋蔥與黑木耳：天然血管清道夫
大蒜素、洋蔥中的硫化物，再加上黑木耳，被營養界稱為「血管清道夫組合」，有助抗氧化、促進血液循環、降低血栓形成風險，特別適合秋冬進補時搭配食用。
秋冬護血管「3 個飲食原則」一定要做到
想真正降低心血管風險，日常飲食習慣也不能忽略。
1. 天冷更要喝水
秋冬因為不易流汗，很多人水喝得更少，反而讓血液變得黏稠。營養師建議，起床先喝一杯溫開水，有助稀釋夜間濃縮的血液，降低清晨中風風險。
2. 小心火鍋、燉湯的隱形鹽分
湯底、沾醬往往是鈉含量炸彈，容易讓血壓失控。建議選擇昆布或蔬菜清湯，少喝湯，沾醬以蔥、蒜、醋、蘿蔔泥取代沙茶與醬油。
3. 少碰高糖與反式脂肪
蛋糕、酥皮濃湯、油炸物容易推高壞膽固醇，加速動脈硬化，天冷嘴饞時更要節制。
林俐岑特別點名，黑木耳露是秋冬平價又實用的護血管選擇。黑木耳富含水溶性纖維與天然抗凝血成分，有助降低血液黏稠度。不過黑木耳性偏寒，建議搭配老薑、枸杞一起煮，更溫和不傷身。
簡單做法可將黑木耳與老薑打成露，或入湯、涼拌都很適合。需注意的是，正在服用抗凝血藥物者，食用前應先諮詢醫師。最後別忘了，搭配規律活動，血液循環才會真的動起來。
林俐岑營養師的小天地原文
