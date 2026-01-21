2026-01-21 22:43 女子漾／編輯ANDREA
「我明明吃不多」卻還是胖？90%的人都算錯~營養師揭最容易搞錯的減脂盲點！
文字來源 轉載自 高敏敏營養師 提供
很多人減肥第一步就是「少吃」。但你可能有這樣的經驗：吃得已經很少，甚至一天不到 1000 大卡，體重卻停在那、甚至還反彈？其實不是你不努力，而是你的身體正啟動「保命機制」。
當攝取熱量過低、營養不足時，身體會誤以為你正在飢荒，於是主動把代謝降到最低來節省能量。你吃得越少，代謝越慢，最後只會換來暴食、復胖、體重更失控。所以關鍵不是「吃很少」，而是創造「健康的熱量赤字」。
什麼是熱量赤字？
簡單理解： 每天消耗的熱量 > 你吃進去的熱量
只要存在能量缺口，身體就會動用脂肪來供應能量，人自然就會慢慢變瘦。但這個缺口不能太大，否則代謝下降、荷爾蒙失衡、易疲倦、易暴食，最後更難瘦。
健康的做法是： TDEE 減 300～500 大卡，建立可長期維持的缺口。
先搞懂自己的 TDEE、BMR
1.BMR（基礎代謝率）：身體躺著也會消耗的最低熱量。 2.TDEE（每日總熱量消耗）：你一天消耗的全部熱量，包括代謝＋活動＋運動。
TDEE 公式： TDEE = BMR（或 RMR）× 活動量係數
活動量係數示意：
久坐族 ×1.2
一週動 2–3 天 ×1.4
規律運動 ×1.6
高體力工作 ×1.8
算出 TDEE 後，只要每天少 300～500 大卡，就能健康減脂。
那要怎麼創造「健康熱量赤字」？
不是挨餓，而是讓身體「吃得夠、動得夠」，自然形成缺口。
1.吃夠蛋白質
蛋白質是維持代謝最重要的來源。肌肉夠，代謝才會穩，飽足感也高。 每餐都要有蛋白質，是減脂路上的核心。
2.多吃蔬菜與膳食纖維
纖維能墊胃、延緩血糖上升、減少暴食機率，腸道順了代謝也會比較順。
3.水喝夠
喝水直接影響代謝、循環、排廢。身體缺水，代謝一定降。
4.遠離熱量炸彈
甜飲、炸物、加工食品只要一點點就能把你整天的熱量缺口補回去。 減脂不是不能吃，而是 不要每天吃，也要控制份量。
5.增加日常活動量
運動絕對有幫助，但最容易做到的其實是：多走路、少久坐、上下班多步行 加重量訓練更能提升代謝，讓你成為真正的易瘦體質。
偶爾想吃喜歡的美食也沒關係
減脂不是修行。偶爾吃份甜點、炸雞不會毀掉你的努力， 真正會讓你失控的，是「長期過度壓抑」。
吃了就享受，把握份量，之後多走幾步、多動一點就能平衡。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower