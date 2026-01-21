2026-01-21 19:57 女子漾／編輯周意軒
不是學生也能抽！2026「運動幣」1/26 開放登記，500 元怎麼拿、怎麼用一次搞懂
全民運動政策正式升級！運動部宣布，自 2026 年起，原本僅限年輕族群使用的「青春動滋券」，將全面轉型為 「運動幣」，不只名稱更新，補助對象也首度擴大至年滿 16 歲以上國民。首波將發放 60 萬份、每份 500 元，採「期間登記、公開抽籤」制度，不用搶、不限學生身分，上班族、自由接案者通通都有機會。女子漾一次幫你整理 2026 運動幣怎麼抽、什麼時候登記、怎麼用最划算，符合資格的親朋好友記得一起揪團登記。
一、2026 運動幣是什麼？跟青春動滋券差在哪？
「運動幣」是運動部推動全民運動的新制補助，核心目的在於鼓勵民眾 實際參與運動、進場看比賽，同時帶動整體運動產業發展。
與過去「青春動滋券」最大差異在於：
一是 不再限學生身分，只要年齡符合即可登記；
二是 使用場景更貼近日常生活，從健身、觀賽到添購裝備都能使用，但會依類型設有折抵上限。
二、2026 運動幣申請資格一次看
凡具有 中華民國國籍，且 年滿 16 歲，出生日期為 2010 年（民國 99 年）1 月 1 日（含）以前者，皆可參加 2026 年運動幣登記抽籤。
不論是否仍在學，包含學生、上班族、自由接案者，只要年齡符合，人人都能登記。
三、2026 運動幣登記時間與分流規則
運動幣採「期間登記、公開抽籤」制度，並非先搶先得。只要在指定時間內完成登記，就具備抽籤資格。
登記時間
115 年 1 月 26 日至 2 月 8 日，共 14 天
登記平台：動滋網（500.gov.tw）
為避免網站壅塞，前 5 天採 身分證字號末碼分流：
1 月 26 日：末碼 0、1
1 月 27 日：末碼 2、3
1 月 28 日：末碼 4、5
1 月 29 日：末碼 6、7
1 月 30 日：末碼 8、9
1 月 31 日至 2 月 8 日：全面開放登記
四、2026 運動幣登記流程與抽籤方式
登記期間內，民眾進入動滋網「民眾登記」頁面，填寫姓名、身分證字號、出生年月日、手機號碼及電子信箱等資料，系統完成年齡與身分驗證後，即取得抽籤資格。
抽籤資訊重點
抽籤時間：115 年 2 月 12 日
抽籤方式：線上直播公開抽籤
中籤名額：60 萬人
中籤者將收到簡訊通知，也可於 2 月 13 日上午 10 時起 登入動滋網查詢結果。
五、2026 運動幣使用時間別錯過
中籤者可自 115 年 3 月 1 日起開始使用，使用期限至 115 年 12 月 31 日止。
若未於期限內使用，運動幣將自動失效，不得展延。
六、2026 運動幣怎麼用？三大類型折抵規則一次懂
運動幣依使用性質分為三大類，不同類型設有不同折抵上限。
1. 做運動
可使用於健身房、游泳池、運動中心、球場租借、瑜珈或有氧課程等，500 元可全額折抵。
2. 看比賽
適用於中華職棒、職籃、排球聯賽等運動賽事門票，同樣 可全額折抵 500 元。
3. 添裝備
可購買運動鞋、運動服飾、護具、球拍、運動器材或穿戴式裝置，每人最高僅能折抵 200 元，超出金額需自行支付。
七、實際使用範例一次看懂
若購買一雙 3,000 元的慢跑鞋，結帳時出示運動幣 QR Code，系統最多僅能折抵 200 元，其餘 2,800 元需自行支付。
運動部說明，設置裝備類折抵上限，是為避免補助資源過度集中於消費型購物，希望引導民眾將更多預算投入 實際運動與進場觀賽等體驗型活動。
八、未滿 16 歲怎麼辦？替代補助方式一次看
未滿 16 歲者不會發放個人運動幣。運動部另行推動「學生參與觀賞運動競技或表演補助辦法」，由學校以校隊或社團名義集體申請，鼓勵學生以團體方式參與賽事或活動。
九、退費規定與使用注意事項
運動幣一經合作店家完成掃碼或輸入付款碼折抵，即無法退回。若後續發生退換貨，須依各合作店家規定辦理，運動幣不會返還，登記與使用前務必留意。