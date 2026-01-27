2026-01-27 10:01 潮健康
頭髮分岔怎麼處理？7 招日常護髮技巧，降低頭髮分岔發生的機會
圖說：秀髮末端分岔不只是外觀問題，更反映髮絲結構受損，常與修剪與日常護理方式有關。
不少人洗完頭髮隔天就發現髮尾毛躁、乾燥甚至分岔。《FJ豐傑生醫》化妝品研發師朱靜慧指出，頭髮分岔並非單純美觀問題，而是髮絲內部角蛋白結構遭破壞的結果；本文從專業角度，解析分岔形成的類型與原因，並整理出具體可行的改善與預防步驟，幫助讀者重建健康光澤秀髮。
什麼是頭髮分岔？專家：不是表面裂開那麼簡單
頭髮分岔常被用來描述髮絲末端纖維結構分離的現象，是髮絲末端角蛋白受損後無法維持完整纖維形態的現象，常見於髮尾位置。分岔會讓頭髮失去光澤、變得乾燥易斷，並可能向上延伸，影響整體髮質狀態。
分岔不只一種！4 種型態反映不同受損程度
化妝品研發師朱靜慧指出，根據裂痕形態不同，髮尾分岔可分為：
- 單裂型：僅一條簡單裂痕，如字母 Y，屬結構受損。
- 多裂型：多處裂痕如樹枝狀，反映受外在影響程度較高。
- 不規則型：碎裂毛邊不均，通常伴乾燥與粗糙。
- 結節型：出現小結節，易糾結與斷裂，多見於乾性髮或自然捲者。
5 大分岔成因曝光：從化學到物理傷害
頭髮分岔並非偶然，背後往往有可改善的誘因：
- 化學藥劑傷害染、漂、燙會破壞毛鱗片排列，導致保護層缺口，讓髮芯更容易乾裂分岔。
- 熱工具過度使用吹風機、電捲棒的高溫會加速水分蒸發，使蛋白結構脆化，頭髮失去彈性與韌度。
- 環境曝曬紫外線與空氣污染會氧化髮絲表層，使毛鱗片無法緊密閉合，增加斷裂風險。
- 物理性摩擦粗梳、濕髮梳理或用力擦乾，會在毛鱗片尚未閉合時造成拉扯，是最常被低估的傷害來源。
- 缺乏滋養護理若未定期補充水分與油脂，髮絲失去天然防護屏障，分岔自然更容易出現。
「Y字分岔」真的救不回來？專家：只能剪掉再護理
專家朱靜慧指出，當髮尾出現 Y 字分岔，代表髮絲內部的角蛋白纖維已發生結構性斷裂，並非表層乾燥那麼簡單，而是屬於較難透過日常護理改善的狀態，再高級的護髮產品也無法真正「修復回原狀」。
常見的處理作法，會以修剪受影響的髮尾作為其中一種選項；建議使用專業剪刀，沿分岔點向上修剪約 1–2 公分，以降低後續出現分岔的可能性。
修剪後再搭配護髮產品，重點不在「修復分岔」，而是補充水分與油脂、強化外層保護，降低後續摩擦與乾裂風險，有助於降低再次出現分岔的風險。
7 招日常護髮技巧，降低頭髮分岔發生的機會
為有效預防頭髮分岔，朱靜慧整理以下保養要點：
- 定期修剪：每 6–8 週去除老舊分叉髮尾。
- 使用護髮產品：補充水分與油脂，協助維持髮絲表層的保護狀態。
- 降低熱傷害：減少高溫造型，並用熱保護產品。
- 輕柔吸水：以超細纖維毛巾按壓吸乾避免摩擦。
- 深層護理：每週 1–2 次髮膜滋養髮絲。
- 選溫和洗髮精：胺基酸潔淨不刺激，避免過度乾燥。
- 避免日曬曝曬：戶外防 UV 或戴帽保護髮絲。
頭髮分岔常見問題QA
Q1：分岔頭髮剪掉後還會再分岔嗎？
會。剪掉受損髮尾只能移除已分岔的部分，若後續仍頻繁使用高溫造型、忽略保濕與滋養，新的髮尾依然可能再次受損而分岔。因此，修剪只是第一步，後續護理才是關鍵。
Q2：有分岔要每天護髮嗎？
不建議。過度護髮可能造成髮絲負擔，反而影響蓬鬆度與清爽感。一般建議每週 1-2 次深層護理，其餘時間著重於日常保濕、防熱與減少摩擦，更有助於維持髮尾穩定狀態。
Q3：飲食與頭髮健康之間有何關聯？
頭髮主要由蛋白質構成，建議攝取足量蛋白質，並搭配健康脂肪與抗氧化營養素，如豆類、堅果、魚類與各類蔬果，可支持角蛋白生成與頭皮健康，為髮絲生長打好基礎。
免責聲明：本文內容僅為一般美髮與生活保養相關資訊分享，非作為醫療診斷或治療依據。如有頭皮或頭髮相關困擾，建議諮詢專業醫療或美髮人員。
延伸閱讀：