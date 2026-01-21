貝克漢長子和父母切割，看見豪門最難堪的家庭啟示錄 父母教養該怎麼辦？

2026-01-21 08:04 失敗要趁早 - 張念慈
貝克漢長子和父母切割，看見豪門最難堪的家庭啟示錄
貝克漢長子和父母切割，看見豪門最難堪的家庭啟示錄


貝克漢的長子布魯克林丟出千字長文，決絕地和父母切割了。

看到貝克漢長子和父母決裂，我心裡竟然一點也不意外。這不是單純的豪門恩怨，更是一場給所有父母的教養警鐘。

家，只是完美的公關公司

這場教養悲劇的源頭，最核心的一點就是：對父母來說，「貝克漢品牌」的形象與商業利益，永遠排在第一順位。 

布魯克林說，那個家，彷彿只是一間精密的公關公司，而孩子們是品牌最重要的資產。

他諷刺，所謂的家庭之愛，取決於你在社群媒體上發了多少貼文，或多快放下手邊一切趕去拍一張全家福大合照。

親情成了一項需要打卡的KPI，為了維持「完美家庭」的表象，他們必須配合演出。

財閥遇上名流的生死鬥

這聽起來很窒息對吧？但更精彩的還在後頭。

一般電視劇裡常上演的戲碼，是財閥二代愛上了平凡女子，卻被家族壓力逼迫分手，理由通常是門不當戶不對。但布魯克林的情況卻完全是一個反諷的鏡像。

他愛上的，是比他父母資產更雄厚、身家更驚人的富家女妮寇拉。她的父親是美國億萬富豪尼爾森・佩茲，跟佩茲家族的財力相比，貝克漢家簡直像是暴發戶遇到了老錢風。

照理說，兒子娶了超級豪門千金，父母應該高興都來不及，為什麼會搞成這樣？

我想了很久，可能的理由或許就是因為貝克漢夫婦的明星光環太亮了。他們習慣了站在舞台中央，習慣了所有聚光燈都打在自己身上。

當一個出身比自己更好、更年輕貌美的媳婦進門，甚至可能搶了維多利亞的時尚話語權時，那個「完美品牌」的主導權受到了威脅。

他們或許無法容忍媳婦搶了光芒，所以極度不滿意這樁婚姻。

「地獄級羞辱」的婚禮

布魯克林控訴，母親維多利亞在最後一刻取消為妮寇拉製作婚紗，讓新娘陷入恐慌。

更扯的是，新人要跳第一支舞時，走上台等待布魯克林的，竟然不是新娘，而是他媽！這哪裡是婚禮？這根本是維多利亞的主場秀。

甚至，布魯克林還爆料，父母試圖透過律師逼他簽下一份合約，放棄自己姓名的權利，好讓「貝克漢」這個金字招牌的商業控制權牢牢掌握在父母手中。

對他們來說，兒子的名字象徵的並非傳承，而是一項可以交易、必須被管控的資產。

看到這裡，很多人可能會覺得布魯克林好可憐，是一個被控制狂父母毀掉的孩子。但我們試著找出更資料，冷靜下來想一想，布魯克林自己又做對了哪些事？

被掌控還是放任的溺愛

他在媒體上大聲宣稱自己被情緒勒索、被控制了26年。他說自己患上了嚴重焦慮症，直到下定決心遠離這個家庭才好轉。

但審視他的人生履歷，你會發現一個充滿矛盾的現象。他說自己一直被父母掌控著，這句話也許只說對了一半。

事實上，父母對他的選擇一直展現出一種近乎溺愛的「放任」。

他想踢足球，結果踢一踢發現天賦不如老爸就不踢了；大學念一年就因「想家」而輟學。當模特兒也是三天打魚兩天曬網，他接了百萬代言，卻因為不敬業、沒盡到責任而被解約。

也許他真的被嚴格控制，但不可否認，他也是一個被過度保護、只要遇到一點挫折就想逃跑，而父母總是幫他收拾爛攤子的巨嬰。

這正是這場豪門決裂最諷刺的地方。父母一方面用商業品牌的邏輯在經營家庭形象，要求孩子配合演出。

另一方面在教育上卻極度縱容，沒有教會孩子什麼是堅持，什麼是責任。當這個孩子終於找到更強的靠山，他的億萬富翁岳父時，他毫不猶豫地選擇了切割。

正在育兒路上的父母該怎麼辦

身為父母，我極度不願意未來孩子和我這樣決裂，也許這場豪門恩怨，給了我們三個最深刻、也最沉重的提醒，：

第一，在孩子小的時候，就要讓他學起擔起自己的責任。

父母的光環屬於父母，這一點必須切分得乾乾淨淨。我們很容易因為愛孩子，就想幫他鋪路，用自己的人脈資源去換取他的成功。

但就像布魯克林，他擁有了全世界最好的資源，卻沒有長出與之匹配的能力。

自己的光環必須自己創造，如果他學不會對自己的人生負責，給他再多的金山銀山，最後都只會變成他指控你的呈堂證供。

第二，如果孩子不願意，就別逼他維持假人設。

愛的KPI不該這樣制定。我們是否也曾經為了自己的面子，為了在親戚朋友面前「有面子」，而強迫孩子去學才藝、去考他不喜歡的學校、去扮演一個乖寶寶？

貝克漢家的悲劇告訴我們，那種為了展示給別人看的幸福，往往最為脆弱。當家庭變成了展演廳，親情就變成了演技，最後誰演累了，誰就先翻桌。

第三，孩子出生後，就是和父母完全不同的個體了。

這句話說起來容易，做起來最難。

但我們都該學習放過自己，父母能夠把孩子養大，給他足夠的愛與支持，就已經盡到很好的責任了。

接下來的人生，是他自己的戰場。父母要學習放手，自己好好過自己的生活。

不要把孩子當成自己的所有物，也不要把自己的夢想寄託在孩子身上。當我們試圖緊抓不放，最後得到的往往不是感恩，而是像布魯克林那樣的逃離與反噬。

這場貝克漢王朝的崩壞，或許是這個社群時代最昂貴的一堂教養課。

它告訴我們，無論外表多麼光鮮亮麗，如果內裡的連結是建立在控制與利益之上，崩塌只是時間早晚的問題。

別讓我們的愛，變成了孩子急於擺脫的枷鎖。



失敗要趁早 - 張念慈

失敗要趁早 - 張念慈

資深媒體人、親職作家、雙寶媽、癌症患者，也是失敗翻意師。我想幫助遇到瓶頸的人，換個角度看待失敗，重新出發。｢失敗要趁早」透過分享親職停看聽、學習更有效、生活大小事、正向人生觀4個主題，幫助你學會不怕失敗，樂觀面對人生。部落格｢小記者所見所聞」、粉專+YT搜尋｢失敗要趁早-張念慈」、Podcast「失敗學學失敗」、IG @fail.early；想看更多內容點擊portaly.cc/failearly

#親子教育 #親子溝通 #親子關係 #貝克漢家族 #維多利亞貝克漢

尾牙前一定要看！2026抽獎禁忌與中獎技巧全公開，花家黑魔法、娜璉桌布真的有用？

尾牙前一定要看！2026抽獎禁忌與中獎技巧全公開，花家黑魔法、娜璉桌布真的有用？

2026-01-15 11:20
尾牙前一定要看！2026抽獎禁忌與中獎技巧全公開　花家黑魔法、娜璉桌布真的有用？ 圖片來源 :@heartlipped X和花木蘭yt截圖
尾牙前一定要看！2026抽獎禁忌與中獎技巧全公開　花家黑魔法、娜璉桌布真的有用？ 圖片來源 :@heartlipped X和花木蘭yt截圖

尾牙、春酒一到，辦公室空氣就會自動切換成「抽獎模式」：有人假裝佛系，其實手心全是汗；有人嘴上說隨緣，手機桌布早就換好。每年都會出現一批「中獎都市傳說」，2026討論度最高的三大派系，基本上就是花家黑魔法、吉伊卡哇護體、娜璉桌布玄學。以下整理成「９招技巧＋常見禁忌」，讓你在不迷信的前提下，幫自己多加一層心理Buff，至少抽獎那一刻看起來很有料。

2026尾牙春酒抽獎技巧 1：花家黑魔法先開聲，氣勢先贏一半

圖片來源 :花木蘭yt截圖
圖片來源 :花木蘭yt截圖

所謂「花家黑魔法」，最常見版本就是在抽獎前狂聽迪士尼《花木蘭》的歌〈以妳為榮〉，不少網友分享「聽完就中」的神奇經驗，甚至連便利商店都跟上話題，宣布店內不定期播放。實戰用法很簡單：抽獎前10到15分鐘，戴耳機、開單曲循環，讓自己進入「祖先都站我這邊」的自信狀態。

2026尾牙春酒抽獎技巧 2：娜璉桌布玄學，2026新一代「美輪明宏都市傳說」

如果你聽過當年「美輪明宏桌布之亂」，那你已經懂這種玩法的精髓：用一張照片，替自己建立「我今天會走運」的心理暗示。

而2026最紅的新主角，正是TWICE林娜璉。台灣媒體整理了大量網友回報，把手機桌布換成娜璉照片後，抽獎、發票、搶票都變順的案例，甚至出現「娜璉玄學」這種稱號。

圖片來源 :@heartlipped
圖片來源 :@heartlipped

實戰建議：抽獎當天才換也行，但請別邊換邊大喊「我一定會中」，低調一點更有儀式感。

2026尾牙春酒抽獎技巧 3：吉伊卡哇要帶哪隻？「吉祥物」這個語感就是主打

吉伊卡哇派的核心不是科學，是「可愛帶來好心情」。社群上確實有人分享帶著吉伊卡哇娃娃或吊飾去開會、去抽獎，結果真的中到獎金，還出現借同事接力沾喜氣的故事。

要問帶哪隻？最通用的答案就是：帶你最喜歡、最想被它守護的那隻。若你想更「諧音派」一點，優先選名字聽起來就很吉利、很討喜的角色，讓自己一路心情穩、笑容穩、氣場也穩。

圖片來源 :女子漾編輯拍攝
圖片來源 :女子漾編輯拍攝

2026尾牙春酒抽獎技巧 4：抽獎前的「禁忌」第一條：不要先講衰話、也不要先自我詛咒

很多人抽獎前會習慣性說「我一定不中啦」「我很衰啦」，這句話最可怕的點不在玄學，而在於它會讓你整個人縮起來。尾牙抽獎其實很吃現場狀態：你越緊張越彆扭，越容易在被叫到名字時反應慢半拍。所以禁忌不是神鬼，是你自己先把自己送走。把口頭禪改成「隨緣，但我今天狀態很好」，就夠了。

2026尾牙春酒抽獎技巧 5：抽獎前的「禁忌」第二條：別急著炫耀你的準備

你可以換桌布、可以聽神曲、可以口袋放小吊飾，但請不要一到會場就昭告天下「我今天準備齊全等著中」。這不是怕被破法，是避免變成全場焦點後給自己壓力，或讓同事起鬨、把你推到尷尬位置。低調，才是最強的幸運濾鏡。

2026尾牙春酒抽獎技巧 6：馬年穿搭小心機，用「土色系」把火氣壓穩

2026是馬年，社群也流行把生肖五行跟穿搭連在一起：用土色系去平衡火氣，讓整體氣場更穩。

你不需要全身卡其到像在荒野求生，只要在外套、包包、鞋、眼影或指甲選一個「大地色細節」，就能達成「看起來很會」的效果。

2026尾牙春酒抽獎技巧 7：紅色不是只能紅內褲，紅色小物更適合社畜日常

尾牙的紅色梗每年都會被玩到爛，但它之所以不退流行，是因為它真的很適合拍照、也很適合營造「喜氣上身」的狀態。比起走極端路線，你可以選一個「不會尷尬又看得出有準備」的紅色小物，例如紅色髮夾、紅色指甲、紅色耳環，或紅色手機殼的一角。可以戴上vacanza全系列飾品皆採用低敏925純銀製作，以「實踐馬」與「招財喵」為領銜主角紛紛躍上項鍊，輕鬆融入日常穿搭，祈願耳飾再加碼推出「財富雞」、「結緣兔」、「汪旺犬」，集結戀愛、財富、以及好人緣祝福！系列更推出周邊御守，繡上yeeee pottery品牌小標，配合金、木、水、火、土五行元素推出五款御守香氛包，相生相剋，萬物平衡，恰恰與陶藝家李亭儀的心意相通，期許面對新的一年，達成所有的目標之前能提醒自己好好休息，平衡生活與理想。

vacanza 攜手歡樂陶一家陶藝工作室（yeeee pottery），以全新靈感「我的願望小福獸 Let your wish stay」延伸經典「祈願生肖系列」。圖片來源：vacanza　提供
vacanza 攜手歡樂陶一家陶藝工作室（yeeee pottery），以全新靈感「我的願望小福獸 Let your wish stay」延伸經典「祈願生肖系列」。圖片來源：vacanza　提供

vacanza 攜手歡樂陶一家陶藝工作室（yeeee pottery），以全新靈感「我的願望小福獸 Let your wish stay」延伸經典「祈願生肖系列」。圖片來源：vacanza　提供
vacanza 攜手歡樂陶一家陶藝工作室（yeeee pottery），以全新靈感「我的願望小福獸 Let your wish stay」延伸經典「祈願生肖系列」。圖片來源：vacanza　提供

2026尾牙春酒抽獎技巧 8：手寫紅字許願法，讓你抽獎時更專注

有一派玩法是「手寫紅字」，例如把想中的獎項或金額用紅筆寫在小紙條上，當成口袋護身符，主打偏財運加成。用更現代的角度看，它其實就是「具象化目標」：你越清楚自己想要什麼，越不容易在抽獎過程心態崩壞、越能保持穩定。

2026尾牙春酒抽獎技巧 9：抽獎前先把「名字辨識度」拉滿

這招很務實：尾牙現場常常音響炸裂、主持人語速快，名字又容易撞音。你可以在抽獎前就把座位、動線、上台路線想好；如果公司允許名牌、桌牌，讓自己的識別更清楚也更好。這不算玄學，是降低「叫到你卻沒反應」這種社死風險。

《何百芮的地獄毒白》圖片來源:官方
《何百芮的地獄毒白》圖片來源:官方

2026 租補懶人包｜合法住宅成關鍵！申請資格、補貼金額、加碼倍數與入帳時間全整理

2026 租補懶人包｜合法住宅成關鍵！申請資格、補貼金額、加碼倍數與入帳時間全整理

2025-12-31 11:57
2026 租補懶人包｜合法住宅成關鍵！申請資格、補貼金額、加碼倍數與入帳時間全整理。圖／tvn、tving
2026 租補懶人包｜合法住宅成關鍵！申請資格、補貼金額、加碼倍數與入帳時間全整理。圖／tvn、tving

政府「300 億元中央擴大租金補貼專案」確定延續至 2026 年（民國 115 年），全年補助名額維持 75 萬戶，持續照顧青年、家庭與弱勢租屋族。不過，2026 年起制度正式上路的新制也同步提高門檻，頂樓加蓋、違建等非合法住宅全面排除，成為今年最重要的變化。

圖／ 內政部不動產資訊平台
圖／ 內政部不動產資訊平台

究竟哪些人可以申請？可以領多少？舊戶還要不要重新申請？補貼多久會入帳？以下一次整理 2026 年租金補貼重點。

2026 租金補貼申請時間與名額

受理期間

2026 年 1 月 1 日（四）上午 9 時
至 2026 年 12 月 31 日（四）下午 5 時

2026 年租金補貼採「隨到隨辦」方式受理，符合資格者只要在申請期間內提出申請，案件就會依送件順序進行審查，不需等到特定批次或截止日。

補助戶數

本次租金補貼名額全台共計 75 萬戶，採取總量管制方式辦理，一旦核定戶數額滿，受理作業可能提前截止，建議符合資格的租屋族及早提出申請，以免錯失補貼機會。

2026 年最大新制：全面排除「非合法住宅」

為了提升租屋族的居住安全，內政部國土管理署自 2026 年起正式調整租金補貼規定，明確要求新申請者所承租的房屋必須為合法住宅，未來頂樓加蓋、違章建築或其他不符合法規的住宅，將無法再申請租金補貼。

申請需具備

建物保存登記或合法建築證明

房屋稅按「住家用」課徵

建物用途登記含「住、住宅、農舍、套房、公寓、宿舍」等字樣

舊戶緩衝規定

若申請人於 2025 年已核定並持續領取租金補貼，且 2026 年續住原址，即使承租的是頂樓加蓋，仍可在緩衝機制下繼續領取補貼至原核定期間屆滿（多數可至 2026 年底）；但若於 2026 年期間搬家、重新簽訂新租約，或於 2027 年起再度申請補貼，則必須改承租合法住宅，否則將無法再符合申請資格。

舊戶續住可以撐一下，新戶或換房就不行了。

2026 租金補貼申請資格一次看

申請人須同時符合以下條件

身分與年齡

中華民國國民，設有國內戶籍

年滿 18 歲可自行申請

特定未成年情形（如結束安置）得由法定代理人申請

無自有住宅

家庭成員名下均無自有房屋

家庭成員包括：申請人、配偶、申請人或配偶的未成年子女、申請人或配偶孕有的胎兒、申請人或配偶的受監護人。

所得門檻

申請租金補貼時，政府會以申請人「整個家庭」為計算單位，將家庭成員的總收入加總後，平均到每一個人身上，只要每人每月的平均所得低於租屋所在地所公告的「最低生活費 3 倍」，就符合這項所得門檻。計算標準以財稅機關資料為準，並非單看個人當下的月薪。

以近期公告標準為例：

台北市：約 61,137 元

新北市：約 50,700 元

桃園市：約 50,304 元

台中市：約 48,231 元

台南市：約 46,545 元

高雄市：約 48,120 元

不得重複領取

申請租金補貼時，原則上不得同時接受其他政府住宅相關協助，包括入住社會住宅、政府興辦的出租住宅，或是包租代管等住宅補助方案，以避免重複補貼。不過，仍有少數特殊情況可依個案由主管機關審認，是否符合例外適用資格，需以實際審查結果為準。

2026 租金補貼金額與加碼倍數

基本補貼（依地區與分級）

租金補貼金額依申請人身分條件與租賃所在地不同而有所差異，每戶每月約落在 2,000 元至 8,000 元之間，實際核定金額仍以主管機關審查結果為準。

分為三個等級

第一級：低收入戶／中低收入戶家庭

第二級：一般家庭

第三級：單身、未滿 40 歲、非弱勢者

五大加碼族群（擇高計算）

若符合以下身分，可再加碼補貼金額：

單身青年（18～未滿 40 歲）：×1.2 倍

圖／ 內政部不動產資訊平台
圖／ 內政部不動產資訊平台

新婚家庭（結婚 2 年內）：×1.5 倍

圖／內政部不動產資訊平台
圖／內政部不動產資訊平台

育有未成年子女（含胎兒）：1 人×1.4，每多 1 人再加 ×0.2

經濟弱勢（低收／中低收）：×1.4 倍

圖／ 內政部不動產資訊平台
圖／ 內政部不動產資訊平台

社會弱勢（身障、原住民、65 歲以上等）：×1.2 倍

在同時符合多項加碼身分條件的情況下，租金補貼金額可依規定疊加計算，最高每戶每月補貼金額可達 14,400 元。

2026 租金補貼怎麼申請？舊戶要再申請嗎？

舊戶

若申請人於 2025 年已獲核定並領取租金補貼，2026 年將由系統自動帶入資料進行審核，原則上不需重新申請；但若租約到期、提前終止或有搬家情形，仍須在租約消滅後 3 個月內補上符合規定的新租賃契約，否則補貼資格將受到影響。

新戶申請方式（三擇一）

1. 線上申請（最推薦）

透過「300 億元中央擴大租金補貼線上申請系統」＼點我進系統／

2. 郵寄申請

下載申請書郵寄租賃房屋所在地直轄市或內政部國土管理署辦理。

3. 臨櫃申請

於上班時間至地方政府受理窗口辦理。

申請需準備哪些文件？

申請書（線上申請免附）
定期租賃契約影本或電子契約
（須載明出租人、承租人、身分證字號、地址、租金、租期）
申請人金融機構帳戶證明

申請時需依個人身分狀況檢附相關證明文件，例如懷孕者須提供懷孕證明、具經濟或社會弱勢身分者須檢附弱勢身分證明文件，若有受監護人則需附上載有監護關係的戶籍資料；家庭成員中如有外籍人士，則須提供由內政部移民署核發的統一證號。

房東需要同意嗎？房東會被課稅嗎？

申請租金補貼時不需要取得房東同意，房客只要符合資格即可自行提出申請；一旦補貼核定通過，地方政府將依規定自動將房東認定為「公益出租人」。

房東可享

每屋每月租金收入 1.5 萬元免稅
房屋稅比照自用住宅優惠稅率

不過，實務上仍建議租客在申請前先與房東說明與溝通相關機制與影響，提前取得理解，有助於避免日後在稅務或租約認知上產生誤會。

補貼多久會入帳？如何查詢進度？

已起租者

自申請日起按月撥款

未起租者

自起租日開始撥款

進度查詢

申請完成後，可進入租金補貼線上申請系統，點選「進度查詢」，輸入身分證字號與健保卡號，即可查詢案件目前的審核進度。

＼點我查詢進度／

#住宅 #新制 #登記 #房屋稅 #租金補貼

醫師真的不敢吃！夜市「3類美食」被點名健康殺手　它竟是第一類致癌物

醫師真的不敢吃！夜市「3類美食」被點名健康殺手　它竟是第一類致癌物

2026-01-19 16:39
醫師真的不敢吃！夜市「3類美食」被點名健康殺手　它竟是第一類致癌物...。圖片來源：臺中觀光旅遊網Taichung Tourism
醫師真的不敢吃！夜市「3類美食」被點名健康殺手　它竟是第一類致癌物...。圖片來源：臺中觀光旅遊網Taichung Tourism

台灣夜市文化聞名國際，炸物、香腸、手搖飲幾乎成為許多人日常生活的一部分，但在享受美食的同時，潛藏的健康風險也逐漸受到醫界關注。減重專科醫師陳威龍近日透過影音平台分享臨床觀察，直言有三類食物是多數醫師私下「能避就避」，其中加工肉品更已被世界衛生組織認定為第一類致癌物。

圖片來源：聯合報系資料照
圖片來源：聯合報系資料照

陳威龍指出，醫師並非對夜市小吃有偏見，而是長期在門診中看到相關疾病的累積後果，才會對某些飲食選擇格外謹慎。以下整理三類「健康殺手」。

1. 加工肉品：已被列為「第一類致癌物」

香腸、熱狗、培根、火腿等加工肉品，在夜市與日常飲食中十分常見，但其健康風險已有明確科學證據支持。世界衛生組織轄下的國際癌症研究機構（IARC）早已將加工肉品列為第一類致癌物，代表「有充分證據顯示會對人類致癌」。

圖片來源：聯合報系資料照
圖片來源：聯合報系資料照

醫學研究顯示，每天只要多攝取約50公克的加工肉品，罹患大腸癌的風險就會上升約18%。陳威龍解釋，這類食品多含亞硝酸鹽作為防腐劑，經高溫燒烤、油炸或煙燻後，容易生成亞硝胺等致癌物質，長期攝取會對腸胃道造成慢性刺激。

50克 的加工肉品約等於一條熱狗或半條大香腸

2. 油炸食物：不只熱量高，還影響血管與代謝

炸雞排、鹹酥雞、薯條、甜不辣，是不少民眾逛夜市的固定選項，但油炸食物的問題不僅在於熱量。陳威龍指出，油脂在高溫反覆使用的過程中會氧化，產生反式脂肪與多種氧化物質，這些成分與心血管疾病、高血壓、血脂異常及第二型糖尿病密切相關。

圖片來源：臺中觀光旅遊網 Taichung Tourism
圖片來源：臺中觀光旅遊網 Taichung Tourism

相關研究也發現，經常攝取油炸食品的人，罹患心血管疾病與代謝症候群的比例，明顯高於飲食較清淡族群。

3. 含糖飲料：被低估的「癌症推手」

手搖飲文化盛行，全糖珍珠奶茶、汽水與調味飲料，往往在不知不覺中讓糖分攝取超標。陳威龍指出，一杯含糖飲料的糖量，經常就已超過世界衛生組織建議的每日攝取上限。

圖片來源：photoAC
圖片來源：photoAC

國外研究顯示，每天飲用兩杯以上含糖飲料，與肥胖、第二型糖尿病及多種癌症風險上升具有明顯關聯。長期高糖飲食容易引發胰島素阻抗與慢性發炎反應，不僅干擾全身代謝與心血管健康，也會提高至少13種癌症的發生機率。

陳威龍強調，並非要求民眾完全拒絕夜市美食，而是提醒飲食頻率與選擇的重要性。若想降低健康風險，可優先選擇原型食物，避免加工肉品；烹調方式上盡量以煮、燙、烤取代油炸；飲料則以無糖茶、水為主。

「醫生不吃，通常不是因為不好吃，而是因為太清楚長期後果。」陳威龍直言，真正需要調整的不是一餐，而是長期飲食習慣。

#飲食 #癌症 #食物 #夜市 #手搖飲 #健康風險 #加工肉品

你也可能中招？出國前才發現護照出現這件事，很多人都是這樣被勸重辦的！

你也可能中招？出國前才發現護照出現這件事，很多人都是這樣被勸重辦的！

2026-01-13 20:22
你也可能中招？出國前才發現護照出現這件事，很多人都是這樣被勸重辦的！（圖／翻攝PTT）
你也可能中招？出國前才發現護照出現這件事，很多人都是這樣被勸重辦的！（圖／翻攝PTT）

近期出國潮再起，護照也成為不少人翻找行李時最重要的存在。但你知道嗎，一個看似無傷大雅的「可愛行為」，卻可能直接讓你上不了飛機、甚至被原機遣返。近日就有民眾發現，自己的護照內頁竟被朋友蓋上日本超人氣角色吉伊卡哇」的紀念章，消息曝光後引發網友一片譁然，外交部也正式出面說明後果。

一趟日本行差點泡湯　護照被蓋「吉伊卡哇」本人當場傻眼

一名網友在 PTT 分享親身經歷，表示自己預計月底前往日本旅遊，近期整理護照、日圓等行前物品時，才赫然發現護照內頁被蓋上《吉伊卡哇》的印章，推測可能是朋友去年一時好玩留下的「紀念」。但眼看出發時間逼近，他也忍不住焦急發文求救，詢問是否還來得及補救。

（圖／翻攝PTT）
（圖／翻攝PTT）

貼文曝光後，立刻引發大量討論，不少網友直言情況不妙，提醒「這本護照已經不能用了」，也有人分享過去經驗，直言有些國家對護照檢查非常嚴格，真的不能心存僥倖。

網友血淚提醒：不是可不可愛的問題，是「能不能入境」

留言區中，多數網友一致給出相同建議，就是立刻申請換發新護照。有人指出，就算行程安排電子通關，也不代表能完全避開人工查驗風險，一旦被發現護照內頁有非官方章戳，後果可能比想像中嚴重。

圖片來源：canva
圖片來源：canva

也有網友提醒，如果距離出國還有時間，務必直接申請急件護照，不要抱著「也許過得去」的僥倖心理，因為一旦被拒絕入境，不只行程全毀，還可能留下不良紀錄。

外交部正式說明：護照屬公文書　亂蓋章就是汙損

針對這起事件，外交部領事事務局也再次透過官網重申立場，指出護照具有公文書性質，非權責機關不得擅自增刪、塗改或加蓋任何章戳。

圖片來源：外交部網站截圖
圖片來源：外交部網站截圖

根據過往案例，曾有國人於旅遊期間，將景點紀念章蓋在護照內頁，結果在入境他國時遭到拒絕，甚至被原機遣返回台。外交部強調，只要護照內頁出現紀念章、塗改痕跡或紙張破損情況，即可被認定為護照汙損，依法應立即申請換發新護照，以免影響通關與出國權益。

出國前最後提醒：護照只給官方蓋章

外交部也呼籲，民眾出國旅遊時，務必妥善保管護照，切勿因一時好玩或留念，在護照上加蓋任何非官方印章。再可愛的角色、再熱門的打卡章，都不該出現在護照內頁。出國前多檢查一次，真的能救回一整趟旅行。畢竟，比起「紀念章很可愛」，順利入境、平安回家，才是最重要的事。

#角色 #分享 #國旅 #景點 #護照 #吉伊卡哇

飼主注意！犬貓絕育＋保險一次補助「最高 5,000 元」　申請資格、流程一次看懂

飼主注意！犬貓絕育＋保險一次補助「最高 5,000 元」　申請資格、流程一次看懂

2026-01-19 17:16
犬貓絕育＋保險一次補助「最高 5,000 元」　申請資格、流程一次看懂。圖片來源：柴犬Moko
犬貓絕育＋保險一次補助「最高 5,000 元」　申請資格、流程一次看懂。圖片來源：柴犬Moko

為提高家犬、家貓絕育率並強化醫療保障，台北市動物保護處自 2026 年 1 月 1 日起 推出升級版寵物福利政策，首度整合「寵物絕育補助」與「寵物保險補助」，只要符合條件，單隻毛孩最高可領 5,000 元，消息曝光後引發飼主高度關注。

圖片來源：臺北市動物保護處
圖片來源：臺北市動物保護處

動保處指出，新制重點在於「降低飼主負擔、提高飼養責任」，特別是寵物保險補助，過去僅限動物之家認養犬貓，2026 年起全面開放，只要設籍台北市即可申請。

補助怎麼領？5,000 元怎麼組成？

本次補助採「實支實付」原則，由兩項補助加總而成：

1. 絕育補助

母犬、母貓：最高補助 2,000 元
公犬、公貓：最高補助 1,000 元

須於台北市動保處合作的「絕育補助合約動物醫院」完成手術。

2. 寵物保險補助

每隻寵物最高可補助 3,000 元，自 2026 年起不再限定認養來源，只要投保符合規定的寵物保險即可提出申請。

母犬或母貓（2,000 元）＋寵物保險（3,000 元）＝最高 5,000 元

誰可以申請？4 大門檻一次看

申請前，請先確認是否符合以下條件：

1. 飼主資格

申請人須設籍台北市，或持有台北市有效居留證。

2. 寵物登記

毛孩須已植入晶片，並完成合法寵物登記。

3. 狂犬病疫苗

須具備一年內有效的狂犬病預防注射證明。

4. 絕育狀態

申請保險補助前，寵物須已完成絕育，或持有免絕育證明。

圖片來源：臺北市動物保護處
圖片來源：臺北市動物保護處

申請流程怎麼跑？分兩階段進行

第一階段：完成絕育手術

飼主須先預約台北市動保處合作的絕育補助動物醫院，手術當天攜帶飼主身分證正反面影本，並填寫相關申請文件，可由院所協助送件，或由飼主自行掛號郵寄至動物保護處辦理。

第二階段：投保寵物保險

完成絕育後，飼主可自行選擇市面上符合規定的寵物保險方案投保，並保留保單影本及繳費證明，再透過「台北市民服務大平台」線上提出申請，或備齊資料後以紙本方式郵寄至相關單位辦理。

線上申請：可直接透過「台北服務通」網站上傳資料，省去郵寄麻煩。
紙本申請：將相關文件備齊後，郵寄至台北市動物保護處。

注意事項

名額有限：補助採「先申請先審核」，2026 年度經費約 530 萬元，額滿即停止受理
申請期限：須於完成絕育或投保後，當年度 12 月 20 日前 提出申請
不得重複請領：若已領取其他縣市或中央政府相同補助項目，不得重複申請

台北市動物保護處表示，此次補助政策並非鼓勵民眾增加飼養數量，而是希望透過實質補助，提升絕育率、降低棄養風險，同時讓飼主更有餘裕面對突發醫療支出。

＼點我進臺北市動物保護處／

#補助 #台北 #保險 #毛孩 #登記

