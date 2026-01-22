為什麼你總是活得比別人累？心理學發現「太在乎的人」，反而最不快樂 活得「自我」更自在！

《我們的浪漫電影》劇照 圖片來源：pinterest

太過在意別人，你就會一直被支配！為什麼越在乎別人，越不快樂？有沒有發現，我們很多情緒，其實都不是「事情本身」造成的，而是別人的反應。

朋友已讀不回，你開始反覆檢討是不是說錯話；同學突然宣布結婚，你嘴上祝福，心裡卻默默比較人生進度；家人一句「你這樣真的可以嗎？」就讓你整晚睡不好。你沒有做錯什麼，卻還是很累。過度透過別人的反應，來檢討自己，可能變成負面的心理折磨。

《我們的浪漫電影》劇照 圖片來源：pinterest

日本超人氣心理治療師石原加受子在新書《在乎別人，是對自己的情緒暴力》中點出關鍵：

當你把「他人」放在情緒判斷的中心，其實就是在慢慢傷害自己。

你以為是體貼，其實是長期自我消耗

《我們的浪漫電影》劇照 圖片來源：pinterest

從小我們被教導要顧慮別人感受、不要太自我、不要太做自己。於是很多人習慣先想別人，再想自己。「他人中心」的人，往往最容易陷入情緒內耗。因為你開始用別人的人生，來衡量自己的價值。也開始用別人的標準，來否定自己的感受。

你可能很熟悉這些內心小劇場：

《那年，我們的夏天》劇照 圖片來源：pinterest

「是不是我不夠好，對方才不回訊息？」

「大家都往前走了，我怎麼還停在原地？」

「我這樣選，別人會不會覺得我很失敗？」

久而久之，生氣、焦慮、不安不斷累積，卻又不敢真的說出口，只能默默吞下去。

「自我中心」不是自私，而是停止迎合

這本書最顛覆的地方，在於它重新定義了「自我中心」。多數人一聽到自我中心，第一反應是自私、任性、不顧別人。

《我們的浪漫電影》劇照 圖片來源：pinterest

真正的「自我中心」，指的是把內心感受當作判斷依據，而不是別人的期待。

他人中心的狀態，是不斷比較、不斷迎合，甚至懷疑自己；自我中心，則是先確認「這是不是我想要的」，再決定怎麼回應世界。

當你開始尊重自己的感受，反而更能和他人保持健康距離。

負面情緒，其實都在提醒你一件事

書中有一個非常溫柔、也很戳心的觀點：

《我們的浪漫電影》劇照 圖片來源：pinterest

所有的負面情緒，都不是壞東西，而是「你不夠愛自己」的提醒。 生氣，代表你忽略了自己的界線； 愛面子，代表你太想被認同； 焦慮，代表你其實很在乎自己的目標，只是需要更多時間。

情緒之所以失控，往往不是因為你太脆弱，而是你一直站在別人的位置，替所有人想，卻沒替自己想。

當你換一個視角，人生會完全不一樣

《那年，我們的夏天》劇照 圖片來源：pinterest

當你被同事惡意批評時，他人中心的你，可能滿腔委屈、想反擊；自我中心的你，會先確認自己問心無愧，然後選擇不把對方的情緒，變成自己的責任。

當朋友一個個結婚、升遷、買房，你不必假裝沒感覺，也不必否定自己；你可以祝福對方，同時承認「那不是我現在想要的人生」。

不比較，不等於沒上進心，而是把人生方向權拿回自己手上。

停止對自己的情緒暴力，是一種成熟的溫柔

《在乎別人，是對自己的情緒暴力》不是教你變冷漠，而是教你不要再用別人的人生，懲罰自己。

當你學會傾聽內心、不壓抑情緒、不急著符合期待，

你會發現，很多曾經困住你的問題，其實都沒有那麼嚴重。

你只是終於願意，把自己放回人生的中心。

《在乎別人，是對自己的情緒暴力》圖片來源：方言文化提供

本文摘自：《在乎別人，是對自己的情緒暴力》， 石原加受子著，方言文化出版。