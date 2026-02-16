成績之外，父母更焦慮的是這件事？4本繪本一次培養孩子的情緒、品格與人際力。圖片來源：AI生成

身處快速變動的時代，現代父母的共同焦慮，是如何幫助孩子培養面對未來挑戰的內在力量，期望孩子不僅學業優異，更能擁有決心、創造力、勇氣與合作精神這些珍貴的軟實力。

本次推薦的四本精選繪本，與孩子探討「品格教育」、「情緒素養 (SEL)」、「逆商 (AQ)」與「人際技巧」等重要課題的絕佳工具。透過動人的情節與鮮活的角色，潛移默化地啟發孩子的內在潛能，為他們裝備面對世界最重要的四種力量。

精選書單：開啟孩子內心潛能的四把鑰匙

1. 《乳酪山》：每一段偉大的旅程，都始於一個小小的決心！

作者： 張凌霄

圖片來源：官方提供

榮獲金鑰匙繪本創作大賽銀獎

故事講述一隻生活在都市下水道的小老鼠，他一直夢想著能嚐到傳說中的美味乳酪。某天，他看到一張月球海報，誤以為那輪圓圓的月亮就是傳說中的「乳酪山」，於是下定決心，要靠自己的力量建造一艘火箭，踏上這趟追尋夢想的偉大冒險。

本書透過小老鼠堅持不懈的旅程，傳遞出關於夢想與毅力的核心價值：小老鼠的冒險之旅激勵著懷揣夢想的人們，在追夢的路上無論遇到多少困難與挑戰，只要堅持努力，終會迎來屬於自己的星辰大海。

這是一本能同時培養孩子「品格教育×想像力×探索力」的繪本，它鼓勵孩子們相信，即使是看似遙不可及的夢想，只要有決心，就值得放手一搏。讓我們一起告訴孩子，不要害怕「去做夢」。

2. 《吐司車車》：換個視角看世界，困難也能變有趣！

作者： 喬挽月

圖片來源：官方提供

榮獲第四屆金鑰匙繪本創作大賽銀獎

河狸店長開著一輛用吐司做成的「吐司車車」，準備載滿麵包前往春日市集。沒想到，途中先是沒油，接著又不小心撞壞了車子。面對突如其來的意外，河狸店長和他的小夥伴們沒有氣餒，反而發揮創意，先是吃掉部分車身減輕重量，再將壞掉的車子改裝成一輛「吐司雪橇」，最終成功滑行抵達目的地！

這個充滿麵包香氣的故事，教會孩子一種樂觀解決問題的智慧：遇到困難怎麼辦？這本書告訴孩子，比沮喪更好玩的是：「想出好辦法。」換個角度看事情，困難也能讓人換個思維，創造出新事物。

本書巧妙地將「美味與想像的結合」，不僅激發孩子的「創造力」，更是一堂生動的「逆商（ＡＱ）」教育課，讓孩子明白，面對挫折時，轉換思維與發揮創意，是提高抗壓性的最佳方法。

3. 《鴨鴨快遞》：獻給不愛冒險的宅鳥，踏出鴨生的第一次冒險！

作者： 湯姆・丁─迪斯布瑞

圖片來源：官方提供

「一個令人捧腹大笑的故事，充滿積極態度、堅持不懈…還有郵件包裹！」

鴨鴨是一隻喜歡待在家裡的宅鳥，他熱衷於整理自己的襪子收藏。在曾祖鴨的鼓勵下，他終於決定踏出舒適圈，加入了「羽翼速遞軍團」，展開人生第一次的快遞冒險。在旅途中，他努力遵守曾祖鴨所信奉的人生規則：「保持專注、不要慌張、保持樂觀」，一步步克服挑戰。

故事生動地描繪了主角從膽怯到勇敢的轉變，傳達了成長的真諦：即使是最不愛冒險的鳥兒，總有一天還是得離巢飛翔。……隨著故事情節發展，鴨鴨一步一步走出自己的方向，也得到了成就感，最後表達自己愛上了冒險。

這本幽默的繪本，非常適合用來與孩子探討「社會情緒×人際互動」。它溫柔地鼓勵那些內向或害怕改變的孩子，勇敢地踏出第一步，在探索世界的過程中找到自我認同，並體會到成長帶來的喜悅與成就感。

4. 《大熊和小熊》：學會說「我受夠了！」建立健康的個人界線

作者： 大衛・卡利

圖片來源：官方提供

享譽國際知名繪本作家大衛．卡利最新作品

故事中，大熊總是指使小熊包辦所有家務事，從拿飲料到生火烤肉，全都理所當然地交給小熊。直到有一天，小熊再也無法忍受，他終於鼓起勇氣對大熊說出自己的感受：「我受夠了！」這句勇敢的表達，讓大熊意識到自己的行為並不恰當，也開始學習承擔責任，並體會到分享與合作的重要性。

【編輯的話】精準點出了設立人際界線對於健康關係的重要性：

學會建立健康的人際界線，是對自己的保護，也是讓他人學會尊重自己，才能促進健全的人際關係發展，與良好的人際互動。

這本貼近生活的「SEL情緒素養繪本」，透過寫實的情節，教導孩子學習劃定「個人界線×人際技巧」。讓孩子明白，勇敢表達自己的需求並非自私，而是建立互相尊重與平等合作關係的基礎。