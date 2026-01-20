2026-01-20 14:56 女子漾／編輯黃冠婷
久坐族必看！髖關節太緊恐影響燃脂 3 個動作找回下半身活動力
久坐族必看！髖關節太緊恐影響燃脂？久坐真的會讓你瘦不了？腰痠、腿腫、代謝卡關，其實問題可能出在「髖關節」，每天一坐就是好幾個小時，下班回家只想癱在沙發上滑手機，久而久之，開始覺得腰背越來越痠、運動也不見成效。很多人以為這是年紀、壓力或代謝變差，但真正被忽略的關鍵，往往藏在「髖關節」。
【久坐族解密】不是代謝差，你瘦不了可能是髖關節在卡關
長時間久坐，會讓髖部肌群一直處在縮短、僵硬的狀態，關節活動度下降。結果就是走路、深蹲、跨步這些本來該很耗能的動作，用不到真正該出力的肌群，整體燃脂效率自然變低，難怪會陷入「有在動，卻瘦很慢」。
World Gym Blog也指出，當髖關節無法好好參與動作，身體就會改用腰、膝代償，不只更容易痠累，消耗效率也跟著下滑。與其拼命加運動量，不如先把髖關節「動得開」找回來。髖關節卡關＝下半身效率下降
3 個動作 幫你把活動度找回來
1. 駱駝式｜久坐族必做的髖前伸展
駱駝式能有效伸展長時間被壓縮的髖前肌群，特別適合一整天坐辦公室、回家又久坐的人。透過骨盆前推與脊椎延展，幫助身體重新打開下半身的伸展空間，讓站立與行走時更容易出力。
初學者可以用瑜珈磚輔助，重點在穩定、順暢，不需要勉強追求角度。
2. 鴿式｜改善「有動卻沒力」的關鍵
鴿式主要針對臀部與髖外旋肌群，能幫助改善下半身明明在動，卻總覺得出不了力的狀況。透過穩定骨盆位置，讓髖關節真正參與動作，也能減少腰部與膝蓋的代償負擔，對長期腰痠、膝蓋緊的人特別有感。
3. 弓箭步側轉｜讓髖關節重新「學會發力」
弓箭步側轉屬於動態啟動動作，結合跨步與旋轉，模擬日常走路、轉身時的髖部運作模式。透過控制與穩定，讓髖關節在活動中重新找回發力感，動作會變得更順，也更耗能。
體態變化從來不只是「動多久」的問題，而是身體有沒有真正參與每一次出力。當髖關節長期被忽略，下半身就容易卡在「有動、但沒效率」的狀態。與其逼自己多跑、多跳，不如先把活動度找回來，讓每一次運動都真的有效。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower