蘆洲蔥油餅夫妻遭子殺害 30歲無業兒羈押禁見 父母「三道法律防線」一次看懂！圖片來源：AI生成

新北市蘆洲區19日發生震驚社會的家庭命案，一對長年在當地經營蔥油餅攤位的夫妻，疑因與長期無業、同住的30多歲兒子發生金錢糾紛與衝突，慘遭親生骨肉持刀殺害。警方獲報到場時，夫妻二人已倒臥血泊，送醫後傷重不治。

嫌犯當場遭逮捕，經偵訊後坦承犯行，已於20日由檢方依「殺害直系血親尊親屬罪」向法院聲請羈押禁見獲准。案件持續偵辦中，也再度引發社會對成年子女暴力與家庭風險的高度關注。

隨著案情揭開，外界除了關注司法究責，也開始回頭檢視一個更現實的問題：如果家庭衝突早已存在，是否真的毫無制度可以介入？事實上，在台灣現行法律架構下，父母面對成年、不自立甚至具有攻擊性的子從居住權、財產權到人身安全，法律有多層防線，讓父母在關係失衡前，有機會劃清界線、降低風險。

父母的法律防護網：三道防線

在台灣現行法律架構下，父母對成年、具備謀生能力的子女，並非負有無限期的扶養與容忍義務。

一、要求搬離同住空間：民法第1128條「由家分離」

《民法》第1128條明定，家長對於已成年的家屬，若有正當理由，得命其由家分離。實務上，所謂正當理由，包括長期不務正業、經濟依賴、酗酒、反覆爭執，或已嚴重破壞家庭安寧。這項規定，被視為法律賦予家長處理成年家屬失序行為的明確依據。

發動此條款前，父母通常應先以「存證信函」或「律師函」通知子女，明確表達「終止同居關係」並限期搬離，這在法律上是極為關鍵的證據，證明家長已行使該權利。

二、收回居住權：民法第767條「所有物返還」

若住處為父母所有，成年子女持續居住，在法律上屬於「使用借貸」關係。一旦父母明確表示終止借住，子女拒不遷出，即構成無權占有。依《民法》第767條，父母可向法院提起訴訟，請求子女騰空並返還房屋，必要時可聲請強制執行。

「強制執行」：屆時會有法警或執行人員到場，這解決了父母「不敢動手趕人」的困境。

即便房屋並非自有，而是由父母承租，只要子女並非承租人，父母仍可要求其離開住所。

三、立即隔離風險：家庭暴力防治法保護令

若家庭衝突已涉及言語威脅、肢體衝突或恐嚇取財，父母可依《家庭暴力防治法》向法院聲請民事保護令。法院可裁定遷出令或遠離令，要求行為人搬離住所，或禁止接近住處與工作場所。違反保護令者，依法屬刑事犯罪，警方可即時介入處理。

這是目前預防蘆洲這類悲劇最有效的法律阻斷器。

指標性案例：法院認證「愛不是無限責任」

針對此類困境，新北地方法院 112 年某民事判決提供了一個關鍵的參考基準。

案例事實：一名 26 歲女子長期無業，甚至欠下 724 萬元賭債轉嫁給父母償還，導致家中債主盈門，家庭安寧蕩然無存。

法院判決： 法官認定，被告已成年且正值青年，具備完全之謀生能力，父母已盡養育責任。其行為已嚴重侵害父母的財產權與居住權，最終判命女子必須遷出房屋並清空物品。

法官在判決書中強調：「父母之扶養義務應有止境，成年子女應自負其責。」 判命被告應自房屋遷出，並騰空返還房屋予原告。

【相關法律諮詢與求助資源】

若家庭衝突已涉及威脅、暴力或人身安全風險，可透過下列管道尋求協助：

法律扶助基金會（全國服務）：（02）412-8518

各縣市政府社會局家庭暴力防治中心（可透過地方政府網站或1999市民專線轉接）