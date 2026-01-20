一句「把屎把尿」，為什麼讓這麼多女人發抖？洪詩風暴，戳破台灣家庭最不敢面對的真相

藝人洪詩最近被揭露，婚前就要幫失智的公公「把屎把尿」，全網砲聲隆隆，認為她「錯嫁」，批夫家是惡魔家庭，孝道外包、PUA。

​我找到的資料越多，越發現，事情也許不如外界所說的那樣。

但為什麼大家仍奮力攻擊？因為，在洪詩的新聞裡，很多人看到自己，也戳破台灣家庭最不敢面對的真相。

感謝信變成「婚姻鬼故事」

​引爆點，是洪詩的大伯在社群發文感謝。他盛讚弟媳洪詩，說她在婚前就投入照顧當時仍是男友的李運慶的失智父親，甚至用了「把屎把尿」這四個字。

很多人看到這句話的第一反應不是感動，是恐懼。

​你明明只是談戀愛，卻突然被拉去簽下一份「照顧終身合約」。更可怕的是，「還沒過門」就先上工。所以網友開始怒：憑什麼？為什麼是她？兒子去哪裡了？這不就是把孝道包出去給女生做嗎？

洪詩千字長文澄清

面對新聞越燒越大、越罵越狠，洪詩寫了千字長文澄清。她先釐清最容易被誤會的那句「把屎把尿」。洪詩說，她當時主要做的是替公公因臥床而腫脹的雙腳按摩、更換尿濕的床單。

​至於外界最敏感、最容易被想像成「媳婦被迫做最私密照護」，例如身體擦拭、更換尿布等，都是丈夫李運慶親力親為。

​她也解釋動機：那不是被交辦、也不是被逼著完成的義務，而是「愛屋及烏」。因為爺爺、外公早已離世，她更多時候是把伴侶的父親當作「爺爺」來陪伴與照顧。

​再來，她也說明，那段日子不是她一個人扛。

她寫到公公住院期間，李運慶和大伯李運泰兩兄弟輪流在醫院過夜；出院後長達一年的時間裡，兩人協調時間，每天早晚兩次載父親到診所換藥。婆婆與嫂嫂也共同努力，一起撐過那段艱難時光。

為什麼不一開始就請看護？

​洪詩提到制度現實：因為「巴氏量表」尚未核准，資源無法合法申請；等到量表通過，家裡立刻聘請看護。

​她很心疼，大家把她的公婆家形容得「很恐怖」，她覺得對共同努力過的家人很不公平。她很用心的為這件事下註腳「人生總會遇到困難，但我很幸運有人陪我一起面對困難。」

​你看得出來，她不是在演幸福，她是在努力把一個家庭的真實樣子講完整。

大家為什麼抨擊？很多人看見的，不是洪詩，是自己

明明洪詩說得清楚，但為什麼大家還是如此憤怒？因為大家心疼的是，是那些年也曾被迫委屈的自己。

那個聲音可能是你媽當年說過的：「女生比較細心。」也可能是你親戚講過的：「媳婦本來就要會顧。」也可能是你自己撐不住時，崩潰的吶喊：「我到底為什麼要把自己的人生交出去？」所以這場炎上，才會那麼像集體爆炸。

台灣家庭照顧的性別失衡

台灣的家庭照顧，本來就有明顯的性別失衡。台灣家庭照顧者中有 61.0% 是女性。很多人是母親、女兒、妻子，也常常是媳婦。​

居家照護個案中，「媳婦」擔任主要照顧者的比例高達 30.8%，僅次於配偶。照顧的工時也不是你以為的「幫忙一下」。

資料統計，家庭照顧者平均每天投入近 14 個小時照護，遠超法定工時。其中，更有 68.2%照顧者處於未就業狀態，是為了照顧，被迫中斷或放棄原本的職涯。

當一個社會長期把照顧默認成女性責任，走過的人會委屈會憤怒，還沒走的人更怕自己有一天也變這樣。

家庭的真相只有當事人懂

洪詩到底有沒有錯嫁？我沒有答案。因為片段的資訊，很容易被誤解，把所有努力抹掉，只剩下某個最驚悚的畫面。

所以我不想站在鍵盤上替任何人蓋章：你嫁對了，你嫁錯了。我們更該關注的是：要怎麼樣讓家庭照顧這件事，大家都不委屈？

真正該被重視的，是這三件事

第一，家庭照顧責任的分擔，不能只靠一個人扛

照顧最怕的不是辛苦，是「沒有接替的人」。

如果你愛一個人，不要只說「你辛苦了」，要說「我接下來怎麼一起分擔」。照顧要有班表，才不會變成壓垮某個人的判決書。

第二，不要把犧牲照顧當成美德，照顧者也該有自己的人生。

當照顧被包裝成美德，最先被吞下去的，往往是照顧者的健康、收入、人生節奏。

我們可以讚美愛，但千萬不要用一個人的人生，去換另一個人的人生。

第三，提早為自己準備長照的可能性

很多人不願意談長照，是因為覺得不吉利；但真正讓人不安的，通常不是變老，是沒有準備。

現在就要開始計畫，如果有一天我需要照顧，保險、存款扛得住嗎？我能不能減少把壓力丟給孩子或伴侶？

你就是在替你愛的人，留一條退路。

願有一天，家庭照顧不再靠犧牲任何一個人來撐起來，而是被理解、被分擔，也被好好善待。