2026-01-19 17:16 女子漾／編輯許智捷
飼主注意！犬貓絕育＋保險一次補助「最高 5,000 元」 申請資格、流程一次看懂
為提高家犬、家貓絕育率並強化醫療保障，台北市動物保護處自 2026 年 1 月 1 日起 推出升級版寵物福利政策，首度整合「寵物絕育補助」與「寵物保險補助」，只要符合條件，單隻毛孩最高可領 5,000 元，消息曝光後引發飼主高度關注。
動保處指出，新制重點在於「降低飼主負擔、提高飼養責任」，特別是寵物保險補助，過去僅限動物之家認養犬貓，2026 年起全面開放，只要設籍台北市即可申請。
補助怎麼領？5,000 元怎麼組成？
補助怎麼領？5,000 元怎麼組成？
本次補助採「實支實付」原則，由兩項補助加總而成：
1. 絕育補助
母犬、母貓：最高補助 2,000 元
公犬、公貓：最高補助 1,000 元
須於台北市動保處合作的「絕育補助合約動物醫院」完成手術。
2. 寵物保險補助
每隻寵物最高可補助 3,000 元，自 2026 年起不再限定認養來源，只要投保符合規定的寵物保險即可提出申請。
母犬或母貓（2,000 元）＋寵物保險（3,000 元）＝最高 5,000 元
誰可以申請？4 大門檻一次看
誰可以申請？4 大門檻一次看
申請前，請先確認是否符合以下條件：
1. 飼主資格
申請人須設籍台北市，或持有台北市有效居留證。
2. 寵物登記
毛孩須已植入晶片，並完成合法寵物登記。
3. 狂犬病疫苗
須具備一年內有效的狂犬病預防注射證明。
4. 絕育狀態
申請保險補助前，寵物須已完成絕育，或持有免絕育證明。
申請流程怎麼跑？分兩階段進行
申請流程怎麼跑？分兩階段進行
第一階段：完成絕育手術
飼主須先預約台北市動保處合作的絕育補助動物醫院，手術當天攜帶飼主身分證正反面影本，並填寫相關申請文件，可由院所協助送件，或由飼主自行掛號郵寄至動物保護處辦理。
第二階段：投保寵物保險
完成絕育後，飼主可自行選擇市面上符合規定的寵物保險方案投保，並保留保單影本及繳費證明，再透過「台北市民服務大平台」線上提出申請，或備齊資料後以紙本方式郵寄至相關單位辦理。
線上申請：可直接透過「台北服務通」網站上傳資料，省去郵寄麻煩。
紙本申請：將相關文件備齊後，郵寄至台北市動物保護處。
注意事項
名額有限：補助採「先申請先審核」，2026 年度經費約 530 萬元，額滿即停止受理
申請期限：須於完成絕育或投保後，當年度 12 月 20 日前 提出申請
不得重複請領：若已領取其他縣市或中央政府相同補助項目，不得重複申請
台北市動物保護處表示，此次補助政策並非鼓勵民眾增加飼養數量，而是希望透過實質補助，提升絕育率、降低棄養風險，同時讓飼主更有餘裕面對突發醫療支出。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower