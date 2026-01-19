2026-01-19 16:39 女子漾／編輯許智捷
醫師真的不敢吃！夜市「3類美食」被點名健康殺手 它竟是第一類致癌物
台灣夜市文化聞名國際，炸物、香腸、手搖飲幾乎成為許多人日常生活的一部分，但在享受美食的同時，潛藏的健康風險也逐漸受到醫界關注。減重專科醫師陳威龍近日透過影音平台分享臨床觀察，直言有三類食物是多數醫師私下「能避就避」，其中加工肉品更已被世界衛生組織認定為第一類致癌物。
陳威龍指出，醫師並非對夜市小吃有偏見，而是長期在門診中看到相關疾病的累積後果，才會對某些飲食選擇格外謹慎。以下整理三類「健康殺手」。
1. 加工肉品：已被列為「第一類致癌物」
香腸、熱狗、培根、火腿等加工肉品，在夜市與日常飲食中十分常見，但其健康風險已有明確科學證據支持。世界衛生組織轄下的國際癌症研究機構（IARC）早已將加工肉品列為第一類致癌物，代表「有充分證據顯示會對人類致癌」。
醫學研究顯示，每天只要多攝取約50公克的加工肉品，罹患大腸癌的風險就會上升約18%。陳威龍解釋，這類食品多含亞硝酸鹽作為防腐劑，經高溫燒烤、油炸或煙燻後，容易生成亞硝胺等致癌物質，長期攝取會對腸胃道造成慢性刺激。
50克 的加工肉品約等於一條熱狗或半條大香腸
2. 油炸食物：不只熱量高，還影響血管與代謝
炸雞排、鹹酥雞、薯條、甜不辣，是不少民眾逛夜市的固定選項，但油炸食物的問題不僅在於熱量。陳威龍指出，油脂在高溫反覆使用的過程中會氧化，產生反式脂肪與多種氧化物質，這些成分與心血管疾病、高血壓、血脂異常及第二型糖尿病密切相關。
相關研究也發現，經常攝取油炸食品的人，罹患心血管疾病與代謝症候群的比例，明顯高於飲食較清淡族群。
3. 含糖飲料：被低估的「癌症推手」
手搖飲文化盛行，全糖珍珠奶茶、汽水與調味飲料，往往在不知不覺中讓糖分攝取超標。陳威龍指出，一杯含糖飲料的糖量，經常就已超過世界衛生組織建議的每日攝取上限。
國外研究顯示，每天飲用兩杯以上含糖飲料，與肥胖、第二型糖尿病及多種癌症風險上升具有明顯關聯。長期高糖飲食容易引發胰島素阻抗與慢性發炎反應，不僅干擾全身代謝與心血管健康，也會提高至少13種癌症的發生機率。
陳威龍強調，並非要求民眾完全拒絕夜市美食，而是提醒飲食頻率與選擇的重要性。若想降低健康風險，可優先選擇原型食物，避免加工肉品；烹調方式上盡量以煮、燙、烤取代油炸；飲料則以無糖茶、水為主。
「醫生不吃，通常不是因為不好吃，而是因為太清楚長期後果。」陳威龍直言，真正需要調整的不是一餐，而是長期飲食習慣。
