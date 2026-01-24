不追行程的春天：銀髮族重新感受生活節奏的旅遊選擇

2026-01-24 11:01 潮健康

　

低負擔賞花旅遊，成為春季放慢步調的休閒選擇

隨著退休人口增加，銀髮族如何重新建立生活節奏與心理平衡，成為近年備受關注的議題。春天象徵轉換與新生，也是一年中適合調整生活步調的時節。對銀髮族而言，旅遊的意義逐漸從「完成多少行程」，轉向是否能在過程中感到舒適與自在。相較於緊湊奔波，節奏放慢、行程單純的賞花旅行，更能貼近中老年族群對身心平衡的期待。

　

　

退休後的生活轉換，常見心理狀態浮現

從高度結構化的工作生活，轉換為時間相對寬裕的退休階段，對許多銀髮族而言並非全然輕鬆。不少退休族群在生活適應過程中，可能出現以下普遍感受：

　

  • 覺得生活節奏突然放慢，卻不知如何安排每日時間

  • 失去原有角色定位，對「每天要做什麼」感到迷惘

  • 覺得成就感降低，較少被需要或被肯定的感受

  • 日常互動減少，與他人交流的機會不如以往頻繁

  • 長時間待在室內，生活內容趨於單一

　

這些狀態未必明顯影響日常功能，卻可能在長期累積下，影響日常感受與生活感覺的豐富度，也讓「如何重新找回生活感受」成為銀髮族的重要課題。

　

春季節奏轉換，旅遊回歸「感受導向」

在此背景下，旅遊的角色逐漸產生轉變。相較於追求行程密集與景點數量，近年來銀髮族更重視旅途中是否能感到自在與放鬆。春天氣候溫和、自然景觀豐富，賞花行程以慢步調為主，讓參與者在不被時間追趕的情況下，重新感受生活節奏，成為許多中高齡族群偏好的出遊方式。

　

欣賞自然之美，為心理帶來溫和調適

長時間接收資訊、思考安排，容易讓人感到精神疲勞。相較之下，欣賞自然景觀是一種不需高度專注與表現的活動，只要專心觀看，就能暫時抽離日常思緒。花朵的色彩、層次與季節變化，提供穩定而柔和的感官刺激。像武陵農場的櫻花林、九族文化村的季節花海，在開闊空間中漫步與停留，讓人逐步感受到心情上的舒緩與感受上的安定。

　

　

低負擔VS高舒適戶外活動，貼近銀髮族身心需求

國內賞花行程多設計於步道平緩的自然環境，活動強度適中，兼顧安全性與活動量，在行程規劃上以舒適為核心。對銀髮族而言，透過輕度行走、環境轉換，搭配完善住宿與餐食安排，讓身體自然活動、心理同步放鬆。而在與家人或朋友一同出遊的時光，徜徉在花海中聊天、拍照、分享感受，是許多銀髮族珍視的生活片刻。共同欣賞自然之美的過程，使互動自然發生，也讓人際連結重新被喚起，為日常互動與生活感受增添溫度。

　

讓旅行成為春季身心調養的一部分

BMC Public Health期刊《Association between green space exposure and elderly health: a systematic review and meta-analysis》表示：「銀髮族在日常生活中接觸自然環境時，常伴隨較高的生活滿意感受」（譯文）。當旅遊不再以速度與密度為目標，而是回到感受本身，在春光與花開之中，慢慢找回節奏、重新感受生活，正是銀髮族春季旅行所展現的生活感受與節奏調整意義。

　

免責聲明：本文內容僅為一般生活與旅遊相關資訊分享，非作為醫療診斷、治療或療效依據。若有身心相關困擾，建議諮詢專業醫療或相關專業人員。

　

　

　

延伸閱讀：

吉航旅遊

吉航國旅行程洽詢

共享賞花時光, 讓旅行成為春季身心調養的一部分

　

　

　

參考資料：

《Association between green space exposure and elderly health: a systematic review and meta-analysis》

原文出處：不追行程的春天：銀髮族重新感受生活節奏的旅遊選擇

潮健康

潮健康

潮流，是種態度，保持健康的觀念永遠不會過時。潮健康新媒體專為華人都會男女打造，一個擁抱潮流、享受健康的全新「視」界。隨時追蹤《潮健康》，開啟健康生活的時尚旅程。

#賞花 #互動 #銀髮族

熱門文章

Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

hotNews__list__item--img

表面低調其實超會賺！「這4個星座」越老越有錢　50歲後直接翻身人生勝利組
hotNews__list__item--img

她在韓國被警告「不准比球員紅」，來台灣卻能封神？李多慧的故事，比你想的還扯
hotNews__list__item--img

【懶人包】 林青霞、林志玲都愛的貴族市場美食！台北東門市場必吃必買十大清單

hotNews__list__item--img

《愛情怎麼翻譯？》甜到滴出汁！1-12分集劇情介紹 金宣虎、高允貞每一集都讓人好心動
往下滑看更多精彩文章
醫師真的不敢吃！夜市「3類美食」被點名健康殺手　它竟是第一類致癌物

醫師真的不敢吃！夜市「3類美食」被點名健康殺手　它竟是第一類致癌物

2026-01-19 16:39 女子漾／編輯許智捷
醫師真的不敢吃！夜市「3類美食」被點名健康殺手　它竟是第一類致癌物...。圖片來源：臺中觀光旅遊網Taichung Tourism
醫師真的不敢吃！夜市「3類美食」被點名健康殺手　它竟是第一類致癌物...。圖片來源：臺中觀光旅遊網Taichung Tourism

台灣夜市文化聞名國際，炸物、香腸、手搖飲幾乎成為許多人日常生活的一部分，但在享受美食的同時，潛藏的健康風險也逐漸受到醫界關注。減重專科醫師陳威龍近日透過影音平台分享臨床觀察，直言有三類食物是多數醫師私下「能避就避」，其中加工肉品更已被世界衛生組織認定為第一類致癌物。

圖片來源：聯合報系資料照
圖片來源：聯合報系資料照

陳威龍指出，醫師並非對夜市小吃有偏見，而是長期在門診中看到相關疾病的累積後果，才會對某些飲食選擇格外謹慎。以下整理三類「健康殺手」。

編輯推薦

1. 加工肉品：已被列為「第一類致癌物」

香腸、熱狗、培根、火腿等加工肉品，在夜市與日常飲食中十分常見，但其健康風險已有明確科學證據支持。世界衛生組織轄下的國際癌症研究機構（IARC）早已將加工肉品列為第一類致癌物，代表「有充分證據顯示會對人類致癌」。

圖片來源：聯合報系資料照
圖片來源：聯合報系資料照

醫學研究顯示，每天只要多攝取約50公克的加工肉品，罹患大腸癌的風險就會上升約18%。陳威龍解釋，這類食品多含亞硝酸鹽作為防腐劑，經高溫燒烤、油炸或煙燻後，容易生成亞硝胺等致癌物質，長期攝取會對腸胃道造成慢性刺激。

50克 的加工肉品約等於一條熱狗或半條大香腸

2. 油炸食物：不只熱量高，還影響血管與代謝

炸雞排、鹹酥雞、薯條、甜不辣，是不少民眾逛夜市的固定選項，但油炸食物的問題不僅在於熱量。陳威龍指出，油脂在高溫反覆使用的過程中會氧化，產生反式脂肪與多種氧化物質，這些成分與心血管疾病、高血壓、血脂異常及第二型糖尿病密切相關。

圖片來源：臺中觀光旅遊網 Taichung Tourism
圖片來源：臺中觀光旅遊網 Taichung Tourism

相關研究也發現，經常攝取油炸食品的人，罹患心血管疾病與代謝症候群的比例，明顯高於飲食較清淡族群。

3. 含糖飲料：被低估的「癌症推手」

手搖飲文化盛行，全糖珍珠奶茶、汽水與調味飲料，往往在不知不覺中讓糖分攝取超標。陳威龍指出，一杯含糖飲料的糖量，經常就已超過世界衛生組織建議的每日攝取上限。

圖片來源：photoAC
圖片來源：photoAC

國外研究顯示，每天飲用兩杯以上含糖飲料，與肥胖、第二型糖尿病及多種癌症風險上升具有明顯關聯。長期高糖飲食容易引發胰島素阻抗與慢性發炎反應，不僅干擾全身代謝與心血管健康，也會提高至少13種癌症的發生機率。

陳威龍強調，並非要求民眾完全拒絕夜市美食，而是提醒飲食頻率與選擇的重要性。若想降低健康風險，可優先選擇原型食物，避免加工肉品；烹調方式上盡量以煮、燙、烤取代油炸；飲料則以無糖茶、水為主。

「醫生不吃，通常不是因為不好吃，而是因為太清楚長期後果。」陳威龍直言，真正需要調整的不是一餐，而是長期飲食習慣。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#飲食 #癌症 #食物 #夜市 #手搖飲 #健康風險 #加工肉品

熱門文章

Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

hotNews__list__item--img

表面低調其實超會賺！「這4個星座」越老越有錢　50歲後直接翻身人生勝利組
hotNews__list__item--img

她在韓國被警告「不准比球員紅」，來台灣卻能封神？李多慧的故事，比你想的還扯
hotNews__list__item--img

【懶人包】 林青霞、林志玲都愛的貴族市場美食！台北東門市場必吃必買十大清單

hotNews__list__item--img

《愛情怎麼翻譯？》甜到滴出汁！1-12分集劇情介紹 金宣虎、高允貞每一集都讓人好心動
hotNews__list__item--img

❤日本❤漫步江戶時代【高山老街】~有☆飛驒小京都★美譽
往下滑看更多精彩文章
尾牙前一定要看！2026抽獎禁忌與中獎技巧全公開，花家黑魔法、娜璉桌布真的有用？

尾牙前一定要看！2026抽獎禁忌與中獎技巧全公開，花家黑魔法、娜璉桌布真的有用？

2026-01-15 11:20 女子漾／編輯周意軒
尾牙前一定要看！2026抽獎禁忌與中獎技巧全公開　花家黑魔法、娜璉桌布真的有用？ 圖片來源 :@heartlipped X和花木蘭yt截圖
尾牙前一定要看！2026抽獎禁忌與中獎技巧全公開　花家黑魔法、娜璉桌布真的有用？ 圖片來源 :@heartlipped X和花木蘭yt截圖

尾牙、春酒一到，辦公室空氣就會自動切換成「抽獎模式」：有人假裝佛系，其實手心全是汗；有人嘴上說隨緣，手機桌布早就換好。每年都會出現一批「中獎都市傳說」，2026討論度最高的三大派系，基本上就是花家黑魔法、吉伊卡哇護體、娜璉桌布玄學。以下整理成「９招技巧＋常見禁忌」，讓你在不迷信的前提下，幫自己多加一層心理Buff，至少抽獎那一刻看起來很有料。

2026尾牙春酒抽獎技巧 1：花家黑魔法先開聲，氣勢先贏一半

圖片來源 :花木蘭yt截圖
圖片來源 :花木蘭yt截圖

所謂「花家黑魔法」，最常見版本就是在抽獎前狂聽迪士尼《花木蘭》的歌〈以妳為榮〉，不少網友分享「聽完就中」的神奇經驗，甚至連便利商店都跟上話題，宣布店內不定期播放。實戰用法很簡單：抽獎前10到15分鐘，戴耳機、開單曲循環，讓自己進入「祖先都站我這邊」的自信狀態。

2026尾牙春酒抽獎技巧 2：娜璉桌布玄學，2026新一代「美輪明宏都市傳說」

如果你聽過當年「美輪明宏桌布之亂」，那你已經懂這種玩法的精髓：用一張照片，替自己建立「我今天會走運」的心理暗示。

而2026最紅的新主角，正是TWICE林娜璉。台灣媒體整理了大量網友回報，把手機桌布換成娜璉照片後，抽獎、發票、搶票都變順的案例，甚至出現「娜璉玄學」這種稱號。

圖片來源 :@heartlipped
圖片來源 :@heartlipped

實戰建議：抽獎當天才換也行，但請別邊換邊大喊「我一定會中」，低調一點更有儀式感。

2026尾牙春酒抽獎技巧 3：吉伊卡哇要帶哪隻？「吉祥物」這個語感就是主打

吉伊卡哇派的核心不是科學，是「可愛帶來好心情」。社群上確實有人分享帶著吉伊卡哇娃娃或吊飾去開會、去抽獎，結果真的中到獎金，還出現借同事接力沾喜氣的故事。

要問帶哪隻？最通用的答案就是：帶你最喜歡、最想被它守護的那隻。若你想更「諧音派」一點，優先選名字聽起來就很吉利、很討喜的角色，讓自己一路心情穩、笑容穩、氣場也穩。

圖片來源 :女子漾編輯拍攝
圖片來源 :女子漾編輯拍攝

2026尾牙春酒抽獎技巧 4：抽獎前的「禁忌」第一條：不要先講衰話、也不要先自我詛咒

很多人抽獎前會習慣性說「我一定不中啦」「我很衰啦」，這句話最可怕的點不在玄學，而在於它會讓你整個人縮起來。尾牙抽獎其實很吃現場狀態：你越緊張越彆扭，越容易在被叫到名字時反應慢半拍。所以禁忌不是神鬼，是你自己先把自己送走。把口頭禪改成「隨緣，但我今天狀態很好」，就夠了。

2026尾牙春酒抽獎技巧 5：抽獎前的「禁忌」第二條：別急著炫耀你的準備

你可以換桌布、可以聽神曲、可以口袋放小吊飾，但請不要一到會場就昭告天下「我今天準備齊全等著中」。這不是怕被破法，是避免變成全場焦點後給自己壓力，或讓同事起鬨、把你推到尷尬位置。低調，才是最強的幸運濾鏡。

2026尾牙春酒抽獎技巧 6：馬年穿搭小心機，用「土色系」把火氣壓穩

2026是馬年，社群也流行把生肖五行跟穿搭連在一起：用土色系去平衡火氣，讓整體氣場更穩。

你不需要全身卡其到像在荒野求生，只要在外套、包包、鞋、眼影或指甲選一個「大地色細節」，就能達成「看起來很會」的效果。

2026尾牙春酒抽獎技巧 7：紅色不是只能紅內褲，紅色小物更適合社畜日常

尾牙的紅色梗每年都會被玩到爛，但它之所以不退流行，是因為它真的很適合拍照、也很適合營造「喜氣上身」的狀態。比起走極端路線，你可以選一個「不會尷尬又看得出有準備」的紅色小物，例如紅色髮夾、紅色指甲、紅色耳環，或紅色手機殼的一角。可以戴上vacanza全系列飾品皆採用低敏925純銀製作，以「實踐馬」與「招財喵」為領銜主角紛紛躍上項鍊，輕鬆融入日常穿搭，祈願耳飾再加碼推出「財富雞」、「結緣兔」、「汪旺犬」，集結戀愛、財富、以及好人緣祝福！系列更推出周邊御守，繡上yeeee pottery品牌小標，配合金、木、水、火、土五行元素推出五款御守香氛包，相生相剋，萬物平衡，恰恰與陶藝家李亭儀的心意相通，期許面對新的一年，達成所有的目標之前能提醒自己好好休息，平衡生活與理想。

vacanza 攜手歡樂陶一家陶藝工作室（yeeee pottery），以全新靈感「我的願望小福獸 Let your wish stay」延伸經典「祈願生肖系列」。圖片來源：vacanza　提供
vacanza 攜手歡樂陶一家陶藝工作室（yeeee pottery），以全新靈感「我的願望小福獸 Let your wish stay」延伸經典「祈願生肖系列」。圖片來源：vacanza　提供

vacanza 攜手歡樂陶一家陶藝工作室（yeeee pottery），以全新靈感「我的願望小福獸 Let your wish stay」延伸經典「祈願生肖系列」。圖片來源：vacanza　提供
vacanza 攜手歡樂陶一家陶藝工作室（yeeee pottery），以全新靈感「我的願望小福獸 Let your wish stay」延伸經典「祈願生肖系列」。圖片來源：vacanza　提供

2026尾牙春酒抽獎技巧 8：手寫紅字許願法，讓你抽獎時更專注

有一派玩法是「手寫紅字」，例如把想中的獎項或金額用紅筆寫在小紙條上，當成口袋護身符，主打偏財運加成。用更現代的角度看，它其實就是「具象化目標」：你越清楚自己想要什麼，越不容易在抽獎過程心態崩壞、越能保持穩定。

2026尾牙春酒抽獎技巧 9：抽獎前先把「名字辨識度」拉滿

這招很務實：尾牙現場常常音響炸裂、主持人語速快，名字又容易撞音。你可以在抽獎前就把座位、動線、上台路線想好；如果公司允許名牌、桌牌，讓自己的識別更清楚也更好。這不算玄學，是降低「叫到你卻沒反應」這種社死風險。

《何百芮的地獄毒白》圖片來源:官方
《何百芮的地獄毒白》圖片來源:官方

編輯推薦

#紅色 #娜璉 #禁忌 #分享 #吉伊卡哇 #年終尾牙

熱門文章

Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

hotNews__list__item--img

表面低調其實超會賺！「這4個星座」越老越有錢　50歲後直接翻身人生勝利組
hotNews__list__item--img

她在韓國被警告「不准比球員紅」，來台灣卻能封神？李多慧的故事，比你想的還扯
hotNews__list__item--img

【懶人包】 林青霞、林志玲都愛的貴族市場美食！台北東門市場必吃必買十大清單

hotNews__list__item--img

《愛情怎麼翻譯？》甜到滴出汁！1-12分集劇情介紹 金宣虎、高允貞每一集都讓人好心動
hotNews__list__item--img

❤日本❤漫步江戶時代【高山老街】~有☆飛驒小京都★美譽
往下滑看更多精彩文章
不是學生也能抽！2026「運動幣」1/26 開放登記，500 元怎麼拿、怎麼用一次搞懂

不是學生也能抽！2026「運動幣」1/26 開放登記，500 元怎麼拿、怎麼用一次搞懂

2026-01-21 19:57 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：女子漾AI製圖、運動部
圖片來源：女子漾AI製圖、運動部

全民運動政策正式升級！運動部宣布，自 2026 年起，原本僅限年輕族群使用的「青春動滋券」，將全面轉型為 「運動幣」，不只名稱更新，補助對象也首度擴大至年滿 16 歲以上國民。首波將發放 60 萬份、每份 500 元，採「期間登記、公開抽籤」制度，不用搶、不限學生身分，上班族、自由接案者通通都有機會。女子漾一次幫你整理 2026 運動幣怎麼抽、什麼時候登記、怎麼用最划算，符合資格的親朋好友記得一起揪團登記。

編輯推薦

圖片來源：運動部
圖片來源：運動部

一、2026 運動幣是什麼？跟青春動滋券差在哪？

「運動幣」是運動部推動全民運動的新制補助，核心目的在於鼓勵民眾 實際參與運動、進場看比賽，同時帶動整體運動產業發展。

與過去「青春動滋券」最大差異在於：

一是 不再限學生身分，只要年齡符合即可登記；

二是 使用場景更貼近日常生活，從健身、觀賽到添購裝備都能使用，但會依類型設有折抵上限。

圖片來源：女子漾AI製圖
圖片來源：女子漾AI製圖

二、2026 運動幣申請資格一次看

凡具有 中華民國國籍，且 年滿 16 歲，出生日期為 2010 年（民國 99 年）1 月 1 日（含）以前者，皆可參加 2026 年運動幣登記抽籤。

不論是否仍在學，包含學生、上班族、自由接案者，只要年齡符合，人人都能登記。

圖片來源：運動部
圖片來源：運動部

三、2026 運動幣登記時間與分流規則

運動幣採「期間登記、公開抽籤」制度，並非先搶先得。只要在指定時間內完成登記，就具備抽籤資格。

登記時間

115 年 1 月 26 日至 2 月 8 日，共 14 天

登記平台：動滋網（500.gov.tw）

為避免網站壅塞，前 5 天採 身分證字號末碼分流：

1 月 26 日：末碼 0、1

1 月 27 日：末碼 2、3

1 月 28 日：末碼 4、5

1 月 29 日：末碼 6、7

1 月 30 日：末碼 8、9

1 月 31 日至 2 月 8 日：全面開放登記

圖片來源：運動部
圖片來源：運動部

四、2026 運動幣登記流程與抽籤方式

登記期間內，民眾進入動滋網「民眾登記」頁面，填寫姓名、身分證字號、出生年月日、手機號碼及電子信箱等資料，系統完成年齡與身分驗證後，即取得抽籤資格。

抽籤資訊重點

抽籤時間：115 年 2 月 12 日

抽籤方式：線上直播公開抽籤

中籤名額：60 萬人

中籤者將收到簡訊通知，也可於 2 月 13 日上午 10 時起 登入動滋網查詢結果。

圖片來源：運動部
圖片來源：運動部

五、2026 運動幣使用時間別錯過

中籤者可自 115 年 3 月 1 日起開始使用，使用期限至 115 年 12 月 31 日止。

若未於期限內使用，運動幣將自動失效，不得展延。

圖片來源：運動部
圖片來源：運動部

六、2026 運動幣怎麼用？三大類型折抵規則一次懂

運動幣依使用性質分為三大類，不同類型設有不同折抵上限。

1. 做運動

可使用於健身房、游泳池、運動中心、球場租借、瑜珈或有氧課程等，500 元可全額折抵。

2. 看比賽

適用於中華職棒、職籃、排球聯賽等運動賽事門票，同樣 可全額折抵 500 元。

3. 添裝備

可購買運動鞋、運動服飾、護具、球拍、運動器材或穿戴式裝置，每人最高僅能折抵 200 元，超出金額需自行支付。

七、實際使用範例一次看懂

若購買一雙 3,000 元的慢跑鞋，結帳時出示運動幣 QR Code，系統最多僅能折抵 200 元，其餘 2,800 元需自行支付。

運動部說明，設置裝備類折抵上限，是為避免補助資源過度集中於消費型購物，希望引導民眾將更多預算投入 實際運動與進場觀賽等體驗型活動。

八、未滿 16 歲怎麼辦？替代補助方式一次看

未滿 16 歲者不會發放個人運動幣。運動部另行推動「學生參與觀賞運動競技或表演補助辦法」，由學校以校隊或社團名義集體申請，鼓勵學生以團體方式參與賽事或活動。

九、退費規定與使用注意事項

運動幣一經合作店家完成掃碼或輸入付款碼折抵，即無法退回。若後續發生退換貨，須依各合作店家規定辦理，運動幣不會返還，登記與使用前務必留意。

圖片來源：女子漾AI製圖
圖片來源：女子漾AI製圖

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#登記 #補助 #青春 #年齡 #運動幣

熱門文章

Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

hotNews__list__item--img

表面低調其實超會賺！「這4個星座」越老越有錢　50歲後直接翻身人生勝利組
hotNews__list__item--img

她在韓國被警告「不准比球員紅」，來台灣卻能封神？李多慧的故事，比你想的還扯
hotNews__list__item--img

【懶人包】 林青霞、林志玲都愛的貴族市場美食！台北東門市場必吃必買十大清單

hotNews__list__item--img

《愛情怎麼翻譯？》甜到滴出汁！1-12分集劇情介紹 金宣虎、高允貞每一集都讓人好心動
hotNews__list__item--img

❤日本❤漫步江戶時代【高山老街】~有☆飛驒小京都★美譽
往下滑看更多精彩文章
2026 租補懶人包｜合法住宅成關鍵！申請資格、補貼金額、加碼倍數與入帳時間全整理

2026 租補懶人包｜合法住宅成關鍵！申請資格、補貼金額、加碼倍數與入帳時間全整理

2025-12-31 11:57 女子漾／編輯許智捷
2026 租補懶人包｜合法住宅成關鍵！申請資格、補貼金額、加碼倍數與入帳時間全整理。圖／tvn、tving
2026 租補懶人包｜合法住宅成關鍵！申請資格、補貼金額、加碼倍數與入帳時間全整理。圖／tvn、tving

政府「300 億元中央擴大租金補貼專案」確定延續至 2026 年（民國 115 年），全年補助名額維持 75 萬戶，持續照顧青年、家庭與弱勢租屋族。不過，2026 年起制度正式上路的新制也同步提高門檻，頂樓加蓋、違建等非合法住宅全面排除，成為今年最重要的變化。

圖／ 內政部不動產資訊平台
圖／ 內政部不動產資訊平台

究竟哪些人可以申請？可以領多少？舊戶還要不要重新申請？補貼多久會入帳？以下一次整理 2026 年租金補貼重點。

編輯推薦

2026 租金補貼申請時間與名額

受理期間

2026 年 1 月 1 日（四）上午 9 時
至 2026 年 12 月 31 日（四）下午 5 時

2026 年租金補貼採「隨到隨辦」方式受理，符合資格者只要在申請期間內提出申請，案件就會依送件順序進行審查，不需等到特定批次或截止日。

補助戶數

本次租金補貼名額全台共計 75 萬戶，採取總量管制方式辦理，一旦核定戶數額滿，受理作業可能提前截止，建議符合資格的租屋族及早提出申請，以免錯失補貼機會。

2026 年最大新制：全面排除「非合法住宅」

為了提升租屋族的居住安全，內政部國土管理署自 2026 年起正式調整租金補貼規定，明確要求新申請者所承租的房屋必須為合法住宅，未來頂樓加蓋、違章建築或其他不符合法規的住宅，將無法再申請租金補貼。

申請需具備

建物保存登記或合法建築證明

房屋稅按「住家用」課徵

建物用途登記含「住、住宅、農舍、套房、公寓、宿舍」等字樣

舊戶緩衝規定

若申請人於 2025 年已核定並持續領取租金補貼，且 2026 年續住原址，即使承租的是頂樓加蓋，仍可在緩衝機制下繼續領取補貼至原核定期間屆滿（多數可至 2026 年底）；但若於 2026 年期間搬家、重新簽訂新租約，或於 2027 年起再度申請補貼，則必須改承租合法住宅，否則將無法再符合申請資格。

舊戶續住可以撐一下，新戶或換房就不行了。

2026 租金補貼申請資格一次看

申請人須同時符合以下條件

身分與年齡

中華民國國民，設有國內戶籍

年滿 18 歲可自行申請

特定未成年情形（如結束安置）得由法定代理人申請

無自有住宅

家庭成員名下均無自有房屋

家庭成員包括：申請人、配偶、申請人或配偶的未成年子女、申請人或配偶孕有的胎兒、申請人或配偶的受監護人。

所得門檻

申請租金補貼時，政府會以申請人「整個家庭」為計算單位，將家庭成員的總收入加總後，平均到每一個人身上，只要每人每月的平均所得低於租屋所在地所公告的「最低生活費 3 倍」，就符合這項所得門檻。計算標準以財稅機關資料為準，並非單看個人當下的月薪。

以近期公告標準為例：

台北市：約 61,137 元

新北市：約 50,700 元

桃園市：約 50,304 元

台中市：約 48,231 元

台南市：約 46,545 元

高雄市：約 48,120 元

不得重複領取

申請租金補貼時，原則上不得同時接受其他政府住宅相關協助，包括入住社會住宅、政府興辦的出租住宅，或是包租代管等住宅補助方案，以避免重複補貼。不過，仍有少數特殊情況可依個案由主管機關審認，是否符合例外適用資格，需以實際審查結果為準。

2026 租金補貼金額與加碼倍數

基本補貼（依地區與分級）

租金補貼金額依申請人身分條件與租賃所在地不同而有所差異，每戶每月約落在 2,000 元至 8,000 元之間，實際核定金額仍以主管機關審查結果為準。

分為三個等級

第一級：低收入戶／中低收入戶家庭

第二級：一般家庭

第三級：單身、未滿 40 歲、非弱勢者

五大加碼族群（擇高計算）

若符合以下身分，可再加碼補貼金額：

單身青年（18～未滿 40 歲）：×1.2 倍

圖／ 內政部不動產資訊平台
圖／ 內政部不動產資訊平台

新婚家庭（結婚 2 年內）：×1.5 倍

圖／內政部不動產資訊平台
圖／內政部不動產資訊平台

育有未成年子女（含胎兒）：1 人×1.4，每多 1 人再加 ×0.2

經濟弱勢（低收／中低收）：×1.4 倍

圖／ 內政部不動產資訊平台
圖／ 內政部不動產資訊平台

社會弱勢（身障、原住民、65 歲以上等）：×1.2 倍

在同時符合多項加碼身分條件的情況下，租金補貼金額可依規定疊加計算，最高每戶每月補貼金額可達 14,400 元。

2026 租金補貼怎麼申請？舊戶要再申請嗎？

舊戶

若申請人於 2025 年已獲核定並領取租金補貼，2026 年將由系統自動帶入資料進行審核，原則上不需重新申請；但若租約到期、提前終止或有搬家情形，仍須在租約消滅後 3 個月內補上符合規定的新租賃契約，否則補貼資格將受到影響。

新戶申請方式（三擇一）

1. 線上申請（最推薦）

透過「300 億元中央擴大租金補貼線上申請系統」＼點我進系統／

2. 郵寄申請

下載申請書郵寄租賃房屋所在地直轄市或內政部國土管理署辦理。

3. 臨櫃申請

於上班時間至地方政府受理窗口辦理。

申請需準備哪些文件？

申請書（線上申請免附）
定期租賃契約影本或電子契約
（須載明出租人、承租人、身分證字號、地址、租金、租期）
申請人金融機構帳戶證明

申請時需依個人身分狀況檢附相關證明文件，例如懷孕者須提供懷孕證明、具經濟或社會弱勢身分者須檢附弱勢身分證明文件，若有受監護人則需附上載有監護關係的戶籍資料；家庭成員中如有外籍人士，則須提供由內政部移民署核發的統一證號。

房東需要同意嗎？房東會被課稅嗎？

申請租金補貼時不需要取得房東同意，房客只要符合資格即可自行提出申請；一旦補貼核定通過，地方政府將依規定自動將房東認定為「公益出租人」。

房東可享

每屋每月租金收入 1.5 萬元免稅
房屋稅比照自用住宅優惠稅率

不過，實務上仍建議租客在申請前先與房東說明與溝通相關機制與影響，提前取得理解，有助於避免日後在稅務或租約認知上產生誤會。

補貼多久會入帳？如何查詢進度？

已起租者

自申請日起按月撥款

未起租者

自起租日開始撥款

進度查詢

申請完成後，可進入租金補貼線上申請系統，點選「進度查詢」，輸入身分證字號與健保卡號，即可查詢案件目前的審核進度。

＼點我查詢進度／

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#住宅 #新制 #登記 #房屋稅 #租金補貼

熱門文章

Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

hotNews__list__item--img

表面低調其實超會賺！「這4個星座」越老越有錢　50歲後直接翻身人生勝利組
hotNews__list__item--img

她在韓國被警告「不准比球員紅」，來台灣卻能封神？李多慧的故事，比你想的還扯
hotNews__list__item--img

【懶人包】 林青霞、林志玲都愛的貴族市場美食！台北東門市場必吃必買十大清單

hotNews__list__item--img

《愛情怎麼翻譯？》甜到滴出汁！1-12分集劇情介紹 金宣虎、高允貞每一集都讓人好心動
hotNews__list__item--img

❤日本❤漫步江戶時代【高山老街】~有☆飛驒小京都★美譽
往下滑看更多精彩文章
飼主注意！犬貓絕育＋保險一次補助「最高 5,000 元」　申請資格、流程一次看懂

飼主注意！犬貓絕育＋保險一次補助「最高 5,000 元」　申請資格、流程一次看懂

2026-01-19 17:16 女子漾／編輯許智捷
犬貓絕育＋保險一次補助「最高 5,000 元」　申請資格、流程一次看懂。圖片來源：柴犬Moko
犬貓絕育＋保險一次補助「最高 5,000 元」　申請資格、流程一次看懂。圖片來源：柴犬Moko

為提高家犬、家貓絕育率並強化醫療保障，台北市動物保護處自 2026 年 1 月 1 日起 推出升級版寵物福利政策，首度整合「寵物絕育補助」與「寵物保險補助」，只要符合條件，單隻毛孩最高可領 5,000 元，消息曝光後引發飼主高度關注。

圖片來源：臺北市動物保護處
圖片來源：臺北市動物保護處

動保處指出，新制重點在於「降低飼主負擔、提高飼養責任」，特別是寵物保險補助，過去僅限動物之家認養犬貓，2026 年起全面開放，只要設籍台北市即可申請。

編輯推薦

補助怎麼領？5,000 元怎麼組成？

本次補助採「實支實付」原則，由兩項補助加總而成：

1. 絕育補助

母犬、母貓：最高補助 2,000 元
公犬、公貓：最高補助 1,000 元

須於台北市動保處合作的「絕育補助合約動物醫院」完成手術。

2. 寵物保險補助

每隻寵物最高可補助 3,000 元，自 2026 年起不再限定認養來源，只要投保符合規定的寵物保險即可提出申請。

母犬或母貓（2,000 元）＋寵物保險（3,000 元）＝最高 5,000 元

誰可以申請？4 大門檻一次看

申請前，請先確認是否符合以下條件：

1. 飼主資格

申請人須設籍台北市，或持有台北市有效居留證。

2. 寵物登記

毛孩須已植入晶片，並完成合法寵物登記。

3. 狂犬病疫苗

須具備一年內有效的狂犬病預防注射證明。

4. 絕育狀態

申請保險補助前，寵物須已完成絕育，或持有免絕育證明。

圖片來源：臺北市動物保護處
圖片來源：臺北市動物保護處

申請流程怎麼跑？分兩階段進行

第一階段：完成絕育手術

飼主須先預約台北市動保處合作的絕育補助動物醫院，手術當天攜帶飼主身分證正反面影本，並填寫相關申請文件，可由院所協助送件，或由飼主自行掛號郵寄至動物保護處辦理。

第二階段：投保寵物保險

完成絕育後，飼主可自行選擇市面上符合規定的寵物保險方案投保，並保留保單影本及繳費證明，再透過「台北市民服務大平台」線上提出申請，或備齊資料後以紙本方式郵寄至相關單位辦理。

線上申請：可直接透過「台北服務通」網站上傳資料，省去郵寄麻煩。
紙本申請：將相關文件備齊後，郵寄至台北市動物保護處。

注意事項

名額有限：補助採「先申請先審核」，2026 年度經費約 530 萬元，額滿即停止受理
申請期限：須於完成絕育或投保後，當年度 12 月 20 日前 提出申請
不得重複請領：若已領取其他縣市或中央政府相同補助項目，不得重複申請

台北市動物保護處表示，此次補助政策並非鼓勵民眾增加飼養數量，而是希望透過實質補助，提升絕育率、降低棄養風險，同時讓飼主更有餘裕面對突發醫療支出。

＼點我進臺北市動物保護處／

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#補助 #台北 #保險 #毛孩 #登記

熱門文章

Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

hotNews__list__item--img

表面低調其實超會賺！「這4個星座」越老越有錢　50歲後直接翻身人生勝利組
hotNews__list__item--img

她在韓國被警告「不准比球員紅」，來台灣卻能封神？李多慧的故事，比你想的還扯
hotNews__list__item--img

【懶人包】 林青霞、林志玲都愛的貴族市場美食！台北東門市場必吃必買十大清單

hotNews__list__item--img

《愛情怎麼翻譯？》甜到滴出汁！1-12分集劇情介紹 金宣虎、高允貞每一集都讓人好心動
hotNews__list__item--img

❤日本❤漫步江戶時代【高山老街】~有☆飛驒小京都★美譽

最新文章

水餃皮小烙餅 一種配方兩種吃法

水餃皮小烙餅 一種配方兩種吃法

#健康飲食 #食譜DIY #健康食譜 #水餃 #食譜

isa小眼睛 2026.01.24 13
不追行程的春天：銀髮族重新感受生活節奏的旅遊選擇

不追行程的春天：銀髮族重新感受生活節奏的旅遊選擇

#銀髮族 #賞花 #互動

潮健康 2026.01.24 13
白腎豆是什麼？白腎豆怎麼挑？營養師提供 4 個關鍵原則

白腎豆是什麼？白腎豆怎麼挑？營養師提供 4 個關鍵原則

#營養 #飲食控制 #角色

潮健康 2026.01.24 13
體重管理用藥後出現泌尿道搔癢未必與尿糖有關：用藥機轉差異成關鍵釐清點

體重管理用藥後出現泌尿道搔癢未必與尿糖有關：用藥機轉差異成關鍵釐清點

#體重管理 #私密處 #皮膚

潮健康 2026.01.24 13
寒冬保暖關鍵：從手腳冰冷談冬季健康留意事項

寒冬保暖關鍵：從手腳冰冷談冬季健康留意事項

#低溫 #機能 #飲食

潮健康 2026.01.24 12
輕鬆玩甜點DIY，無油減糖軟嫩爽口【牛奶慕斯蛋糕】（一）

輕鬆玩甜點DIY，無油減糖軟嫩爽口【牛奶慕斯蛋糕】（一）

#牛奶 #蛋糕 #食譜DIY #下午茶

卡娃思 / 開心趴趴走 2026.01.24 23
通勤族注意！北捷宣布：捷運內「勿使用行動電源充電」自燃恐究責求償

通勤族注意！北捷宣布：捷運內「勿使用行動電源充電」自燃恐究責求償

#捷運 #台北 #北捷 #行動電源

女子漾／編輯周意軒 2026.01.23 151
睡不好考試成績差？睡眠品質比時數更重要：三大關鍵因素

睡不好考試成績差？睡眠品質比時數更重要：三大關鍵因素

#睡眠品質 #運動 #分享

潮健康 2026.01.23 23
20歲單身女「肛門凸一顆」沒性行為竟染菜花！　醫師提醒：HPV 不只靠性接觸　這些環境也藏風險

20歲單身女「肛門凸一顆」沒性行為竟染菜花！　醫師提醒：HPV 不只靠性接觸　這些環境也藏風險

#皮膚 #身體 #清潔 #分享 #迷思 #馬桶 #免疫力 #HPV #菜花 #健康常識

女子漾／編輯黃冠婷 2026.01.23 92
健康無油蜂蜜燕麥餅 柔軟微甜的安心點心

健康無油蜂蜜燕麥餅 柔軟微甜的安心點心

#健康飲食 #食譜DIY #健康食譜 #燕麥奶 #牛奶

isa小眼睛 2026.01.23 11
18+