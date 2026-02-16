明明每天都有認真清潔、按時擦保養品，肌膚卻依然暗沉無光，甚至覺得精華擦了卻「卡在表面」、怎麼也吸收不了？健康管理師張恆恩分享：不少人將問題歸咎於產品不夠好，卻忽略了真正的關鍵其實藏在肌膚表層。臉色暗沉、保養感受不明顯，可能與角質代謝狀態有關。當老廢角質長時間堆積於表層時，保養品的使用感受可能受到影響。

根據衛福部《藥物食品安全周報 》第960期指出： 角質細胞源自表皮細胞生長層，在將基底層細胞轉化為角質細胞的過程，就稱為細胞的「角質化作用」；角質層正常的代謝時間為28天左右，亦即28天就會自動去除老廢角質。

當角質細胞健康時，它們會緊密堆疊，保持適當的水分含量，使皮膚看起來光滑又有光澤。相反的，若角質層代謝異常，可能會導致角質過度增生，使皮膚變得暗沉、脫屑和粗糙。

去角質分項建議：做對比做多更重要

去角質頻率建議在一般膚況下，可依個人膚質狀態與生活環境，適度進行角質調理，並隨膚況調整頻率。油性或混合性肌膚可視出油與粗糙狀況調整頻率；乾性與敏感性肌膚則應降低次數，避免過度刺激角質層。 物理性去角質注意事項使用磨砂膏或顆粒型產品時，應選擇顆粒細緻、配方溫和者，於肌膚濕潤狀態下輕柔按摩，避免大力搓揉或長時間摩擦，以免造成表層微小傷口，影響肌膚屏障功能。 化學性去角質使用原則含 AHA、PHA 等酸類成分的產品，應特別留意濃度與使用頻率，使用含酸類成分產品時，應留意產品標示說明，並依個人膚況審慎評估使用方式。使用期間若出現刺痛、泛紅或不適，應立即停用並調整使用方式。 去角質後的保養重點角質調理後，肌膚短時間內較為脆弱，應立即加強補水、鎖水，並於白天確實做好防曬，減少外在刺激與紫外線對肌膚造成的負擔。 何時該暫停去角質若肌膚出現持續乾燥、脫皮、泛紅或刺痛等狀況，應暫停去角質步驟，優先進行修護與保濕，待膚況穩定後再恢復角質調理。

去角質後，保濕與防曬不可忽略

簡單來說，去角質不是越勤越好，而是正確、適度、配合保養，才能讓肌膚光滑透亮。若出現刺痛、泛紅或持續乾燥現象，應立即調整去角質方式，讓肌膚回到自然穩定的狀態。

角質調理後的肌膚短時間內較為脆弱，此時若未即時補水、鎖水或忽略防曬，容易增加外在刺激與光老化風險。台灣專業保養品牌 FARMELL法媚兒的保養觀點指出，角質調理後若能搭配後續的保濕與防護，有助於維持肌膚在穩定狀態下的日常保養感受。

免責聲明：本文內容僅為一般肌膚保養相關資訊分享，非作為醫療診斷、治療或療效依據。若肌膚出現持續不適狀況，建議諮詢皮膚科醫師或相關專業人員。

延伸閱讀：

法媚兒Farmell

參考資料：

衛福部《藥物食品安全周報 》第960期

原文出處：臉色暗沉、保養沒吸收？許多人容易忽略的保養關鍵