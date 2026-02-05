2026-02-05 12:01 潮健康
毛小孩也要愛乾淨，新的一年從牠的居家清潔與照護做起
跨年假期即將來臨，不只人要煥然一新，很多飼主也正排隊預約寵物美容，想讓毛小孩香噴噴迎接2026年。善待毛孩除了對牠們的愛，其實常保寵物不發出異味，也能避免社交、健康的尷尬時刻。
但寵物的臭味如何形成？其實和人體一樣，都是細菌作祟。健康管理師張恆恩表示，寵物身上的異味多半並非單一原因造成，而是與皮脂分泌、皮膚表層環境、毛髮濕度及日常清潔狀況有關。當毛孩活動後流汗、皮脂累積，若未及時清潔或環境潮濕，皮膚表層容易成為微生物滋生的溫床。這些微生物在分解皮脂與有機物的過程中，便可能產生令人不適的氣味。
值得留意的是，部分細菌或黴菌本來就存在於環境中，當條件適合時便可能附著於寵物毛髮或皮膚表面。雖不一定會造成明顯疾病，但在清潔不足或接觸頻繁的情況下，仍可能增加交叉接觸的風險，因此維持良好清潔習慣與環境管理，是照顧毛孩與家人健康的重要一環。
寵物異味有時可能與環境清潔或皮膚狀況相關
中華民國獸醫內科醫學會也曾指出，台灣寵物最常見黴菌性皮膚炎、細菌性及芽孢菌性皮膚炎等疾病。以黴菌為例，皮癬菌就有傳染人體的風險，細菌則以「金黃色葡萄球菌」為主。
而在寵物傳人的其他疾病中，又以「沙門氏菌感染症」和俗稱「貓抓病」的韓瑟勒巴通氏菌感染最常見。根據衛生福利部資料，2010年是目前的病例最高峰，該年共有55人遭貓抓傷、咬傷或舔傷而感染。
疾病管制署則說明，健康人體遭傳染韓瑟勒巴通氏菌後，通常不會發生臨床症狀，唯少數會有發燒、淋巴結腫大等情形，不過小孩、老人或免疫系統較差者，則可能發展成全身性感染。
至於沙門氏菌感染症，疾病管制署介紹，它是廣泛分布全球的「主要腹瀉致病原之一」，人類的慢性帶菌者較少，但在動物尖叫唯普遍，從大型家禽到小動物都可能帶原，臨床症狀通常是感染後6至72小時發生噁心、嘔吐及腹瀉等「急性腸胃炎」表現。
除臭加除菌，雙管齊下才能守護全家人健康
飼主和毛小孩如何一起清新又健康？台灣環境科技廠商 ECOHEAL 表示，其研發的「PHIT 光合離子化」技術，主要應用於環境氣味與空氣品質調整相關設備，並申請中國大陸廣東省微生物分析檢測中心的「空氣淨化效率」測試，據廠商說明，其專利技術在特定實驗條件下，測試甲醛、氨、笨等刺鼻化學物質的濃度下降程度；檢測結果顯示，在特定測試條件下，相關設備可降低部分氣味相關化學物質的濃度。
而且不只除臭，PHIT光合離子化同時申請SGS台灣鑑驗科技的「超微量工業安全實驗室」測試，比對處理前、處理一小時後的空氣中總菌落數，評估ECOHEAL產品對空氣中總菌數的抑制效果；測試結果顯示，在特定實驗環境中，空氣中可檢測之黴菌數量有明顯下降情形。
免責聲明：本文內容僅為一般生活與環境清潔相關資訊分享，非作為醫療、診斷、防疫或治療依據。如有寵物或家人健康疑慮，建議諮詢獸醫師或醫療專業人員。
