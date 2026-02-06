2026-02-06 12:01 潮健康
認識頻尿與漏尿相關議題：從骨盆底肌功能談日常照護與評估
頻尿、漏尿別再默默忍受!打噴嚏就漏尿、運動時感覺「hold 不住」、夜間頻繁起床上廁所……這些困擾不只影響生活品質，也常讓人感到尷尬而難以啟齒。其實，這類與排尿控制相關的問題，在部分情況下可能與骨盆底肌功能變化有關，而且並非產後女性的專利，男性與未生產女性同樣可能遇到。
本篇由四季診所整理頻尿、漏尿及骨盆底肌訓練的相關資訊，旨在提供大眾對相關健康議題的基礎認識。
骨盆底肌是什麼？為什麼會影響排尿控制？
骨盆底肌是一組位於骨盆底部的肌肉群，主要負責支撐膀胱、子宮、直腸等器官，同時參與排尿、排便與核心穩定功能，當骨盆底肌因年齡增長、懷孕生產、肥胖、長期便祕或荷爾蒙變化而逐漸鬆弛、無力時，對泌尿系統的支撐力下降，就可能出現頻尿、漏尿或尿失禁等狀況；除了造成日常生活不便，尿液殘留在某些情況下，可能使泌尿系統的照護需求提高，日常感受也可能受到影響。
凱格爾運動做了卻沒感覺？關鍵在「是否練對肌肉」
不少人曾被建議透過凱格爾運動來強化骨盆底肌，但常見的是：
- 不確定是否有正確出力
- 難以訓練到深層肌群
- 有些人可能在執行過程中，較難立即掌握正確出力方式
就如同自行進行重量訓練，若姿勢或施力錯誤，不僅效果有限，也容易讓人半途而廢
非侵入式骨盆底肌訓練新選項
隨著醫療科技發展，臨床上也出現結合高強度聚焦電磁（HIFEM）技術的骨盆底肌訓練設備．目前引進的 EMSELLA G 動椅，即屬於此類非侵入式輔助療程之一；相關設備係透過電磁能量引導骨盆底肌產生收縮反應，作為臨床評估後可考慮的肌力訓練輔助方式之一。療程過程中無需侵入身體，也不必更換衣物，實際訓練方式與時間，仍需由醫師依個人狀況進行評估與說明。
適合哪些族群考慮骨盆底肌訓練？
以下族群在實務上，較常會主動詢問骨盆底肌功能相關的評估與訓練資訊：
- 有頻尿、漏尿困擾者
- 產後或更年期女性
- 年長男性出現排尿控制問題
- 想改善核心穩定與下半身支撐力者
實際是否適合相關療程，仍需由專業醫師依個人健康狀況進行評估。
結語: 及早評估，讓下半身健康不再成為生活負擔
排尿控制相關問題並非「老了就該忍耐」，也不需要獨自承受心理壓力。透過專業評估與合適的照護與訓練安排，骨盆底肌相關狀況仍可進一步被了解與管理；若有相關困擾，建議主動與專業醫師討論，了解自身狀況，選擇合適的保守治療或非侵入式訓練方式，為生活品質與下半身健康多一分保障。
免責聲明：本文內容僅供一般健康資訊參考，非作為醫療診斷或治療依據。實際評估與處置方式，仍需由專業醫師依個人健康狀況說明。
延伸閱讀：
・更多文章
參考資料：