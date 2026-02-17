「工作壓力大，同事揪一杯！」手搖飲早已成為許多上班族的日常。隨著健康意識提升，不少人開始戒掉高糖、高熱量的飲料，轉而選擇標榜「健康」、「清爽無負擔」的飲品，希望喝得更安心。然而，看似健康的選擇，實際上可能暗藏營養失衡的風險。

具臨床營養與健康管理經驗的營養師余朱青指出，部分民眾以為用「健康飲品」取代手搖飲就能改善飲食習慣，但若忽略飲品中的糖分與營養組成，反而可能影響整體營養攝取的均衡性，對骨骼相關的日常保養需更加留意。她也點名三類常被誤認為健康、實際卻暗藏高糖地雷的飲品，上班族應特別留意。

第一，纖維飲料許多人認為纖維飲料能幫助腸胃蠕動，但市售產品為改善口感，往往添加大量糖分與香料，一些市售產品為改善口感，糖分含量相對偏高，飲用時需留意標示資訊。

第二，乳酸飲料乳酸飲料常給人「助消化、補營養」的印象，但實際上一些市售產品為改善口感，糖分含量相對偏高，飲用時需留意標示資訊，建議選擇低糖或無糖優格較為合適。

第三，蜂蜜檸檬蜂蜜檸檬被視為養生飲品，但市售產品為中和酸澀口感，時常額外加入蜂蜜或糖漿，使含糖量與熱量明顯上升。

余朱青提醒，平時若攝取過多精緻糖，可能使整體飲食結構較不均衡，進而影響對礦物質攝取的重視程度。由於骨質流失在年輕族群中不易察覺，對久坐、運動量不足的上班族而言，往往成為被忽略卻日益普遍的健康隱憂。

根據中華民國骨質疏鬆症學會研究顯示，骨質疏鬆症已是全球第二大的重要流行病，僅次於心血管疾病。我國五十歲以上人口中，骨質疏鬆比例亦隨年齡逐年攀升，骨骼健康已是重要的公共健康議題。營養師指出，骨骼健康需要長期累積，應從日常飲食與生活習慣著手，可將含鈣食材與多元飲食來源納入日常飲食規劃中：

天然乳製品：如牛奶、優格、起司

堅果、海鮮／藻類：如芝麻、小魚乾、海帶

富含維他命C的水果：如橘子、奇異果、芭樂

余朱青也補充，市面上有錠狀、粉狀或液態等不同形式的鈣補充食品，可依個人飲食習慣與需求評估選擇。她指出，液態形式在使用上較為便利，無需吞嚥錠劑，較容易融入生活步調緊湊的上班族日常飲食安排。

以市售產品為例，潔薇塔Jvita液態鈣屬於液態形式的鈣補充食品，結合多種常見鈣來源，並搭配維生素 D 等營養成分，作為日常營養補充的其中一種選項。營養師強調，補鈣仍應建立在均衡飲食與避免過量精緻糖攝取的基礎上，有助於在日常生活中更重視骨骼相關的營養與生活管理。

上班族注意！營養師解析三大常被誤認為健康的飲品選擇