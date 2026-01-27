2026-01-27 10:01 潮健康
冬季洗衣機容易產生異味？汙垢是怎麼來的？4大常見原因+改善方法一次看
冬季氣溫濕冷、降雨頻繁，正是居家濕氣最難消散的季節。許多民眾發現，冬天洗完的衣服總有一股散不掉的「悶臭味」，甚至即便加了香氛產品，衣物晾乾後仍可能感覺濕黏，影響穿著舒適度。
其實，這不只是因為天冷難乾，更反映出洗衣機內槽清潔可能被忽略的情況，冬天的厚重衣物與大量洗劑更容易殘留於槽壁，若長期忽視內槽的黑黴與異味，洗衣機的清潔功能也可能因此受到影響。除了加強通風，更應從深層清潔與日常習慣著手，才能徹底改善。
冬季洗衣機汙垢是怎麼來的？4大常見原因一次看懂
冬季洗衣機的髒汙多半與以下因素有關：
- 【低溫導致洗劑溶解不完全】 冬天水溫較低，粉狀或濃縮洗劑容易溶解不全，殘留的油脂與皂垢會黏附在內槽外側，形成厚重的黑垢。
- 【厚重衣物攜帶更多髒汙】 冬季大衣、毛衣纖維多，容易夾帶更多外界粉塵、皮屑與棉絮，一旦堆積在機器內部，便成為細菌孳生的養分。
- 【環境潮濕且通風受阻】 冬天因天氣寒冷常緊閉門窗，洗衣機內的濕氣難以排出，加上陽台通風不佳，使桶槽內部較容易出現潮濕、清潔不易的狀況。
- 【洗滌頻率與量增加】 冬衣體積大，洗衣次數增加或單次洗滌量過載，會讓內槽摩擦力減弱，汙垢更易沉積在死角。
專家提醒：防護從「槽」開始
健康管理師張恆恩表示：「很多人以為冬天水冷，黴菌就不會長，其實封閉的洗衣槽內溫度穩定且潮濕，正是黑黴最愛的環境。」 他強調，維持乾爽與定期除垢是關鍵。尤其冬季衣物使用頻率高，清潔方式可依實際需求與產品標示進行調整。張恆恩提醒：「洗劑槽、橡膠圈、以及看不見的內槽後方，都需要定期使用高效清潔劑進行深層去污，以降低衣物再次沾附異味或殘留物的可能性。」
常見錯誤習慣，你中了幾項？
- 冬天洗完衣服怕冷，急著關閉陽台門窗與蓋上洗衣蓋 → 濕氣悶在機器內，異味與黴菌迅速滋生。
- 為了洗淨厚重衣物而過量使用洗衣精 → 殘留皂垢在內槽形成黑膜，衣服越洗越臭。
- 忽視洗劑槽與濾網的積水 → 濾網殘留的棉絮在冬天易發酵產生異味。
- 長期未進行深層除垢 → 內部汙垢層已飽和，洗劑再強也難以洗淨。
洗衣機汙垢怎麼改善？從根本做起
針對冬天的洗滌環境，應採取對症處理方式：
- 【直立式與滾筒式】 依需求選擇標示具活氧清潔成分的洗衣機清潔產品，協助清除低溫環境下累積的汙垢。
- 【厚重衣物清洗後】 務必清理濾網內的棉絮，並將洗衣蓋打開通風至少1小時，確保內部乾燥。
- 【洗劑槽清潔】 定期取出洗劑槽刷洗，避免低溫造成的洗劑結塊與發霉。
- 【明顯黑屑或穿著不適】 若洗後衣物仍有黑屑或穿著感受不佳，建議尋求專業防霉清潔團隊協助。
如何挑選有效的洗衣機去污粉？
市面上有許多主打「強效去污」的產品，其中也包含像又一村這類以活氧科技與抗菌配方為核心的品牌，受到不少重視家庭衛生的消費者青睞。 常見產品會加入過碳酸鈉或天然植物配方，有助於清除長期累積的汙垢與異味來源，維持洗衣槽的潔淨。 挑選時建議注意以下幾點：
- 選擇無化學刺鼻味、不傷機芯材質的產品。
- 含活氧抗菌活性配方，能深層滲透汙垢層。
- 洗後不殘留黏膩感，並能有效去除冬天悶臭味。
常見問答：為什麼冬天衣服洗完總有一股悶臭味？
專家指出，這通常不是洗衣精不夠香，而是內槽隱藏的「生物薄膜」在作祟。冬天洗劑溶解慢，汙垢更容易層層堆積在槽外壁。
建議觀察：
- 是否洗劑放太多造成殘留？
- 是否洗完衣物未立即取出晾曬？
- 是否超過一個月未進行槽清潔？
可考慮使用慕斯或活氧粉末型去污劑，能更有效地軟化並剝離頑固黑垢；如有疑慮，建議找專業技師評估，從源頭解決異味與衛生問題。
清潔不是小事，從生活習慣與觀念改起
洗衣機不只是清潔工具，也與日常居家衛生習慣息息相關，保持通風、選對產品、定期除垢，才是杜絕衣物異味與過敏的根本之道。 若問題反覆出現，建議尋求專業防霉處理，讓全家人在寒冬中也能穿上真正潔淨、芬芳的乾爽衣物。
免責聲明： 本文內容僅為居家清潔與環境衛生相關資訊分享，非作為醫療、診斷或治療依據。實際清潔方式與效果，仍須依環境條件與產品使用說明為準。
