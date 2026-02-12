沙發床的使用考量：便利之外，支撐與材質安全不可忽略

沙發床因具多功能與節省空間特性，成為租屋族與小家庭的熱門選擇。然而，從支撐性到材質安全，這項家具若長期使用，可能影響使用時的舒適度與居住環境的品質。本文以健康教育角度解析沙發床的結構與材質風險，提醒民眾在追求便利的同時，也要留意身體與環境的長期安全。

　

圖說：赫里亞沙發床

　

一、支撐性不足，可能造成脊椎壓力與睡眠不適

沙發床的最大特色是可折疊與轉換，但也因此床墊通常較薄、彈性與支撐不足。長期睡在支撐不均的床面上，脊椎無法維持自然彎曲，腰背肌肉需額外出力平衡，久而久之，可能讓部分使用者感覺不適，影響睡眠的舒適感受；尤其對銀髮族、久坐上班族及成長中青少年來說，支撐性不足，可能使姿勢維持較為吃力，增加身體負擔。

　

健康管理師張恆恩建議：若沙發床需作為主要睡眠家具，應優先挑選具獨立支撐結構或厚墊設計者，並在選購時親自試躺確認背部受力情形。

　

二、結構與使用環境，也影響健康安全

常見的沙發床包括「貼地式」、「折背式」與「拉合式」三種設計。貼地式雖穩固，但因緊貼地面，底部常堆積灰塵與塵蟎，若忽略清潔，可能影響使用時的舒適度與環境品質；折背式結構多金屬關節，長期摺疊易鬆動，支撐角度偏差會造成使用者姿勢受力不均；拉合式滑軌若暴露於潮濕環境，容易生鏽卡滯，影響穩定性與安全性，建議消費者每半年檢查一次結構固定點與螺絲，保持乾燥與通風，並定期清理底部積塵。

　

三、家具材質與甲醛釋放：看不見的室內污染源

家具的材質安全，往往被忽視卻與健康息息相關。部分低價沙發床為降低成本，使用含高甲醛的人造板或膠合劑。甲醛是一種揮發性有機化合物（VOCs），可能釋放氣味較明顯的揮發性物質，影響室內空氣的舒適感受。

　

根據環境部《室內空氣品質標準》，甲醛濃度建議值為0.08ppm以下。消費者選購家具時，可檢視產品標示是否具「低甲醛」或「F1級安全」認證，並在新家具入屋初期加強通風2至4週，以降低揮發物累積。

　

四、品牌觀察：家具應兼顧舒適與健康意識

沙發品牌赫里亞觀察到，消費者在長期使用沙發床時，對支撐性與材質舒適度的重視度逐漸提高，顯示家具與健康息息相關。該品牌呼籲，消費者應將「支撐性」、「透氣性」與「安全材質」納入選購指標，而非僅以價格或外觀作為主要考量，才能讓家具在日常生活中兼顧實用性與使用感受。

　

圖說：赫里亞沙發床

　

結語：健康的居家空間，從安全家具開始

沙發床的便利性雖高，但若作為長期使用家具，仍需重視結構與材質對身體的影響。從脊椎支撐、姿勢舒適到室內空氣品質，都是居家健康不可忽略的關鍵。消費者在選購時多一分檢視與通風習慣，才能讓「空間美學」與「健康生活」並行，真正住得安心又舒適。

　

免責聲明：本文內容僅為居家用品選購與使用相關資訊分享，非作為醫療診斷或治療依據。實際使用感受仍可能因個人狀況與環境條件而有所差異。

　

　

　

參考資料：

原文出處：沙發床的使用考量：便利之外，支撐與材質安全不可忽略

不是所有舊衣都能回收！春節大掃除舊衣分類懶人包，這 4 類不可回收，丟錯最高罰 6000 元

2026-01-29 18:07 女子漾／編輯王廷羽
不是所有舊衣都能回收！春節大掃除舊衣分類懶人包，這 4 類不可回收，丟錯最高罰 6000 元。圖片來源：聯合報系資料照、FB @新北i環保
不是所有舊衣都能回收！春節大掃除舊衣分類懶人包，這 4 類不可回收，丟錯最高罰 6000 元。圖片來源：聯合報系資料照、FB @新北i環保

農曆春節前夕，許多家庭開始進行年度大掃除，其中整理衣櫃往往是最花時間的一項。不少人會把穿不到的舊衣打包後直接投入回收箱，希望減少浪費、順手做環保，但其實舊衣回收有明確規範，並非所有衣物都適合回收。

新北市政府環保局提醒，若未依規定分類回收，可能依《廢棄物清理法》裁處 1200 元至 6000 元罰鍰。女子漾幫大家整理舊衣回收的實用知識與判斷原則，幫助大家在整理衣物時更安心也更正確。

舊衣回收的判斷標準：先看「能不能再穿」

判斷衣物能不能回收的標準，其實不在於新舊與否，是依照當衣物清洗整理後，還適不適合再穿及使用。環保單位說明，舊衣回收僅限於在簡單清潔後，仍具備基本穿著功能、可供他人使用的衣物；若衣物本身存在衛生疑慮，或已破損、變形到無法再利用，即使外觀看起來還算完整，也不建議投入回收系統。

這4種衣物不可回收！處理方式一次看

基於衛生與實務處理考量，下列4種衣物不屬於舊衣回收範圍，應裝入專用垃圾袋，交由垃圾車清運。判斷的原則可簡化為兩點，只要是「貼身接觸私密處」或「已經破損無法再穿」，都應視為一般垃圾處理。

1.貼身內衣褲：包含內褲與內衣，因直接接觸私密部位，不適合再流通使用

2.泳衣：屬於貼身機能衣物，同樣有衛生疑慮

3.睡衣：因長時間貼身穿著，也被歸類為不可回收項目

4.無法再使用之衣物：破損、發霉或明顯髒污，且已無法修補或清潔的衣物

圖片來源：pexels
圖片來源：pexels

除了衣服之外，這些居家織品也不可舊衣回收

除了可穿著的衣物之外，大家在整理家中物品時，也常會把其他布製品一併投入舊衣回收箱，但實際上，這類物品並不屬於舊衣回收的範圍。常見不適用回收的品項包括棉被、枕頭、床單、床罩等寢具類用品，以及窗簾、毛巾、浴巾、地毯、踏墊等居家織品；另外，襪子與一般鞋類，也通常不在舊衣回收項目之列。

由於這些物品的材質結構與處理流程，與一般衣物不同，若隨意投入舊衣回收箱，反而會增加回收端分類與報廢的負擔。若遇到慈善團體或公益單位有特定募集活動，仍應以各單位公告的募集品項與方式為準，再行捐贈。

哪些衣物符合舊衣回收與捐贈條件

在確認衣物「具備再穿條件」後，下一步則是判斷是否屬於實際可回收或可捐贈的衣物類型。環保單位指出，衣物是否符合回收條件，與成人或孩童尺寸無關，重點仍在衣物本身的狀況與性質。

只要不是貼身衣物，且在清洗後仍保持完整、乾淨，沒有破損或明顯污漬，不論是成人或兒童的外衣，都屬於可回收或捐贈的範圍。常見符合條件的品項，包括上衣、褲子、裙子、洋裝、外套、西裝等日常外出服，只要穿著功能正常、外觀狀況良好，就能進入回收或捐贈系統，延續使用價值。

圖片來源：聯合報系資料照
圖片來源：聯合報系資料照

舊衣回收前記得確認這件事！

為了降低清潔隊與社福單位在後端分類與處理上的負擔，大家在投放舊衣前，建議先進行基本檢查，建議以下三步驟：

第一步：先檢視衣物是否屬於貼身衣物，或已有破損、發霉、明顯髒污等情況，這類衣物應以一般垃圾處理

第二步：確認可回收的衣物已完成清洗並完全晾乾，避免因潮濕導致整批回收衣物受影響

第三步：依照規定選擇投放方式，可交給循線資源回收車、投入政府核准設置的舊衣回收箱，或捐贈給合法的慈善團體

舊衣要丟去哪才安心？合法回收據點這樣查

如果不確定家附近的舊衣回收箱是否為合法設置，可以透過環境部建置的「全國不用品藏寶地圖」查詢。這個平台整合了各地合法的回收與捐贈站點資訊，能幫助民眾快速確認投放地點，避免把衣物投入來源不明的回收箱，讓回收流程更安心也更符合規定。

延伸閱讀：舊物別急著丟！2026全台回收、捐贈管道懶人包，舊衣舊鞋都能變資源！

如果真的愛大S，希望具俊曄能再去愛一次！她不會想要他，一輩子活在自責裡

如果真的愛大S，希望具俊曄能再去愛一次！她不會想要他，一輩子活在自責裡

2026-02-02 08:59 失敗要趁早 - 張念慈

2月2日，大S離開即將滿一周年。

韓國 KBS 《名人生老病死的祕密》曝光近期來台拍攝的片段，把具俊曄這一年來的狀態，攤在所有人眼前。

畫面裡，已經沒有大S。但留下來的具俊曄，卻像還沒走出她離開的那一天。

具俊曄站在墓園裡，整個人瘦了一圈，肩線塌下來，臉頰凹陷得明顯。他低著頭，看著平板裡兩人過去的影片，畫面裡的大S還在笑、還在說話、還在生活。

​那不是什麼特別的日子，也不是為了拍攝才出現的畫面。只是日復一日，具俊曄這一年來每天過的樣子。

晴天去、雨天也去。節目棚裡，主持人談到這一段時，聲音明顯停頓，最後直接哭了出來。我也跟著掉眼淚。

​所有人都說，這是深情。

但我看著那一幕，心裡卻浮現一個逆風的想法：如果大S 真的看得到，真的聽得到，她會希望歐巴這樣過一輩子嗎？

兩個丈夫，一個給了地獄 一個給了天堂

大S在婚姻裡，幾乎走過兩個極端世界。

第一段婚姻，她愛得很用力，只是那份愛，卻為她帶來長期的消耗與委屈。

流產後沒多久，身體還沒恢復，就被要求如期舉行婚宴，只為了曝光與宣傳；汪小菲的財務黑洞，是她拿自己的婚前資產一筆一筆補上；情緒失控、出軌不斷的伴侶，讓她一次又一次，把自己往地獄裡推。

​離婚時，她沒有翻舊帳，沒有公開清算，甚至沒有用惡意的語言替自己討回什麼。她帶著傷，安靜離場。

後來，她和具俊曄再次相愛。

年輕時錯過，二十多年後重逢，一通電話，把命運重新接上。沒有曖昧期，沒有試探，她一如既往，直接把自己交出去。那一直是她的愛情方式。

大S和具俊曄，是一段完全不同的關係。

具俊曄沒有要她證明價值，沒有把她當成資源，也沒有要求她扮演任何角色。大S不用再補洞、不用再撐場，只需要做自己。她第一次，在親密關係裡，可以休息。

也難怪S媽會說，那幾年是女兒「48年人生中最幸福的時光」。這句話，很溫柔，也很痛。

因為它同時意味著：在那之前，大S的人生，其實沒有真正被好好接住過。​一個婚姻，讓大S只學會忍；一個婚姻，讓她只需要放鬆的被抱緊。

大S走後，具俊曄活在自責裡

大S離開後，具俊曄的狀態，被完整記錄在 KBS 的鏡頭裡。

雨天，他仍到墓園。工作人員以為他不會出現，他卻說：「還是要來……熙媛比我更辛苦，她躺在那裡……」那句話一出來，很多人哭了。

但我聽到的，除了思念，還有一種深沉的自責：你走了，都是我的錯，我不可以過得比你更好，我必須毀了我自己。

​那是一個人，把摯愛的離開，全部歸咎成自己錯誤的方式。以大S的性格，她不是那種，會希望別人為她犧牲一輩子的人。

她一生都在替別人想辦法、扛責任、撐場面。她怎麼可能，希望自己最愛的具俊曄，因為她的離開，把人生也一併封閉？如果大S能說話，我相信她不會說「你一輩子都不可再去愛別人」。​她會說的是：請你要繼續去愛人，也同樣被愛。

寫在大S離開滿一年的這一天

​這一年，具俊曄已經把他能給的，全都給了。陪伴、思念、眼淚、日復一日沒有缺席的愛，他沒有少過一分。

所以，真的夠了。具俊曄已經深深地愛過大S，也被大S深深地愛過。

大S的離開，不該成為具俊曄此生反覆承受的責任。那不是具俊曄做得不夠好，也不是他該一直背著的重量。

在大S離開滿一年的時候，我真心希望，具俊曄可以慢慢走出悲痛，把那份大S留給他的愛，還給人生。

勇敢去愛，也勇敢讓自己再次被愛。那不是辜負，是大S最想看到的畫面。如果真的有來生，願你們不必錯過，不必重逢。一開始，就站在彼此身旁。


年輕人也飄老人味！不是沒洗澡！ 中醫點名 7 類催臭食物 愛喝手搖飲竟然中鏢

年輕人也飄老人味！不是沒洗澡！ 中醫點名 7 類催臭食物 愛喝手搖飲竟然中鏢

2026-01-30 15:57 女子漾／編輯黃冠婷
圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

不少人以為「體味重」代表不夠乾淨，但中醫師指出，真正讓人聞到不舒服氣味的，往往不是汗水本身，而是飲食與生活型態把味道放大了。甚至不只熟齡族群，近年門診也發現，不少年輕人因外食、熬夜與高糖飲食習慣，反而更早出現被形容為「老人味」的體味變化。

體味從哪來？不是汗，是這三件事在作怪

竹北昌盛堂中醫診所指出，體味主要來自三大來源。

第一：是皮脂氧化，頭皮、胸背或腋下出油多，加上悶熱或衣物不透氣，容易產生油耗味與悶油感。

第二：是細菌分解，汗液與皮脂在腋下、鼠蹊、足部等處停留太久，經皮膚菌相分解後，會產生脂肪酸與硫化物，讓味道變得更衝、更黏。

第三：是皮膚發炎，過度清潔、刺激性產品或反覆毛囊炎，會破壞皮膚屏障，讓味道變得更難洗掉。

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

醫師提醒，年輕人若長期外食、高油高糖、作息混亂或水喝太少，反而更容易提早出現明顯體味。

年輕人也會有「老人味」？常見生活型態地雷

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

中醫師提醒，許多年輕族群的體味問題，其實來自生活習慣：

1.長期外食、高油高糖、重口味：容易加速皮脂氧化，讓味道變得更厚重。

2.愛喝酒、常熬夜：酒精與作息混亂會影響出汗型態，隔天殘味特別明顯。

3.水喝太少：代謝物濃縮，汗味更容易被聞到。

4.腸道菌相失衡：便祕、纖維攝取不足或作息亂，可能讓體味出現悶、濁感。

中醫列「7 類催臭食物」，手搖飲真的中鏢

含硫食物：蒜、洋蔥、韭菜、蔥、花椰菜、高麗菜、甘藍、蘿蔔，容易從呼氣與汗排出，吃完就被聞到。

紅肉與加工肉:牛、羊、豬肉大量攝取；香腸、培根、火腿，代謝負擔高，味道更濃、更持久。

重口味辛香料：麻辣鍋、辣椒、胡椒、咖哩、孜然、沙茶，刺激出汗、放大揮發性氣味。

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

高油脂與油炸食物：炸物、濃醬、奶油、重油熱炒，皮脂分泌與氧化加速，容易出現悶油味。

精緻糖與甜飲：手搖飲、含糖飲料、甜點、餅乾、精緻澱粉，血糖波動與發炎增加，菌相更失衡。

酒精：啤酒、烈酒、調酒，代謝物會從汗與呼氣排出，殘味散不掉。

乳製品(部分族群)：起司、全脂乳、奶油，消化吸收較差者，體味可能偏悶臭或帶酸。

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

中醫師點名，以下組合最容易把體味推到臨界點：

最容易「一口氣變臭」的催味組合：重油、重口味、酒精、熬夜，四者同時出現，體味幾乎一定會被放大。

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

醫師建議的清潔與衣著重點（比狂洗更重要）

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

清潔原則：

原則1：流汗後先用清水沖掉汗與油脂

原則2：使用溫和清潔用品即可

原則3：避免過度去角質或洗到乾、刺、紅

原則4：若腋下、鼠蹊反覆紅疹或毛囊炎，需先處理發炎問題

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

衣著與洗衣重點

重點1：合成纖維、機能衣若易殘味，建議穿一次就洗

重點2：衣物、毛巾務必洗透、完全曬乾

重點3：流汗後 30–60 分鐘內換乾衣，避免汗悶在身上

重點4：鞋襪每日更換，鞋子輪替晾乾

改善體味的生活調整方向（中醫重點）

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

1.飲食：減少酒精、油炸、重口味、蒜洋蔥、含糖飲料的攝取頻率。

2.水分與腸道：尿色偏深代表水分不足；便祕者先調整作息與纖維攝取。

3.作息與運動固定睡眠時間、每週累積約 150 分鐘中等強度運動，有助穩定出汗型態。

寒流泡湯風險高！北投溫泉雙亡　醫示警「這症狀」不要再泡了

寒流泡湯風險高！北投溫泉雙亡　醫示警「這症狀」不要再泡了

2026-02-09 16:59 女子漾／編輯許智捷
寒流泡湯風險高！北投溫泉雙亡　醫示警「這症狀」不要再泡了。圖片來源：photoAC
寒流泡湯風險高！北投溫泉雙亡　醫示警「這症狀」不要再泡了。圖片來源：photoAC

台北市北投區一家溫泉餐廳昨日發生一起憾事，一名46歲女子被發現於湯屋泡湯池內已明顯死亡，另一名46歲男子則倒臥池外，失去呼吸心跳，送醫搶救後仍宣告不治。據了解，男子為餐廳員工，疑似在目睹女友身亡後情緒劇烈波動，最終也未能挽回性命。

冷熱瞬間切換最危險

針對寒流期間泡湯風險，烏日林新醫院心臟血管中心主任暨心臟血管內科醫師李榮基指出，天氣寒冷時，血管本就處於收縮狀態，若短時間內遭遇劇烈冷熱變化，可能導致血管內不穩定斑塊剝落，進而阻塞冠狀動脈，引發急性心肌梗塞，嚴重者甚至可能猝死。

李榮基說明，泡湯本身並非壞事，但在低溫環境下，人體血管管徑縮小、阻力上升，血壓容易飆高。此時若直接進入高溫溫泉池，或從溫泉池迅速起身、未保暖就回到低溫空氣中，都會讓心血管承受極大壓力，增加突發心血管事件的風險。

「這些症狀」不要再泡了

李榮基提醒，泡湯時若出現以下症狀，代表身體正在發出警訊：

視線模糊、眼前發黑

噁心、嘔吐或頭暈不適

胸口悶脹、壓迫感或疼痛

呼吸急促、感覺喘不過氣

離池、進池都要慢

李榮基強調，一旦出現上述情況，應立刻停止泡湯、慢慢離開池水，並尋求協助。即使感到不適，也切忌急著起身或衝到室外，而是要循序漸進，讓身體慢慢適應溫度變化。他也提醒，慢性病患者、飲酒後泡湯，確實屬於高風險族群，但真正致命的關鍵，往往是「動作太快」。包括一脫衣服就下水、泡完湯未擦乾身體就直接走到戶外，都是常見卻危險的行為。

護照過期怎麼辦？不用排隊、不必代辦！初辦、換發 2 大官方管道一次看

護照過期怎麼辦？不用排隊、不必代辦！初辦、換發 2 大官方管道一次看

2026-01-27 14:29 女子漾／編輯許智捷
護照過期怎麼辦？不用排隊、不必代辦！初辦、換發 2 大官方管道一次看。圖片來源：官方、getty
護照過期怎麼辦？不用排隊、不必代辦！初辦、換發 2 大官方管道一次看。圖片來源：官方、getty

農曆年前、暑假旅遊季前，不少民眾才驚覺護照早已過期、小孩的也還未辦理，若找代辦一家得多花上千元。其實，若不是急著出國，現在已有兩種官方管道，能有效避開排隊人潮，也不必額外花錢給代辦！

符合條件的民眾，可多加利用「自然人憑證線上換發護照」與「戶政事務所一站式初辦護照」兩項服務，差別只在於你是不是第一次辦護照。

方法一：自然人憑證「線上換發」護照

適合誰？護照過期、不趕時間、不想排隊的人！不少人不知道，其實護照過期，只要條件符合，可以全程線上申請，不必跑領務局送件。

申請前先確認 3 個重點（最常卡關）

1. 使用電腦申請需準備「讀卡機＋實體自然人憑證卡」
手機申請則要先完成「行動自然人憑證」註冊
2. 瀏覽器有差。實測以Chrome、Edge 成功率最高
3.照片是「合格數位檔」，檔案格式為 JPG 或 JPEG
（直接向照相館索取電子檔最保險，用手機翻拍實體照片，幾乎一定被退件）

線上申請流程怎麼走？

登入領務局官網，選擇「有條件式線上申換護照」，系統會自動帶入自然人憑證內的身分資料，只需上傳照片並填寫聯絡資訊。完成申請後，必須在 24 小時內完成線上繳費（一般件 1,300 元），逾期系統會自動取消。

很多人不知道的「隱藏規定」

申請時選定的領照地點（台北、台中、高雄、花蓮或嘉義）事後不能更改。此外，雖然是線上申請，但「領照當天一定要本人到場」，不能委託代領，櫃檯會現場核對人貌與身分證正本。

方法二：戶政事務所一站式「初辦」護照

適合誰？第一次辦護照、帶小孩辦、長輩辦護照的人！若你是人生第一本護照，其實不用跑領務局，直接到住家附近的戶政事務所就能一次搞定，且不限戶籍地。

但這些情況「不能」在戶所辦

只要曾經辦過護照（就算已過期）、護照遺失、曾改名或需急件（短期內出國），都必須改到領務局辦理。

文件準備常見雷點

14 歲以上：需攜帶身分證正本、兩張護照用證件照、簡式護照資料表
14 歲以下：需攜帶兩張護照用證件照、簡式護照資料表，並由父母或監護人陪同且填妥同意書/委任書，陪同者也要帶身分證正本

若父母無法陪同，改由直系血親（如祖父母）帶辦，一定要附上父母簽名的委託書，這點最容易被忽略。14歲分界是依據有無身分證者，外交部領事事務局有更詳盡之區分資料，請以官網為準。

＼點我看外交部領事事務局詳細規則／

繳費與收照的小技巧

戶政事務所受理後，會給一張繳費通知單，必須在 7 天內完成繳費（超商、郵局、農漁會、轉帳皆可），逾期案件會被直接撤銷。最推薦的是現場直接勾選「郵寄到家」，由中華郵政快捷寄送，約加收 100 至 150 元郵資，護照完成後會掛號寄到府上，不必再跑第二趟戶所領取。

