保健食品怎麼選更安心？營養師解析常見安全檢測重點
圖說：越來越多人天天補充保健食品，但你有沒有想過：吃進去的，真的都安全嗎？
《FJ豐傑生醫》營養師游子嫻指出，保健食品雖然被歸類為食品，但並不代表每一項產品都經過完整的安全檢測。若缺乏塑化劑、重金屬或西藥成分等檢驗，就可能在未充分了解產品資訊的情況下，增加選購風險。
本篇將帶你了解保健食品常見的安全檢測項目，以及消費者在挑選時該注意的重點，幫助你補充營養的同時，也吃得更安心。
你以為市售保健食品，都有做完整檢測嗎？
很多人以為，只要產品能合法販售，就代表已經「檢查過、很安全」，但事實並非如此。
游子嫻營養師說明，現行法規主要規範基本食品安全標準，至於其他檢測項目，則依產品類型與業者自主管理方式有所不同；這也導致市場上不同品牌之間，檢測標準落差極大，消費者若沒有主動確認，往往難以分辨安全性差異。
保健食品安全檢測在測什麼？6大檢驗一次懂！
許多人看到產品標示「通過檢測」，卻不清楚實際檢了哪些項目。事實上，安全檢測的真正價值，在於排除那些「短期吃不出來、長期卻可能累積風險」的成分。
以下為常見且重要的檢測項目，了解後你會更清楚為什麼不能只看功效：
- 塑化劑檢測塑化劑可能來自膠囊外殼、包裝材料或生產過程中的接觸環節，具有類似荷爾蒙干擾物的特性。游子嫻營養師提醒，塑化劑即使含量不高，長期接觸仍可能成為部分消費者關注的安全議題，因此在「天天吃」的保健食品中，更需要謹慎看待。
- 微生物安全檢測微生物檢測的目的，不只是避免立即性的腸胃不適，更重要的是確認原料處理與生產流程是否完善。若製程受污染，若製程管理不當，可能影響食品安全與食用安心度，這是食品安全最基本的底線。
- 農藥殘留分析許多保健品萃取自草本植物，原料的土壤與種植環境若有藥物殘留，可能影響原料的整體品質與安全性評估。多達 400 餘項的農藥篩檢能確保原料的純淨度。
- 重金屬含量檢測砷、鉛、鎘、汞等重金屬，可能來自原料生長環境的殘留。長期攝取過量，仍需留意其對整體健康管理可能帶來的風險。
- 西藥成分全面篩查為了讓消費者「短期有感」，少數不肖廠商會違法添加西藥（如在減肥產品加利尿劑、在強身產品加入壯陽藥等），可能增加不必要的健康與用藥風險。因此檢測西藥可有效排除未標示的藥物，避免誤食不該出現在保健食品中的成分。
- 礦物質含量分析對於腎臟病患者或高齡族群而言，磷、鉀的檢驗是為了照顧慢性腎臟病或特定代謝疾病患者。透過精確的含量分析，能讓有特殊飲食限制的族群在選購時有準確的參考數據。
不再只聽品牌說！檢驗報告透明公開很重要
市面上標榜「經第三方認證」的產品琳瑯滿目，但若沒有完整公開報告，消費者難以辨別虛實。為了確保你買到的不是一張假證明，營養師建議從以下四個核心細節進行比對：
- 是否公開清楚列出檢測項目與結果
- 是否由第三方檢驗單位執行
- 檢測日期與批號是否完整可追溯
- 是否涵蓋多項安全風險，而非單一檢測
營養師提醒！哪些族群更要仔細檢查產品檢驗？
游子嫻營養師提醒，以下族群在挑選保健食品時，應特別確認是否具備完整檢測資料：
孕媽咪
母體的吸收直接影響胎兒。若誤食重金屬（如鉛、汞），因特殊族群對成分更為敏感，選購時需格外謹慎。
挑選重點： 認明「孕婦可食」標示，務必確認重金屬檢驗合格。常見產品： 魚油、益生菌。
幼童
兒童代謝系統未發育完全，對塑化劑的耐受力低，因特殊族群對成分更為敏感，選購時需格外謹慎。
挑選重點： 通過塑化劑檢驗的產品，拒絕不明添加物。常見產品： 魚油、綜合維他命。
銀髮族
長者代謝較慢且常併用藥物。若保健品中違法摻雜西藥，極易與日常藥物產生交互作用，增加風險。
挑選重點： 挑選通過不含西藥篩檢的產品，保障用藥安全。常見產品： 葉黃素、魚油、益生菌。
腎臟病友
腎功能不全者難以排出多餘的磷與鉀，攝取量需特別留意，避免與個人飲食需求不符。
挑選重點：具備磷、鉀含量透明檢測的產品。常見產品：魚油、膠原蛋白。
免責聲明：本文內容僅為一般食品安全與營養資訊分享，非作為醫療診斷、治療或療效依據。若有健康疑問，建議諮詢專業醫療或營養人員。
