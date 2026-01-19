2026-01-19 09:45 女子漾／編輯許智捷
飛輪後出現「這症狀」別再硬撐！25 歲女尿變茶色 醫師警告恐傷腎
近年運動風氣盛行，飛輪、健身等高強度團體課程成為不少年輕族群的新選擇，但醫師提醒，若缺乏規律運動習慣，一開始就進行過度訓練，反而可能對身體造成嚴重傷害。
新竹臺大分院近日收治一名年輕女性，首次參加飛輪課程後，出現茶色尿液與雙腿明顯腫脹，經檢查確診為「急性橫紋肌溶解症」，所幸及時治療，才未釀成更嚴重併發症。
該名 25 歲女性在首次參與飛輪課程後，感覺雙腿劇烈痠痛且腫脹遲遲未緩解，隨後更發現尿液顏色異常偏深，呈現茶色。在親友建議下前往新竹臺大分院就醫，由腎臟內科醫師趙政漢診斷為急性橫紋肌溶解症。抽血檢查顯示，她的肌酸磷酸酶（CPK）數值高達 33,135 U/L，遠高於正常值 30 至 223 U/L，顯示肌肉已有明顯損傷。
為什麼飛輪容易導致「橫紋肌溶解症」？
高強度負荷： 飛輪運動集中在下肢大肌群（如大腿前側的股四頭肌），短時間內高頻率收縮
缺乏漸進： 許多初學者（如案例中的年輕女性）平時沒有運動習慣，第一次就挑戰高強度課程
不願中途停下：團體課程的「同儕壓力」常讓人強撐，導致肌肉細胞受損、細胞膜破裂
醫療團隊隨即安排住院治療，透過大量點滴補充水分並進行尿液鹼化處理，數日後 CPK 數值逐步下降，出院時已回到正常範圍 137 U/L，雙腿腫脹與不適症狀也明顯改善，病況順利穩定。
趙政漢醫師指出，急性橫紋肌溶解症常見成因包括過度或長時間運動，如馬拉松、行軍、登山、飛輪等高強度活動；也可能因肌肉外傷或長時間壓迫造成，例如撞擊、燒傷或昏迷壓傷；部分疾病引起的肌肉持續收縮，如癲癇發作或破傷風，也可能誘發此症，極少數情況則與特定降血脂藥物有關。
醫師進一步說明，急性橫紋肌溶解症的典型警訊包括肌肉劇烈疼痛、腫脹、無力，以及尿液顏色變深呈茶色，嚴重時可能導致急性腎損傷，甚至危及生命。尤其是年輕女性參與飛輪等團體課程時，常因缺乏漸進訓練，又不好意思中途停下，更容易在短時間內過度使用肌肉，增加發病風險。
趙政漢提醒，平時沒有固定運動習慣的族群，初次嘗試中重度運動時務必循序漸進，運動過程中也應適度補充水分與電解質。若運動後出現異常症狀，特別是持續性肌肉疼痛、腫脹或尿液顏色改變，應立即就醫評估。
醫師強調，急性橫紋肌溶解症若能及早發現並接受治療，多數可避免嚴重腎臟併發症。培養運動習慣時，應在挑戰自我與確保安全之間取得平衡，才能真正讓運動為健康加分，而非帶來風險。
