只是牽手就「濕」是早洩嗎？醫師揭男性身體真相，結紮能不能避免一次看

只是牽個手、氣氛有點曖昧，卻發現內褲突然濕了一小塊，不少男性當下都會心頭一驚，開始擔心這是不是早洩的前兆。對此，泌尿專科醫師蘇信豪指出，這類情況在臨床上其實相當常見，無論是感情新手，還是已有性經驗的男性，只要處於性興奮狀態，都可能出現這樣的生理反應，並不罕見。

透明分泌物是精液嗎？泌尿科醫師揭真相

蘇信豪醫師在臉書粉專影片中說明，男性在性興奮時，尿道口可能會出現少量透明、略帶黏性的液體，這並不是精液，也不是攝護腺液，而是所謂的「尿道球腺液」。尿道球腺液的主要功能是潤滑尿道、減少摩擦，為後續射精做好準備，屬於正常的生理機制。

這類分泌物通常量不多，多半只會讓內褲出現一小塊濕痕，與真正的射精並不相同，也不代表性功能異常，更不能直接與早洩畫上等號。

誤把分泌物當早洩，問題其實出在精液認知錯誤

許多男性會因為「還沒發生性行為就出現分泌物」而感到焦慮，甚至直覺聯想到早洩，但實際上，早洩的判斷重點在於性行為過程中是否能控制射精時間，而非是否有尿道球腺液分泌。牽手、擁抱或情緒被挑動時出現透明分泌物，反而代表神經與生理反射正常啟動，不需要過度解讀。

精液從哪來？睪丸其實不是「裝滿精液」

針對男性長期存在的迷思，蘇信豪也進一步解釋，許多人以為睪丸裡裝滿精液，其實睪丸的主要功能是製造精蟲，而精蟲在整體精液中的比例，僅占約2％至5％。

精液真正的主要來源是儲精囊液，約占六成，其次才是攝護腺液，比例約三到四成。因此，精液的量，與是否含有精蟲，其實是兩件不同的事，這樣的誤解，也讓不少男性對射精表現與結紮產生錯誤想像。

結紮能不能避免「牽手就濕」？

不少人會進一步好奇，若結紮是否就能避免這類分泌物出現。蘇信豪醫師也明確指出，結紮只是將輸送精蟲的輸精管截斷，並不影響尿道球腺、儲精囊或攝護腺的分泌功能。

由於尿道球腺液本來就與精蟲無關，因此即使結紮後，只要性興奮仍存在，分泌物依然可能出現。結紮後射精量與射精感覺幾乎不變，只是精液中不再含有精蟲，這也是結紮被視為安全、有效避孕方式的原因之一。

蘇信豪醫師強調，男性在親密互動中出現尿道球腺液，是正常生理反應，不需要因此感到羞愧或焦慮。真正需要留意的，是分泌物顏色、氣味是否異常，或伴隨疼痛、灼熱感，若有這類情況，才建議就醫檢查。了解自己的身體構造與運作方式，才能更安心地面對性與親密關係，避免因誤解而造成不必要的心理壓力。