外食族總是消化卡卡？營養師解析「酵素常見作用方向」與必看挑選原則
圖說：三餐外食、飲食不規律，讓消化負擔累積，酵素補充成為不少人的日常選擇。
現代人生活忙碌，外食比例高、進食速度快，加上作息不固定，常出現飯後脹、排便不順或長期疲倦的情況。《FJ豐傑生醫》營養師游子嫻指出，這類問題往往與消化效率下降有關，而「酵素」正是人體維持消化與代謝順暢的重要角色。
本篇整理酵素的作用原理、實際功效與補充時應注意的重點，幫助民眾更清楚了解，酵素是否真的適合自己。
酵素是什麼？營養師：它是讓消化順起來的關鍵角色
酵素是由蛋白質構成的生物催化劑，存在於人體中，負責加速各種生化反應，使消化與代謝過程能夠順利進行。營養師游子嫻說明，若缺乏足夠的酵素協助，即使飲食看似正常，食物分解效率仍可能不足，進而影響營養吸收與身體運作。
市售酵素產品多以補充消化相關酵素為主，目的在於協助分解日常飲食中的蛋白質、澱粉與脂肪，減輕腸胃負擔。
酵素補充常見的 4 大實際功效
針對民眾最在意的「酵素到底有沒有用」，營養師游子嫻整理出酵素補充最常被感受到的幾個面向：
1. 幫助排便順暢透過協助食物分解，部分民眾在飲食調整搭配下，可能感覺排便狀況較為順暢。
2. 促進新陳代謝效率酵素參與體內多項代謝相關反應，是維持正常生理運作所需的基本因子之一。
3. 維持消化道正常機能當消化酵素充足時，食物能被完整分解，有助於維持消化過程的順利進行，部分人可能在飲食調整後感受較為輕鬆。
4. 協助生理機能穩定運作酵素參與多項生理反應，是維持身體平衡不可或缺的基礎元素之一。
營養師公開4個挑選原則，選對酵素很重要
游子嫻營養師指出，酵素並非吃得越多越好，關鍵在於「選得對」。以下為補充酵素時應留意的幾個原則：
原則一：酵素種類是否多元多元酵素配方可對應不同飲食型態，像是蛋白質要靠「蛋白分解酵素」，醣類靠「醣化分解酵素」，脂肪則需要「脂肪分解酵素」，協助分解多種類營養素。
原則二：避免添加瀉藥成分部分產品為追求快速排便效果，可能添加刺激性成分，應避免番瀉葉、大黃、蘆薈等瀉藥成分，長期使用反而增加身體負擔。
原則三：標示「酵素活性」由於酵素對製程與保存條件敏感，建議選擇有標示酵素活性值的產品（如 U/mg、AU/mg），作為判斷產品規格與製程資訊的參考依據。
原則四：含膳食纖維與益生元酵素搭配膳食纖維與益生元，可作為腸道好菌的養分，協助維持腸道環境穩定。不僅幫助食物分解，也有助於後續消化與排便順暢，讓整體效果更全面。
原則五：是否經第三方檢驗把關第三方檢驗結果，確認不含重金屬、塑化劑、農藥殘留與其他有害物質。有助確認產品安全性，降低補充風險。
酵素和益生菌差在哪？怎麼吃？
不少人會將酵素與益生菌混為一談，實際上兩者在消化系統中扮演的角色不同。營養師游子嫻指出，酵素像剪刀一樣，主要負責將食物分解成身體較容易吸收的形式；而益生菌則著重於調整腸道菌叢平衡，維持腸道環境穩定。
兩者並非互相取代，而是各司其職、功能互補。透過適當搭配補充，一方面幫助食物消化吸收，另一方面維持腸道健康狀態，可作為日常飲食與生活調整的輔助補充方向之一。
補充酵素前，這些小細節別忽略
補充酵素時，日常水分攝取同樣是影響效果的重要因素。若搭配含膳食纖維較高的配方，但水分補充不足，反而可能影響腸道蠕動，使排便狀況不如預期，因此吃酵素時，務必要多喝水。
營養師也提醒，酵素屬於輔助消化的營養補充品，雖可作為日常保養的一部分，仍應依照產品建議用量與自身飲食狀況調整，避免過度依賴，才能讓補充效果發揮得更恰當。
營養師回覆 3 個常見酵素疑問
Q1：每天都可以吃酵素嗎？一般情況下可每日補充，但仍應依產品標示建議，並配合個人飲食內容與作息調整，避免攝取過量。
Q2：酵素吃了就一定會排便嗎？不一定。酵素主要功能在於協助食物分解與消化過程，排便狀況仍與每日水分攝取、膳食纖維含量及生活習慣密切相關。
Q3：外食族特別需要補充酵素嗎？外食族飲食結構較容易偏向高油脂、精製食物，長期下來增加消化負擔，適度補充酵素可作為日常飲食調整的輔助方式之一。
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
