17 日學測登場！老師公開「過關神招」逆轉勝：最後一刻必看的衝刺指南

115學測即將登場，補教老師公開「過關神招」逆轉勝。圖／聯合報系資料照片

致學測戰士：【穩住心，你比想像中更強大】

親愛的孩子們，明天就要踏入考場了。這幾天，你的心跳是不是比平常快了幾拍？看著課本明明很熟，卻突然覺得腦袋一片空白？別擔心，這是身體在告訴你，你已經準備好要衝刺了。

作為老師，最後這段時間我不跟你談艱澀的題型，我想送你一份定心丸與準備清單。

第一部分：考前心態——穩住，你就贏了一半

1. 接受不完美的狀態：到了現在，不要再糾結哪一單元沒讀熟。你要告訴自己，我現在所擁有的武器，已經足夠應付這場考試。→考試考的是你會的，而不是你不會的。

2. 把焦慮轉化為儀式感：如果覺得心慌，就【握緊右拳，深呼吸三次】，或者聽一首讓你有力量的歌。告訴自己，這不過是換個地方寫練習題，只是那個地方冷氣可能比較強、監考老師比較嚴肅一點而已。→考卷發下等候時，若覺得心跳加快太緊張，也記得【握緊右拳，深呼吸三次】！

3. 大腦需要關機重啟：這兩晚絕對不要熬夜。熬夜換來的零碎知識，比不上一個清醒大腦帶來的邏輯判斷。→睡前跟大腦說聲辛苦了，讓它好好休息，這兩天它才會為你全力以赴。

第二部分：物品準備清單——戰士不打無謂之仗

請在今天或明天就把這些東西裝進透明夾鏈袋或書包裡：

1. 最重要的證件：必須帶應試有效證件正本（「身分證」或「有照片之健保卡」）。

2. 文具組：2B鉛筆、橡皮擦、0.5黑色墨水筆（建議多帶兩枝）、修正帶及替換芯、透明墊板。

3. 數學工具：直尺、圓規、三角板（雖然不一定用到，但帶著能增加安心感）。

4. 時間管理：指針式手錶。→絕對不能有鬧鈴功能，也不能攜帶任何智慧型穿戴裝置（如智慧手錶、運動手環）。

5. 生活健康用品：口罩、面紙、濕紙巾、常備藥品。若怕考場冷氣太強，請記得多帶一件薄外套。

6. 水壺與能量：透明水壺、巧克力或小點心。休息時間可以補充血糖，但進入考場後水壺必須收進包包。

第三部分：國文科最後衝刺重點提示

國文科考的是邏輯與感受力的結合，最後這兩天請複習以下關鍵：

1. 核心古文十五篇： 不需要逐字背誦，但要快速掃視各篇的主旨、關鍵字詞解釋以及重要的修辭技巧。→特別注意文章中作者想傳達的核心價值，這往往是閱讀測驗的出題核心。

2. 閱讀理解的邏輯： 做題時，記得「回到文本」。不要用你的主觀想像來回答問題，而是要在文章中找到證據。→注意題幹中的限定詞，例如「最適當」、「錯誤的是」、「作者的意圖」，看清楚題目再下筆。

3. 混合題型的應對： 手寫部分要精準，題目要求字數就不要超過，要求從原文擷取就不要擅自改寫。→答案要條列清晰，讓閱卷老師一眼看到重點。

4. 國語文寫作（國寫）： 理性題（第一題）重在邏輯與條理，請務必分段清楚，立場堅定且論據充分。感性題（第二題）重在情意的共鳴，試著從自身經驗出發，將平凡的事物寫出深刻的感悟。→最後兩天可以翻閱自己練習過的範文，記住幾種好用的結構框架。

5. 審題時間分配： 國文科題目字數多，務必掌控好閱讀速度。建議在考前腦中模擬一次作答順序，確保有足夠的時間留給國寫，避免虎頭蛇尾。

這幾年，你寫過的每一枝筆芯、翻過的每一頁講義，都不是無聲的消耗，而是正在為你的夢想積攢能量。

學測這場戰鬥，筆尖就是你的劍，而你這段時間累積的溫柔與堅毅，就是最堅韌的盔甲。請相信，那些暗暗發光的努力，終將在兩天後的筆尖下，開出最燦爛的花。願你合上筆蓋的那一刻，擁有戰士收劍入鞘的驕傲。孩子，加油，我在終點等著為你們喝采。