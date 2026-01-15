悅讀筆記｜適時整理心靈空間，愈自由、愈從容、也愈快樂——讀高恩美《你的所有不安，時間一吹就散》

要為人生做加法，還是減法呢？

或許我們總習慣追求更多，以為這樣也會得到更多，卻疏忽了內在的自由與平靜。當我們把生活塞得太滿，或為他人的看法、情緒停留太久，煩惱也隨之而來。

作者高恩美在《你的所有不安，時間一吹就散》書中提到：「當煩惱來到時，不要緊緊抓住它，而是靜靜地放開它。」[1] 比起緊抓不放，追求太多，有時我們只需要緩緩放下，讓心靈回歸輕盈。

圖∕ 高恩美《你的所有不安，時間一吹就散》

享受過程比追求結果更快樂

「無論什麼任務，只有當我們把它當作目標而不是手段時，我們才會真正感到滿足。」[2]當我們緊抓住結果，希望一切都能如願，卻早已忘了享受過程。然而，越注重結果，事情反而不一定做得好。相反地，如果專注當下，不計較得失，不僅能享受其中樂趣，結果往往也出乎意料地好。

保持適當距離的關係更長久

與人相處，如何拿捏遠近，是一門很深的學問。作者高恩美寫道：「如果距離太遠，人與人之間將無法進行任何交流；但如果太過接近，則可能因為一時失言而引發衝突。關係的崩塌往往來自這些微小的錯誤。」[3]

靠得太近的關係，缺乏喘息的空間，反而容易聚焦於對方的缺點，產生齟齬。保持一定距離，反而有助於人際相處。

圖／Pixabay

除了人際關係的斷捨離，作者也針對現代人的行動焦慮提出了實踐方案。

用一步一腳印的心態化解行動凍結

為什麼越重要的任務，我們往往越容易拖延呢？其實這是因為我們把任務看得很重，似乎有許多事情要做，反而無法開始，造成「行動凍結」。化解的方法是，不要只看到那麼遠的目標，而是一步一腳印專心做好眼前的小任務，就會往完成目標慢慢前進。

克服拖延症，也能讓我們不慌不忙地去做好一件事，因為在充裕時間下，人們能感到安心，不會造成壓力。如書中所言：「提前完成事情，就能控制時間，而不是被時間控制。」[4]

圖／Pixabay

整理心靈空間讓情緒自然流動

我們都知道要定期整理房間，卻容易忽略心靈空間的整理。有時太貪心，想要的太多，或讓自己太忙碌，卻忘了心靈也需要休息。慢下來，靜下來，仔細思考真正重要的是什麼，也更明白自己的能量要用在何處。

誠如書中所言：「人們之所以會普遍地相信越忙越好，是因為不知道什麼樣的工作才能讓我們真正做自己，也就是不清楚真正重要的事情是什麼。」[5] 越忙越好反而跌落陷阱，讓我們用忙碌來掩飾自己缺乏方向感。

人難免會產生情緒，會憤怒、焦慮、無助、難過、不安，不要壓抑，也不要爆發，而是靜靜地讓情緒流動。漸漸地，濃烈的情緒也會隨著時間，如雲霧般慢慢散去。只要不讓情緒囤積於心靈，適時整理心靈空間，也能愈自由輕盈，愈輕鬆快樂。

最後附上書中我很喜歡的一段話：「別理所當然地看待身邊的一切，因為沒有是什麼理所當然的。一切都是偶然地聚合於此，同樣地也可能偶然消失。當我們明白這個事實的那一刻，生命就會充滿燦爛的感恩之情。」[6]

希望我們都能讓心更輕盈，更自在做自己，對生活充滿感恩愉快。

參考資料：高恩美《你的所有不安，時間一吹就散》，皇冠文化出版

[1] 引用自P.10； [2]引用自P.45； [3]引用自P.94； [4]引用自P.116； [5]引用自 P.207； [6]引用自P.144

