從「放支架」到「改善血管狀態」

傳統心血管醫學多聚焦於「結構性治療」，在血管阻塞超過 70% 造成缺血時，透過支架或繞道手術進行搶救。然而，正欣診所經理姚潘柔表示，近年在心血管健康管理的討論中，預防概念受到更多關注。當代的臨床思維已轉向「功能性優化」——在結構性病變發生前，透過改善血液相關指標與血管內皮功能，作為心血管健康管理的其中一種討論方向。

血液淨化（DFPP）：精準過濾與血液黏稠度調控

針對頑固性高血脂與高黏稠血症，雙重血漿過濾術（Double Filtration Plasmapheresis, DFPP）提供了藥物以外的積極治療選擇。姚潘柔經理說明，DFPP 的原理並非單純的「清洗」，而是利用不同孔徑的奈米級濾心進行「分級過濾」。

第一道濾心將血球與血漿分離，第二道濾心則根據分子量大小，精準攔截低密度脂蛋白（LDL）、極低密度脂蛋白（VLDL）、纖維蛋白原（Fibrinogen）以及發炎因子等大分子致病物質，同時保留白蛋白等有益成分，DFPP 在特定條件與醫師評估下，可能有助於調整部分血液相關指標，實際適用性與臨床效益仍需依個別狀況與醫師專業判斷。

體外反搏（EECP）：側枝循環新生

若血液淨化是針對血液成分的優化，體外反搏（Enhanced External Counterpulsation, EECP）則是針對血管的重建。正欣診所營養師江庭萱表示，EECP 為一種非侵入性輔助循環設備，其相關作用機制已在臨床研究中被廣泛討論。

透過與心動週期同步的氣囊加壓，EECP 能在心臟舒張期將下肢血液擠回主動脈，增加冠狀動脈的灌注壓（Coronary Perfusion Pressure）。更關鍵的是，血流回沖時產生的「剪切力」（Shear Stress），能刺激血管內皮細胞釋放一氧化氮（NO）與血管內皮生長因子（VEGF）。相關機制被認為可能與血管內皮反應及側枝循環調節有關，實際臨床效果仍需依患者條件與醫師評估而定。

整合性策略：科技介入與功能營養的加乘效應

高科技儀器的介入，必須搭配精準的生化監控才能發揮最大效益。姚潘柔經理強調，心血管健康管理應建立在客觀數據之上，包括動脈硬化儀檢測與各項抽血檢驗數據追蹤。

透過 DFPP 快速移除致病因子，再利用 EECP 修復內皮功能，最後結合功能醫學營養處方維持代謝平衡，此類整合式策略，提供了一種心血管健康管理的整體思考方向。

免責聲明： 本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。

原文出處：心血管照護如何從「被動治療」邁向「主動預防」