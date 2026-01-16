為何亞洲人抗老不能照抄西方？皮膚科醫師解析臉部骨架支撐關鍵

臉部保養示意圖。 圖／ingimage

臉部老化並非單一問題，而是牽涉骨架、軟組織與皮膚層次的整體變化。過去多數抗老研究與注射治療觀念，皆以西方人臉型結構為基礎，然而隨著亞洲族群對自然老化改善的需求提升，如何建立更符合亞洲臉部結構的治療邏輯，逐漸成為醫學界關注的焦點。

四季皮膚科／二林皮膚科總院長黃勇學，近年以亞洲人臉部結構為研究核心，發表探討骨架支撐概念的相關學術論文，並獲國際期刊《PRIME Journal》刊登，提出不同於傳統填充導向的面部年輕化觀點。

亞洲人臉部老化，與西方有何不同？

臉部老化的本質，不僅是皮膚鬆弛或膠原蛋白流失，更包含顱顏骨架的結構性改變。研究指出，亞洲人在臉部骨架比例、顴骨位置、下顎角度及軟組織分佈上，皆與西方族群存在顯著差異。

若直接套用以西方臉型為基礎的注射設計，臨床上容易出現輪廓不協調、比例失衡等情形，甚至影響臉部整體自然度。這也是近年醫學界開始反思「抗老不應只是填補，而是結構重建」的重要原因。

從「填充」到「支撐」：骨架導向的新治療思維

在黃勇學醫師的研究中，治療重點並非單純增加體積，而是回到臉部老化的根本——骨架支撐力下降。他提出以具支撐特性的填充材質，作為結構層次調整的研究討論方向，透過精準點位與劑量調整，作為結構層次調整的研究方向之一，探討其對臉部穩定性及上層軟組織表現的可能影響。

以臉頰區域為例，西方注射設計多著重於外側顴骨強調立體感，但亞洲審美更偏好柔和、流暢的臉部線條。因此在研究中，相關支撐點位會向內調整，使輪廓呈現自然圓潤，而非突兀高聳。

學術論文如何驗證這套邏輯？

該研究透過多類型面部年輕化案例進行比較，從術前評估、注射策略到術後追蹤，系統性分析不同結構調整方式對外觀變化的影響。論文中強調，骨架支撐並非取代其他抗老方式，而是作為底層結構的補強，讓後續治療能在更穩定的基礎上進行；相關研究經國際學術期刊審查後刊登，顯示該議題已進入國際學術討論範疇，顯示亞洲臉部結構研究在全球抗老醫學中，已逐步建立自身論述位置。

抗老治療的下一步：回到結構與個體差異

隨著醫美與皮膚科治療日益精細化，單一療程難以解決所有老化問題已成共識。臉部年輕化更像是一項結構工程，需要依據不同層次——骨架、脂肪、筋膜與皮膚狀態——進行評估與設計。

透過學術研究的累積，醫師得以重新檢視過往治療經驗，並將臨床觀察轉化為可被驗證、討論與優化的醫學知識。這不僅有助於提升治療安全性與一致性，也讓抗老治療逐步回歸「因人而異、以結構為本」的醫療核心。

結語

臉部老化沒有標準答案，但治療思維必須建立在對結構的理解之上。當研究開始從亞洲臉型出發，抗老醫學也將走向更精準、理性且符合族群特性的發展方向。

免責聲明：本文僅供健康資訊參考，非作為醫療診斷或治療依據。療程效果依個人膚況、年齡及生活習慣而異，建議諮詢專業醫師評估。

