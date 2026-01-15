流感後咳嗽不止、胸悶心悸、喉嚨反覆疼痛？醫師解析三種常見相關因素

春節將至，氣溫驟降，罹患重感冒如流感、新冠的民眾越來越多。不少民眾在急性症狀消失、快篩轉陰之後，咳嗽、卡痰、喉嚨反覆疼痛的症狀卻遲遲未癒，甚至伴隨著莫名其妙的疲勞、心悸、胸悶，嚴重影響工作與生活品質。輾轉求診於耳鼻喉科、胸腔科、心臟科，常被診斷為「氣喘」、「慢性咽喉炎」或是「自律神經失調」，但服用藥物後症狀仍反覆發作。

博馨診所院長謝伯欣醫師表示，這些持續困擾的問題，其實多源自於四種常見併發症的交互作用：「慢性鼻竇炎」、「扁桃腺結石」、「氣道敏感」與「腸胃微生態失衡」，少數則屬於「長新冠」後遺症。他呼籲民眾應跳脫單純的藥物抑制，從生活型態調整與精準檢查入手，有助於釐清問題來源並改善症狀。

元兇一：鼻涕倒流養出「扁桃腺結石」反覆喉嚨痛的元兇

「很多患者抱怨喉嚨有異物感、反覆疼痛，以為是感冒沒好，其實是扁桃腺『結石』」謝院長指出，感冒或其它上呼吸道病毒感染時，過度依賴抗組織胺藥物雖能暫時止住鼻水，卻可能讓鼻涕變得過於黏稠、無法順利排出，反而堆積在鼻竇內形成細菌溫床，加重鼻竇炎與倒流。

謝院長解釋，扁桃腺表面有一些凹陷的「隱窩」，當出現鼻涕倒流時，吞嚥動作會把倒流的鼻涕擠到這些凹縫中，藏在裡面不容易排出。這些黏液可能與口腔內的食物殘渣結合，形成半固態的「扁桃腺結石」，造成喉嚨異物感、乾吞口水時疼痛，甚至能感覺到臭味。這類問題無法以壓舌板探查來診斷，單靠吃藥無法去除，抗生素也只有短暫壓抑發炎的效果，通常需由專業醫師評估是否需要進一步處置。

建議方向包括：避免頻繁使用抗生素，尋求專業醫師協助進行局部處置與清除，並且持續「鼻腔沖洗」以減少鼻涕倒流，進而減緩扁桃腺卡痰的速度。

元兇二：氣道敏感 醫師建議「可視情況佩戴口罩」

感冒後氣道黏膜處於不穩定的發炎狀態，容易受冷空氣刺激而咳嗽。謝院長建議：首要任務是幫氣道『坐月子』；在休息與外出時，可視情況加強保暖，避免冷空氣直接刺激呼吸道。

「即使是自己一人在房間，甚至吹著暖氣也要戴口罩」，因為戴口罩是為了修復自己的呼吸道，不是怕傳染給別人，而暖氣的溫度也比人體低了十度，空調系統還會有塵蹣吹出來。

飲食控制也很關鍵。他提醒，春節期間若過量攝取甜食與澱粉，容易誘發脹氣及胃液逆流，進一步刺激已經敏感的喉部而誘發咳嗽。謝院長強調，修復期間，部分患者可能對冷飲較為敏感，飲食上可依個人耐受度調整，避免明顯刺激，並減少易發酵產氣的食物（甜食、澱粉類），尤其是水果，避免「上（鼻涕）下（胃酸）夾攻」氣道引發咳嗽。

元兇三：「腸胃脹氣壓迫」心悸胸悶真相

除了咳嗽，許多患者在感冒後也出現心悸、胸悶、呼吸不順，懷疑自己心臟出問題或自律神經失調。謝院長點出了一個常被忽視的機制：「在部分個案中，腸胃脹氣可能與胸悶、呼吸不適感受有關，但仍需排除其他因素。」

他分析，若在感冒期間使用了抗生素，破壞腸道菌相，加上飲食沒有節制，將導致腸道壞菌孳生並產生大量氣體。當嚴重的脹氣發生時，橫膈膜會被向上頂，直接壓迫心臟與肺部，進而產生「心臟怦怦跳」與「胸悶感」等症狀。這也解釋了為什麼許多患者心電圖檢查正常，但症狀卻持續存在。

少數案例：「長新冠」病毒殘留不可輕忽

在這些久咳與疲勞的患者中，有少部分是屬於「長新冠（Long COVID）」（新冠後遺症）。謝伯欣院長特別補充：「新冠肺炎病毒感染後，雖然鼻咽拭子檢測已呈陰性，但仍有部分民眾未能完全清除病毒。」

這類患者常出現嚴重疲勞（Chronic Fatigue）、腦霧、或是嚴重的胸悶。這類隱微的病毒殘留與慢性發炎，目前仍需透過醫師綜合臨床評估與檢查結果，判斷是否與長新冠相關，並討論合適的追蹤與照護方式。

四大警訊 應尋求進一步評估

謝院長歸納出四大指標，若民眾符合以下情況，應尋求進一步的功能性評估與治療：

喉嚨反覆疼痛、有異物感或吞嚥時感覺臭味，懷疑有「扁桃腺結石」者。 持續咳嗽，且嚴格執行24小時戴口罩保暖後仍未見改善者。 出現無法解釋的胸悶、心悸，或被診斷為「自律神經失調」者。 出現極度疲倦、吸不到氣，或懷疑是「長新冠」病毒殘留者。

「身體的症狀是誠實的警訊，告訴我們內部系統哪裡卡住了。」謝院長呼籲，面對春節前後的健康亂流，民眾切勿一味依賴藥物壓制症狀。透過正確的氣道保暖、鼻腔沖洗、修復腸道菌相，並找出真正的病灶根源，有助於改善整體狀態，並提升身體恢復的可能性。

謝伯欣醫師背景介紹

謝伯欣醫師畢業於台灣大學醫學系，曾任職於台北榮民總醫院家庭醫學科與毒物科以及衛生署毒藥物防治諮詢中心等相關臨床工作，累積多元醫療經驗；目前為博馨診所院長，持續投入臨床照護與健康相關議題之研究與實務。

