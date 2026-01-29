氣溫驟降身體活動力跟著「當機」？營養師：掌握「鈣鎂黃金比例」找回冬季舒適靈活力

隨著強烈冷氣團南下，全台氣溫急凍。許多人可能發現，身體活動力彷彿跟著氣溫一起「降級」，變得僵硬、沉重，稍微動一下就覺得卡卡的。資深營養師余朱青指出，這種身體「當機」的現象，也可能與礦物質攝取不足、生活型態改變等因素有關，其中鈣與鎂常被討論為與肌肉機能相關的營養素之一。

為何天冷身體就「變硬」？現代人普遍缺鎂

余朱青營養師分析，面對低溫，肌肉會不自覺持續緊縮以維持體溫，這種長期「緊繃狀態」會加速消耗體內的礦物質；「鈣質負責肌肉收縮，而鎂則負責肌肉放鬆，兩者缺一不可。」余朱青強調，若鎂攝取不足，可能影響肌肉與神經的正常調節，使部分人感覺較難放鬆。

然而，根據衛生福利部國民健康署《國民營養健康狀況變遷調查》顯示，國人不僅高達九成鈣攝取不足，鎂的攝取量也普遍低於建議標準。加上現代飲食「重鹹、少蔬果」與高壓生活，更加速了鎂的流失。

營養師傳授：冬季「解凍」三招生活指引

為了幫助民眾找回舒適的靈活力，余朱青營養師提出了「內外兼修」的三大對策：

飲食「鎂」學，多吃深綠蔬菜與堅果

日常建議多攝取深綠色蔬菜（如菠菜、芥藍），它們是鎂的寶庫。下午茶可改吃一小把「無調味南瓜子」或「杏仁果」，作為日常飲食中礦物質來源的補充選項之一。

主動「升溫」，睡前足浴

睡前一小時建議用40度溫熱水泡腳15至20分鐘，促進血液循環。熱力配合體內的鎂離子作用，有助於維持日常放鬆與舒適感。

小分子「液態」補給劑型，作為部分族群在攝取方式上的另一種選擇

冬季腸胃蠕動慢，傳統大顆鈣片易有崩解不全的問題。余朱青建議，可選擇「小分子液態劑型」作為高效後援。

針對忙碌現代人，余朱青營養師提及市面上亦有液態型營養補充產品，供有需求者在營養補充選擇上參考。例如她參與監製的「潔薇塔Jvita液態鈣」；該產品採用微米化液態技術，分子小、免消化崩解，相較於錠狀產品，部分消費者在食用便利性上有不同感受。

配方上不僅嚴守「鈣＋鎂＋D3」黃金比例，更獨家添加「專利鱸魚胜肽」。營養師比喻：「如果鈣是磚塊，胜肽就是鋼筋；作為配方設計的一環，提供不同營養來源的搭配，適合希望加強日常營養管理的族群。

余朱青最後建議，可將液態鈣安排在睡前飲用，將關鍵營養一次送達，讓緊繃一整天的身體獲得徹底釋放，作為日常營養補充與生活調整的一部分，協助維持整體舒適狀態。

免責聲明:本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。

