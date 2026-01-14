那間西藥房，比健身房更勵志

今晚，我親自印證了高手在民間的市井傳說。

正當探尋街頭美食的日常巡禮，經過一處尋常的西藥房，我下意識望向窗明几淨的玻璃櫥窗，瞬間被一整片的獎牌吸引，上、中、下密密的排列。

咦，這的確是間西藥房沒錯，可是怎麼會如此陳列展示，難道生意不好開始兼賣各種樣式型態的獎牌禮品呢？

隔著玻璃我認真地仔細端詳，每一面都是馬拉松獎牌，最少超過300面；而一旁牆面從天花板沿著牆角，張貼著各個城市賽事的完賽證書，跑者的閃亮徽章，向路過的行人展示英姿。

腦海似乎有種幻想，服用這家西藥房販售的藥品，就能實現如此勇猛頑強、意志堅強、不屈不撓的錯覺。

忍不住好奇心的我推門而入，直接請教坐在後方滑手機的老闆，問了一句：「不好意思，跟您請教一下，櫥窗的輝煌戰績都是您創下的嗎 ?」

他抬頭看著我，熱情的招呼我坐在前方的椅子，淡淡地說：「就興趣啦。57歲那年才開始跑馬拉松，今年68了，十年半下來的成果，都在那邊。有562面。」

我一聽嚇了一跳，換算下來平均一週就要跑一場馬拉松耶！





這些老大哥，沒有什麼非凡起點，只是因為喜歡而開始，因為熱愛而持續。

從出發到現在，他們用時間證明了一件事：「有些人生的強度，真的不是年齡決定的。」

