網傳做試管嬰兒「罹癌風險增加」？ 醫打臉：與療程本身無關，應回頭審視「不孕根本原因」

近期社群平台流傳「試管嬰兒打荷爾蒙會增加罹癌風險」，甚有「促排藥物引發的卵巢囊腫是癌症前兆」等說法，引起不少女性關注。台北協育試管嬰兒中心（原黃建榮婦產科）副院長黃珽琦醫師受訪表示，這些說法在實證醫學上「完全不合理」，呼籲女性若有相關需求，應優先與主治生殖醫學醫師討論，切勿盡信網路流傳的不實謠言、令其成為求子路上的絆腳石。

打高劑量排卵針恐致癌？ 「囊腫」與「腫瘤」勿混為一談

有網友認為，親友施打高劑量排卵針後，卵巢出現許多「囊腫」，推測可能是日後其致癌的主因之一。黃珽琦醫師澄清，排卵針的目的是刺激卵巢，讓濾泡長大、數量變多，這些屬於功能性的「濾泡」，與病理性的「腫瘤」或「病態囊腫」截然不同。

「這些濾泡即便不進行取卵，到了下個週期或兩、三個月後，身體自然就會吸收消失！」黃珽琦醫師強調，排卵針刺激出的濾泡與病態囊腫「完全無關」；日後造成各種婦科癌症（如卵巢癌）的說法更是無稽之談。針對將兩者混為一談的網路資訊「毫無可信度」，女性朋友無須為此過度驚慌。

試管嬰兒與癌症有關？ 醫：應回頭審視「不孕根本原因」

另一個女性常見的擔憂是：「試管療程讓體內雌激素、黃體素濃度飆高，會不會導致癌症發生？」黃珽琦醫師對此坦言，為了刺激濾泡生長，短期內荷爾蒙數值確實會上升，也是藥物作用的必然過程。然而，試管療程並非長期介入（如糖尿病病友之於胰島素），通常僅維持一至兩個月，藥物劑量不足以讓荷爾蒙呈現過度異常、甚至使特定器官癌變。

「根據長達數十年的追蹤研究證實，接受試管療程的女性，其罹患乳癌、卵巢癌、子宮癌甚至甲狀腺癌的風險，並沒有因為短期施打針劑而上升！」黃珽琦醫師也強調，長期追蹤試管出生的孩子，其罹癌風險也未見提高。

如果排卵針不是致癌元兇，那為何會有「不孕與癌症有關」的說法？黃珽琦醫師分析，可能的關聯性是「不孕症本身的成因」，而非「不孕症治療」。例如，常見的多囊性卵巢症候群（PCOS）患者，有一定比例合併代謝異常（如三高）問題。少部分研究也指出，部分不孕症族群可能受家族遺傳影響，或本身基因就與某些癌症有微弱關聯，導致該家族罹患特定癌症的比例較高。「因此，若將癌症事件單純歸咎於排卵針是不合理的，因為致癌的成因往往相當複雜。」

半自然週期、藥物週期有何不同？ 這種類更適合3類人

針對試管嬰兒的植入療程，黃珽琦醫師表示，其可分為「藥物週期」與「自然/半自然週期」，其中藥物週期需服用約兩週藥物，對體質敏感者副作用確實較明顯，但同樣不會增加癌症風險。目前數據顯示，兩者在一般族群的懷孕成功率是相當的。而「自然/半自然週期」除了擁有較寬的著床窗期優勢外，黃珽琦醫師特別點出其對特定族群，例如高齡產婦、BMI 較高者，以及多囊性卵巢症候群（PCOS）患者具有保護作用。

「研究發現，上述族群若採用自然或半自然週期懷孕，其後續的產科風險（如妊娠高血壓、妊娠糖尿病、胎兒過重等）有降低的趨勢。」因此，對於高風險族群而言，減少藥物使用的半自然週期，或許是更安全且副作用更低的選擇。

罹患癌症後仍能順利求子！ 及早做1件事維持生育力

至於本身患有癌症的女性，若想透過試管嬰兒求子是否可行？黃珽琦醫師表示，近年確實發現女性乳癌有逐年年輕化趨勢，診間也有乳癌患者特地詢問試管嬰兒的可行性，擔心療程是否會使癌症復發。對此，黃珽琦醫師建議，無論是剛確診或即將治療的乳癌患者，若有生育計畫，應盡快諮詢生殖專科，在治療前進行生育保存，未婚者可冷凍卵子，已婚者建議可以冷凍胚胎。

「若已經完成癌症治療，且追蹤五年無復發，經評估許可後，目前的證據顯示是可以懷孕的，且懷孕並不會增加乳癌復發率！」至於治療後的試管療程，黃珽琦醫師說明，生殖中心會採用特殊的藥物策略，避免荷爾蒙數值衝得太高，兼顧療程效果與患者安全。因此，千萬不要因為過度恐懼，而錯失了生育保存或治療的黃金時間。

總結而言，面對網路社群上眾說紛紜的資訊，民眾應抱持審慎態度，切勿因未經證實的謠言而對試管嬰兒療程卻步。黃珽琦醫師重申，醫學實證已表明排卵針與短期荷爾蒙治療並不會增加罹癌風險，即便是乳癌康復者亦有圓夢機會。建議有備孕需求的女性，應主動與醫師溝通，針對個人體質擬定最合適的治療策略，切勿讓網路謠言成為求子路上的絆腳石，進而錯失寶貴的生育黃金期。

