2026-02-07 13:01 潮健康
擊退「辦公室肌少症」，營養師揭30秒懶人補給：練得多不如吃得準
擊退「辦公室肌少症」 營養師揭「30秒懶人補給」
「原來爬樓梯會喘，不是因為累，是因為肌肉不見了！」 民眾很容易忽視的肌少症，在2025年11月的「肌少症 OUT！」公益講座中，由台北市基河網路扶輪社、沛熙生技共同舉喚醒大眾對「肌肉流失」的危機意識。
30歲後肌肉恐「斷崖式」流失？ 骨科名醫示警：年輕人別輕忽
活動一開場，輔大醫院骨科王俊量醫師便拋出震撼彈，打破「肌少症是老人病」的刻板印象。 王醫師指出，現代上班族長期久坐不動，許多人才 30 多歲，肌肉量卻已低於標準值，出現「起立坐下費力」、「轉瓶蓋手抖」等初老徵兆。 現場進行的肌少症篩檢中，竟有不少外表看似健康的青壯年被檢測出「肌力不足」，引發現場一陣驚呼，也讓民眾深刻意識到「存肌本」刻不容緩。
客廳就是健身房！ 教練帶動跳 氣氛嗨翻天
知道了問題，該怎麼解決？ 習慣健康創辦人胡孝新教練接棒登場，將嚴肅的講座瞬間變成充滿活力的運動派對，親自示範多組「居家運動指導」，強調不需要昂貴器材，只要利用家中隨手可得的椅子、牆壁，每天幾分鐘就能有效鍛鍊核心與下肢肌力。 台下不分男女老少跟著教練揮汗律動，現場歡笑聲不斷，展現出十足的行動力。
練得多不如吃得準！ 沛熙生技營養師傳授「縮時營養術」
活動壓軸由沛熙生技研發營養師陳坤宜，針對「吃」的難題提出解方。 許多參與者在 QA 環節反映：「知道要吃蛋白質，但忙起來真的沒空煮。」 陳營養師現場分享了專為忙碌現代人設計的「LightShake 熙飽搖搖蛋白飲」，強調只需加溫水搖一搖，就能快速補充 20g 優質蛋白、BCAA 以及 26 種蔬果酵素。陳營養師表示：「運動後的營養修復是增肌的關鍵，沛熙希望透過便利的營養方案，讓大家在忙碌生活中也能輕鬆落實健康。」