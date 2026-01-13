月經一直流不乾淨，50 歲女子竟確診子宮內膜癌！醫師提醒：這樣做能提早攔下來。圖片來源：pexels

「我只是月經一直流不乾淨而已。」這句話，在許多女性的日常生活中其實並不少見，也常因為不痛、不急、不影響工作，而被一再忽略。

日前，一名婦產科醫師「魔人蘇阿軒醫師」在臉書分享一則真實門診案例，一名 50 歲女子因長期月經無法流乾淨前來就醫，最終確診為子宮內膜癌。醫師指出，子宮內膜癌並非突然發生，而是在長時間被忽略的不正常出血中，一步步累積形成。

月經異常多年未改善 子宮鏡檢查成關鍵轉折

該名患者表示，月經流不乾淨的狀況已經持續多年，幾乎天天都需要使用護墊或衛生棉，對工作與生活造成不便，但因生活忙碌，加上沒有劇烈不適，多半只是在住家附近診所看診、拿藥，症狀始終未真正改善。直到近年察覺狀況持續存在，才決定進一步檢查。

圖片來源：pexels

初步超音波檢查並未顯示明顯腫瘤或結構異常，但醫師認為，長期異常出血本身就值得警惕，因此進一步安排子宮鏡檢查。結果發現，子宮腔內已有明顯內膜病變，外觀高度懷疑為子宮內膜非典型增生，隨即切除病灶送病理化驗，最終確診為子宮內膜癌。所幸發現時仍屬早期，經完整評估後接受手術治療，目前狀況穩定，持續追蹤中。

醫師解析：子宮內膜癌有跡可循，及早檢查可攔下

魔人蘇阿軒醫師說明，子宮內膜癌並非一夕之間形成，通常會先出現子宮內膜增生，若長期未加以處理，才可能逐漸轉變成癌症，而在這段演變過程中，最明顯、也最早出現的警訊，往往就是不正常出血。

所謂不正常出血，包括月經時間明顯拉長、總是流不乾淨，非月經期間反覆點狀出血，接近更年期後月經型態突然改變，或是沒有疼痛、不覺得不舒服卻持續出血，這些情況都不應被視為單純體質或年齡問題。

圖片來源：pexels

他進一步指出，以台灣醫療資源相對密集的環境來看，真正拖到癌症階段，往往不是因為沒有機會就醫，而是一開始沒有正視身體訊號的意義。只要在異常出血的初期接受完整評估，必要時進一步進行子宮鏡檢查，醫師多半能在內膜病變的早期階段就發現異常並介入處理，子宮內膜癌其實是有機會被提早攔下來的。

圖片來源：pexels

魔人蘇阿軒醫師最後提醒，月經型態改變、長期流不乾淨，從來都不是「忍一下就會過」的小事，身體發出的訊號正是在提醒女性停下來檢查。只要願意正視異常、及早檢查，許多原本可能演變成癌症的狀況，其實都能在發生之前就被避免。