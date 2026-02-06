2026-02-06 13:01 潮健康
安全帽戴久易孳生細菌？頭皮的健康：與菌叢平衡密切相關
台灣機車通勤族多，有多數人上下班都騎車穿梭在車陣中。而機車族騎行時戴著的安全帽，在台灣濕熱的天氣，加上長時間悶住頭皮，成了菌種的溫床；健康管理師張恆恩指出：當氣溫高於30°C 以上，安全帽不通風的空間，容易影響頭皮的酸鹼環境與皮脂代謝，使汗水與油脂較不易散去，以及內襯長期不清洗的問題，都會加速細菌與真菌生長。
圖說：本圖片僅為示意圖
頭皮的健康，取決於菌叢的平衡
真正健康的頭皮，並不是「無菌」的狀態。頭皮本身就有自己的菌叢，同時會有好菌跟壞菌，好菌能抑制壞菌過度的生長，維持頭皮的微生態平衡。但部份的壞菌會破壞頭皮的菌叢平衡，進而可能出現頭皮不適現象，例如出油增加、異味、搔癢或頭皮屑變多；部分情況下，需由醫師評估是否涉及毛囊相關發炎問題。
以常見的馬拉色菌為例，它的功用是負責分解頭皮分泌的油脂，並轉化成保護性的脂肪酸。當皮脂分泌正常，頭皮才不會過油，油味也會減少，少了黏膩的油脂，髮根也會蓬鬆。但菌叢若失衡，像馬拉色菌這樣的菌叢大量暴增，就會形成頭皮脫屑、乾癢。
菌叢的穩定，與皮膚防禦狀態及耐受度表現有關，讓頭皮較不敏感，更耐熱、耐汗、耐刺激。這也是為什麼有些人稍微悶一下就癢到不行，而有些人戴整天安全帽也沒事。
頭皮菌叢該如何維持平衡？
以下這類常見的行為，會破壞菌叢生態：
而當菌叢失衡時，以下行為能改善菌叢生態：
- 良好作息、降低壓力
- 使用溫和、pH 無干擾的洗髮精（如胺基酸型）
- 定期使用頭皮淨化產品（調理皮脂、減少壞菌食物來源）
- 良好乾燥環境（洗後吹乾、帽子清潔）
- 均衡飲食、適量攝取 Omega-3、益生菌（如菊糖）
圖說：本圖片僅為示意圖
若使用草本萃取的洗護用品，更能減少對頭皮的刺激，達到溫和洗淨、維護菌叢的效果。以 aura 雅鄔樂為例，由日本研發團隊專為台灣氣候打造的頭皮清潔產品，主打以溫和清潔與配方設計，且不含矽靈、防腐劑、酒精成份，作為日常頭皮清潔與油脂管理的選擇之一；若已有搔癢悶熱等問題，薄荷葉、迷迭香等成份，提供清涼與舒適的使用感受。
尤其台灣是濕熱氣候，多數人屬於頭髮較容易出油類型，長期悶在安全帽中容易出現多種頭皮問題。但油頭真正的解決方式並不是去油，而是控油，若頭皮油脂過少，反而會有掉髮、搔癢等問題。不過度清潔，並使用正確的洗護產品，適度維持頭皮油脂，讓油脂、菌叢都維持在完美平衡。
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構
