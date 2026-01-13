咖啡喝不停卻還是沒精神？營養師揭「4 個飲食雷區」正在偷走你的專注力

24 歲女大生胃痛就醫竟是胃癌末期 「這 4 種症狀」最容易被忽略、這類食物少碰！圖／翻攝網路

一名年僅 24 歲、剛畢業不久的女大學生，因長期出現胃部不適前往就醫，沒想到檢查結果卻被診斷為胃癌末期，消息曝光後引發關注，也再度掀起「胃癌年輕化」的討論。

根據陸媒報導，該名患者回憶，學生時期至少有兩年時間，幾乎天天以校門口的燒烤、串串香作為正餐，口味偏重、辛辣，卻未特別留意對身體的影響。主治醫師指出，患者確診時病程已進入晚期，錯過早期介入的黃金治療時機。

胃癌之所以特別棘手，在於早期症狀極不明顯，常與胃炎、胃潰瘍或胃食道逆流高度相似，不少患者因此掉以輕心，延誤就醫。臨床觀察發現，真正值得警覺的往往是症狀持續時間拉長、且逐漸加重。若相關不適超過兩週仍未改善，就應及早就醫評估。

當病情進展到中後期，常會出現以下四大典型警訊。

1. 反覆出現的上腹部疼痛與不適

最常見的表現為上腹部隱隱作痛、悶痛，或伴隨脹氣、灼熱感。與一般胃痛不同的是，胃癌引起的不適服藥後往往無法明顯緩解，反而會隨時間出現頻率增加、程度加劇的情形。有些患者在進食後疼痛反而暫時減輕，容易誤以為只是潰瘍或飲食問題，這也是臨床上常見的「誤判陷阱」。

2. 消化功能異常與進食困難

部分患者會出現「吃沒幾口就覺得飽」的快速飽足感，明明食慾尚可，卻很快感到胃部撐滿，與腫瘤影響胃壁伸展能力有關。若腫瘤位於胃出口，可能導致食物排空受阻，引發噁心、嘔吐；若位於胃入口，則可能出現吞嚥卡卡、進食疼痛等狀況，這些症狀都不宜單純視為腸胃功能失調。

圖／翻攝網路

3. 食慾下降與不明原因體重減輕

在沒有刻意減肥的情況下，半年內體重下降超過 5% 到 10%，是惡性腫瘤的重要警訊之一。患者常同時出現食慾不振，對原本喜愛的食物失去興趣，甚至排斥油膩飲食。

4. 消化道出血與貧血症狀

當腫瘤表面出血，血液經胃酸作用後會變黑，排出時形成柏油狀黑便，是典型卻容易被忽略的症狀。若長期微量出血，還可能導致慢性貧血，出現臉色蒼白、疲倦、頭暈或活動時易喘。若出血量較大，少數患者可能出現嘔血或咖啡渣狀嘔吐物，這類情況多半已屬較晚期，應立即就醫。

年輕胃癌的 4 個「隱藏殺手」

除了長期攝取高鹽、燒烤、辛辣飲食外，醫師指出，年輕胃癌往往還與以下四大因素交互影響有關：

1. 幽門螺旋桿菌感染

幽門螺旋桿菌被認為是胃癌最主要的致病因子，約 9 成胃癌與其相關。長期感染可能導致慢性胃炎、萎縮性胃炎與腸化生，最終演變成癌症，年輕族群常因共食、共用餐具而不自覺感染。

2. 抽菸與飲酒的協同效應

尼古丁會降低胃黏膜血流，酒精則會破壞胃黏膜防禦屏障，兩者合併使用時，會加速致癌物質在胃部的吸收。

圖／翻攝網路

3. 亞硝基化合物攝取

香腸、臘肉、燒烤等加工或高溫料理食物中，容易產生亞硝胺類致癌物，在胃酸環境下風險更高。

圖／翻攝網路

4. 家族遺傳因素

雖然僅占少數，但若帶有 CDH1 等相關基因突變，將大幅提高遺傳性瀰漫型胃癌風險，且好發於年輕女性。

2026 年起胃癌納入第 6 癌篩檢

因應胃癌防治需求，政府已自 2026 年 1 月 1 日起，正式將胃癌納入全國性「第 6 癌篩檢」。

圖／衛生福利部

篩檢對象為 45 至 74 歲民眾，終身可接受一次免費幽門螺旋桿菌糞便抗原檢測，若結果為陽性，後續除菌治療與追蹤也可獲補助。醫師也提醒，雖然年輕族群未列入公費對象，但若有家族史或長期胃部不適，仍可考慮自費檢測。

外食族可從日常「保胃」

醫師建議，經常外食或愛吃宵夜的民眾，可從生活中降低風險，包括多攝取富含維生素 C 的蔬果，有助阻斷亞硝胺生成；優格、綠茶、花椰菜等食物，也被認為有助抑制幽門螺旋桿菌活性。

此外，避免共杯共食、使用公筷母匙，以及減少燒烤、加工食品攝取，都是預防胃癌的重要日常習慣。