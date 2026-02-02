2026藻油濃度與配方升級趨勢：營養師解析 DHA＋EPA 的營養差異

EPA+DHA 雙效新技術

隨著全球植物性飲食與海洋永續意識的興起，「藻油」已不再只是素食者替代魚油的折衷方案，而是未來Omega-3 的新選擇。但市面上藻油產品琳瑯滿目，規格有所差異。《VegiWell植悅》營養師廖婉如指出，近年的藻油市場已迎來技術提升，消費者在挑選時應掌握「濃度升級、雙效配方、吸收型態、保鮮技術」四大關鍵。

　

　

趨勢革新：濃度從 45% 躍升至 70% 以上

早期的藻油受限於萃取技術，Omega-3 總濃度多停留在 45% 左右，且大多僅提供單一DHA。然而，隨著萃取製程的突破，新一代藻油已迎來規格上的提升：

　

  • 濃度大幅提升： 透過高端技術，藻油的 Omega-3 濃度已從過去的 45% 大幅提升至 70% 以上，成為近年藻油產品規格發展的方向之一。

  • 雙效配方： 除了高濃度，更能提供 DHA 與 EPA 雙效補給，滿足更廣泛的健康需求。

　

這類產品常被用作補充 Omega-3 脂肪酸的營養來源之一，更能作為日常飲食中 Omega-3 脂肪酸的補充選項。在氣候變遷與海洋過度捕撈導致魚油供應不穩定的當下，藻油憑藉其高濃度、可持續性與穩定供貨優勢，在 Omega-3 補充來源中受到更多關注。

　

品質指標：看懂油品好壞與萃取技術

如何判斷一款藻油的優劣？除了看產地，更要看「認證」與「技術」。

　

  1. IAOS 國際標準認證：

許多人購買魚油會認明 IFOS（International Fish Oil Standards），而藻油的標準就是 IAOS（International Algae Oil Standards）。 IAOS 採行比歐盟更嚴格的標準，由第三方獨立機構針對三大指標進行檢測：

　

  • 純淨度： 確保無重金屬、戴奧辛、環境荷爾蒙等汙染。

  • 新鮮度： 檢測酸價（AV）、過氧化價（POV）及總氧化數（TOTOX），確保油品未變質。

  • 濃度與穩定度： 確保 Omega-3 含量符合標示且品質穩定。

　

  1. 高濃度萃取技術：

  • 真空短程分子蒸餾： 專為熱敏感的 Omega-3 設計，以物理方式分離脂肪酸，去除雜質並提升濃度。

  • 超臨界 CO 萃取： 利用二氧化碳特性去除雜質，全程不使用有機溶劑，避免氧化風險。

  • 指標技術： 業界代表性的 Greensilver™ 技術，即是兼顧高純度（>70%）與高穩定性的製程象徵。

　

  1. 保鮮技術與風味管理：

Omega-3 屬於多元不飽和脂肪酸，極易受光、熱、氧氣影響而氧化，產生油耗味與自由基。

  • Qualitysilver® 專利保鮮技術： 能有效穩定藻油品質，鎖住新鮮度，保留完整營養價值。

  • Sensory™ 感官控管技術： 許多人抗拒 Omega-3 是因為害怕腥味，此技術嚴格把關風味，大幅降低藻腥味，提升食用體驗。

　

吸收關鍵：rTG 型態 vs. EE 型態

選高濃度外，還得看「吸收率」。藻油的脂肪酸結構主要分為兩種：

　

  • EE 型態（乙酯型）： 製程成本較低，但人體吸收效率低。

  • rTG 型態（再酯化三酸甘油酯）： 分子結構與天然三酸甘油酯相近，雖然成本較高，但吸收率高，生物利用率佳。 

　

依需求個人選擇EPA/DHA

不同族群可依自身飲食型態與營養需求，選擇 DHA 含量比例不同的產品，實際補充建議仍應諮詢專業人員。

　

隨著技術的進步，藻油的濃度、品質及穩定度是現今挑選的重點。《VegiWell植悅》營養師廖婉如最後提醒，選擇時建議確認產品是否具備 IAOS 認證、使用高端萃取與保鮮技術、並採用吸收率佳的 r-TG 型式。兼顧這些要素，才能確保你攝取到安全、穩定的 Omega-3脂肪酸，作為日常營養補充的一環。

　

免責聲明：本文為一般營養資訊與產品選購觀念分享，非作為醫療診斷、治療或功效宣稱依據。實際營養需求因個人體質、飲食狀況與生活型態而異，補充前建議諮詢專業醫療或營養人員。

年輕人也飄老人味！不是沒洗澡！ 中醫點名 7 類催臭食物 愛喝手搖飲竟然中鏢

年輕人也飄老人味！不是沒洗澡！ 中醫點名 7 類催臭食物 愛喝手搖飲竟然中鏢

2026-01-30 15:57
圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

不少人以為「體味重」代表不夠乾淨，但中醫師指出，真正讓人聞到不舒服氣味的，往往不是汗水本身，而是飲食與生活型態把味道放大了。甚至不只熟齡族群，近年門診也發現，不少年輕人因外食、熬夜與高糖飲食習慣，反而更早出現被形容為「老人味」的體味變化。

體味從哪來？不是汗，是這三件事在作怪

竹北昌盛堂中醫診所指出，體味主要來自三大來源。

第一：是皮脂氧化，頭皮、胸背或腋下出油多，加上悶熱或衣物不透氣，容易產生油耗味與悶油感。

第二：是細菌分解，汗液與皮脂在腋下、鼠蹊、足部等處停留太久，經皮膚菌相分解後，會產生脂肪酸與硫化物，讓味道變得更衝、更黏。

第三：是皮膚發炎，過度清潔、刺激性產品或反覆毛囊炎，會破壞皮膚屏障，讓味道變得更難洗掉。

醫師提醒，年輕人若長期外食、高油高糖、作息混亂或水喝太少，反而更容易提早出現明顯體味。

年輕人也會有「老人味」？常見生活型態地雷

中醫師提醒，許多年輕族群的體味問題，其實來自生活習慣：

1.長期外食、高油高糖、重口味：容易加速皮脂氧化，讓味道變得更厚重。

2.愛喝酒、常熬夜：酒精與作息混亂會影響出汗型態，隔天殘味特別明顯。

3.水喝太少：代謝物濃縮，汗味更容易被聞到。

4.腸道菌相失衡：便祕、纖維攝取不足或作息亂，可能讓體味出現悶、濁感。

中醫列「7 類催臭食物」，手搖飲真的中鏢

含硫食物：蒜、洋蔥、韭菜、蔥、花椰菜、高麗菜、甘藍、蘿蔔，容易從呼氣與汗排出，吃完就被聞到。

紅肉與加工肉:牛、羊、豬肉大量攝取；香腸、培根、火腿，代謝負擔高，味道更濃、更持久。

重口味辛香料：麻辣鍋、辣椒、胡椒、咖哩、孜然、沙茶，刺激出汗、放大揮發性氣味。

高油脂與油炸食物：炸物、濃醬、奶油、重油熱炒，皮脂分泌與氧化加速，容易出現悶油味。

精緻糖與甜飲：手搖飲、含糖飲料、甜點、餅乾、精緻澱粉，血糖波動與發炎增加，菌相更失衡。

酒精：啤酒、烈酒、調酒，代謝物會從汗與呼氣排出，殘味散不掉。

乳製品(部分族群)：起司、全脂乳、奶油，消化吸收較差者，體味可能偏悶臭或帶酸。

中醫師點名，以下組合最容易把體味推到臨界點：

最容易「一口氣變臭」的催味組合：重油、重口味、酒精、熬夜，四者同時出現，體味幾乎一定會被放大。

醫師建議的清潔與衣著重點（比狂洗更重要）

清潔原則：

原則1：流汗後先用清水沖掉汗與油脂

原則2：使用溫和清潔用品即可

原則3：避免過度去角質或洗到乾、刺、紅

原則4：若腋下、鼠蹊反覆紅疹或毛囊炎，需先處理發炎問題

衣著與洗衣重點

重點1：合成纖維、機能衣若易殘味，建議穿一次就洗

重點2：衣物、毛巾務必洗透、完全曬乾

重點3：流汗後 30–60 分鐘內換乾衣，避免汗悶在身上

重點4：鞋襪每日更換，鞋子輪替晾乾

改善體味的生活調整方向（中醫重點）

1.飲食：減少酒精、油炸、重口味、蒜洋蔥、含糖飲料的攝取頻率。

2.水分與腸道：尿色偏深代表水分不足；便祕者先調整作息與纖維攝取。

3.作息與運動固定睡眠時間、每週累積約 150 分鐘中等強度運動，有助穩定出汗型態。

醫師真的不敢吃！夜市「3類美食」被點名健康殺手　它竟是第一類致癌物

醫師真的不敢吃！夜市「3類美食」被點名健康殺手　它竟是第一類致癌物

2026-01-19 16:39
圖片來源：臺中觀光旅遊網Taichung Tourism
醫師真的不敢吃！夜市「3類美食」被點名健康殺手　它竟是第一類致癌物...。圖片來源：臺中觀光旅遊網Taichung Tourism

台灣夜市文化聞名國際，炸物、香腸、手搖飲幾乎成為許多人日常生活的一部分，但在享受美食的同時，潛藏的健康風險也逐漸受到醫界關注。減重專科醫師陳威龍近日透過影音平台分享臨床觀察，直言有三類食物是多數醫師私下「能避就避」，其中加工肉品更已被世界衛生組織認定為第一類致癌物。

陳威龍指出，醫師並非對夜市小吃有偏見，而是長期在門診中看到相關疾病的累積後果，才會對某些飲食選擇格外謹慎。以下整理三類「健康殺手」。

編輯推薦

1. 加工肉品：已被列為「第一類致癌物」

香腸、熱狗、培根、火腿等加工肉品，在夜市與日常飲食中十分常見，但其健康風險已有明確科學證據支持。世界衛生組織轄下的國際癌症研究機構（IARC）早已將加工肉品列為第一類致癌物，代表「有充分證據顯示會對人類致癌」。

醫學研究顯示，每天只要多攝取約50公克的加工肉品，罹患大腸癌的風險就會上升約18%。陳威龍解釋，這類食品多含亞硝酸鹽作為防腐劑，經高溫燒烤、油炸或煙燻後，容易生成亞硝胺等致癌物質，長期攝取會對腸胃道造成慢性刺激。

50克 的加工肉品約等於一條熱狗或半條大香腸

2. 油炸食物：不只熱量高，還影響血管與代謝

炸雞排、鹹酥雞、薯條、甜不辣，是不少民眾逛夜市的固定選項，但油炸食物的問題不僅在於熱量。陳威龍指出，油脂在高溫反覆使用的過程中會氧化，產生反式脂肪與多種氧化物質，這些成分與心血管疾病、高血壓、血脂異常及第二型糖尿病密切相關。

相關研究也發現，經常攝取油炸食品的人，罹患心血管疾病與代謝症候群的比例，明顯高於飲食較清淡族群。

3. 含糖飲料：被低估的「癌症推手」

手搖飲文化盛行，全糖珍珠奶茶、汽水與調味飲料，往往在不知不覺中讓糖分攝取超標。陳威龍指出，一杯含糖飲料的糖量，經常就已超過世界衛生組織建議的每日攝取上限。

國外研究顯示，每天飲用兩杯以上含糖飲料，與肥胖、第二型糖尿病及多種癌症風險上升具有明顯關聯。長期高糖飲食容易引發胰島素阻抗與慢性發炎反應，不僅干擾全身代謝與心血管健康，也會提高至少13種癌症的發生機率。

陳威龍強調，並非要求民眾完全拒絕夜市美食，而是提醒飲食頻率與選擇的重要性。若想降低健康風險，可優先選擇原型食物，避免加工肉品；烹調方式上盡量以煮、燙、烤取代油炸；飲料則以無糖茶、水為主。

「醫生不吃，通常不是因為不好吃，而是因為太清楚長期後果。」陳威龍直言，真正需要調整的不是一餐，而是長期飲食習慣。

有一種愛是忍痛轉身：在《陽光女子合唱團》中，看見母親的焦慮與救贖

有一種愛是忍痛轉身：在《陽光女子合唱團》中，看見母親的焦慮與救贖

2026-01-22 22:08 語言魔法師｜謝蓁


其實，這是一部我期待已久，卻又遲遲不敢輕易翻開的「人生之書」。

電影上映前，看著陳意涵等實力派演員的陣容，我原以為會是一部節奏輕快、充滿幽默與反轉的喜劇。然而，隨著票房破億、口碑發酵，「哭掉一整包面紙」成了觀影後的標配評論。這份強烈的期待，終於在忙碌的教書生活與社群經營間隙中，讓我走進了影廳。

我想看看，那道「陽光」究竟如何照進監獄的鐵窗，又是如何灼熱了每位家長的眼眶。

序幕：眼淚，從那場一歲的慶生開始

電影才開始十分鐘，戲院內的空氣就彷彿凝固了。螢幕上播映著孩子一歲慶生的片段，那樣平凡、那樣純粹的喜悅，卻因為環境的特殊而顯得格外脆弱。

身為家長，那一刻我的眼淚已完全失守。我看著身旁那位平時堅毅的「硬漢先生」，竟然也第一次在影廳裡低頭啜泣。他事後對我說：「因為那是女兒啊！」

那一刻我明白，無論孩子是兒是女，他們都是我們身上掉下來的一塊肉。在電影院的黑暗中，全場此起彼落的吸鼻聲，是家長們最心碎的共鳴——我們心裡想的、念的、在乎的，永遠是那些還在蹣跚學步的孩子。即便生命給了我們最不堪的處境，只要是為了他們好，我們依然會選擇去做那些最不願意的選擇，哪怕那意味著「離別」。

煎熬：每個媽媽心底最深處的焦慮

整部片的核心靈魂無疑是陳意涵。她飾演的角色在面對家暴的黑暗時刻，即便被打得鼻青臉腫、傷痕累累，雙手依然下意識地護著肚裡的孩子。那種母性本能的強悍，對比現實環境的無奈，讓人心痛到無法呼吸。

進入監獄後，在冷冰冰的鐵窗內迎來新生命，那是她唯一的陽光。然而，為了給孩子一個健全的未來，不讓她在充滿標籤的環境中長大，她必須做出人生中最艱難的決定：送養

這份「煎熬」與「糾結」，正是每位母親最不可控的焦慮。當分開的那一刻，孩子聲聲呼喚著「我要媽媽」，那種穿透螢幕的悲鳴，讓我在座位上止不住地抽動。那一幕我不僅是在看戲，而是在感同身受——那種與血脈分離、無法參與孩子成長的痛，是文字難以窮盡的。

救贖：在無可奈何的當下，選擇溫柔地活著

這部電影之所以厲害，除了演員之間互不搶戲的精湛火花，更在於它細膩的敘事節奏。透過合唱團的旋律與精準的剪輯，我們一步步走進這些受刑人的過去。

她們並非生而為惡，更多的是在人生的轉角處，因為無助、因為愛、因為生存，被迫選擇了最不好的方式。或許在那個當下，那是唯一的選擇；或許事後會後悔、會憎恨，但電影溫柔地提醒了我們：「別忘了，我們還有愛人的能力。」

人生總會經歷一些難熬的幽谷，但只要還有愛，就有重新站起來的勇氣。

生命中的陽光，是那些愛過你的人

歌曲之所以動人，是因為旋律承載了淚水，而歌詞療癒了傷痕。 就讓這部電影的主題曲，溫暖今晚的你。即便生命中充滿了不可控的遺憾與難受，但請抬頭看看那些你愛過、以及深愛著你的人，他們就是你生命中，那抹最永恆的陽光。


洪佩瑜「再見的時候 」歌詞

那些愛過的人 現在都好嗎？還記得我吧 不願錯過的人 在心底留下，留下一朵花 開出了思念的枝枒，我最美的年華 緣分會讓相愛的我們，互相牽掛
再見的時候，牽起我的手 看暖暖夕陽，它越過山丘 世界遼闊，我想陪你一起走 可惜時間，它總是先到盡頭

語言魔法師｜謝蓁

語言魔法師｜謝蓁

一位老師／一名媽媽。 在生活中育自己的兒，在工作中育別人的兒

#電影 #生命 #人生 #陳意涵

尾牙前一定要看！2026抽獎禁忌與中獎技巧全公開，花家黑魔法、娜璉桌布真的有用？

尾牙前一定要看！2026抽獎禁忌與中獎技巧全公開，花家黑魔法、娜璉桌布真的有用？

2026-01-15 11:20
圖片來源 :@heartlipped X和花木蘭yt截圖
尾牙前一定要看！2026抽獎禁忌與中獎技巧全公開　花家黑魔法、娜璉桌布真的有用？ 圖片來源 :@heartlipped X和花木蘭yt截圖

尾牙、春酒一到，辦公室空氣就會自動切換成「抽獎模式」：有人假裝佛系，其實手心全是汗；有人嘴上說隨緣，手機桌布早就換好。每年都會出現一批「中獎都市傳說」，2026討論度最高的三大派系，基本上就是花家黑魔法、吉伊卡哇護體、娜璉桌布玄學。以下整理成「９招技巧＋常見禁忌」，讓你在不迷信的前提下，幫自己多加一層心理Buff，至少抽獎那一刻看起來很有料。

2026尾牙春酒抽獎技巧 1：花家黑魔法先開聲，氣勢先贏一半

所謂「花家黑魔法」，最常見版本就是在抽獎前狂聽迪士尼《花木蘭》的歌〈以妳為榮〉，不少網友分享「聽完就中」的神奇經驗，甚至連便利商店都跟上話題，宣布店內不定期播放。實戰用法很簡單：抽獎前10到15分鐘，戴耳機、開單曲循環，讓自己進入「祖先都站我這邊」的自信狀態。

2026尾牙春酒抽獎技巧 2：娜璉桌布玄學，2026新一代「美輪明宏都市傳說」

如果你聽過當年「美輪明宏桌布之亂」，那你已經懂這種玩法的精髓：用一張照片，替自己建立「我今天會走運」的心理暗示。

而2026最紅的新主角，正是TWICE林娜璉。台灣媒體整理了大量網友回報，把手機桌布換成娜璉照片後，抽獎、發票、搶票都變順的案例，甚至出現「娜璉玄學」這種稱號。

實戰建議：抽獎當天才換也行，但請別邊換邊大喊「我一定會中」，低調一點更有儀式感。

2026尾牙春酒抽獎技巧 3：吉伊卡哇要帶哪隻？「吉祥物」這個語感就是主打

吉伊卡哇派的核心不是科學，是「可愛帶來好心情」。社群上確實有人分享帶著吉伊卡哇娃娃或吊飾去開會、去抽獎，結果真的中到獎金，還出現借同事接力沾喜氣的故事。

要問帶哪隻？最通用的答案就是：帶你最喜歡、最想被它守護的那隻。若你想更「諧音派」一點，優先選名字聽起來就很吉利、很討喜的角色，讓自己一路心情穩、笑容穩、氣場也穩。

2026尾牙春酒抽獎技巧 4：抽獎前的「禁忌」第一條：不要先講衰話、也不要先自我詛咒

很多人抽獎前會習慣性說「我一定不中啦」「我很衰啦」，這句話最可怕的點不在玄學，而在於它會讓你整個人縮起來。尾牙抽獎其實很吃現場狀態：你越緊張越彆扭，越容易在被叫到名字時反應慢半拍。所以禁忌不是神鬼，是你自己先把自己送走。把口頭禪改成「隨緣，但我今天狀態很好」，就夠了。

2026尾牙春酒抽獎技巧 5：抽獎前的「禁忌」第二條：別急著炫耀你的準備

你可以換桌布、可以聽神曲、可以口袋放小吊飾，但請不要一到會場就昭告天下「我今天準備齊全等著中」。這不是怕被破法，是避免變成全場焦點後給自己壓力，或讓同事起鬨、把你推到尷尬位置。低調，才是最強的幸運濾鏡。

2026尾牙春酒抽獎技巧 6：馬年穿搭小心機，用「土色系」把火氣壓穩

2026是馬年，社群也流行把生肖五行跟穿搭連在一起：用土色系去平衡火氣，讓整體氣場更穩。

你不需要全身卡其到像在荒野求生，只要在外套、包包、鞋、眼影或指甲選一個「大地色細節」，就能達成「看起來很會」的效果。

2026尾牙春酒抽獎技巧 7：紅色不是只能紅內褲，紅色小物更適合社畜日常

尾牙的紅色梗每年都會被玩到爛，但它之所以不退流行，是因為它真的很適合拍照、也很適合營造「喜氣上身」的狀態。比起走極端路線，你可以選一個「不會尷尬又看得出有準備」的紅色小物，例如紅色髮夾、紅色指甲、紅色耳環，或紅色手機殼的一角。可以戴上vacanza全系列飾品皆採用低敏925純銀製作，以「實踐馬」與「招財喵」為領銜主角紛紛躍上項鍊，輕鬆融入日常穿搭，祈願耳飾再加碼推出「財富雞」、「結緣兔」、「汪旺犬」，集結戀愛、財富、以及好人緣祝福！系列更推出周邊御守，繡上yeeee pottery品牌小標，配合金、木、水、火、土五行元素推出五款御守香氛包，相生相剋，萬物平衡，恰恰與陶藝家李亭儀的心意相通，期許面對新的一年，達成所有的目標之前能提醒自己好好休息，平衡生活與理想。

2026尾牙春酒抽獎技巧 8：手寫紅字許願法，讓你抽獎時更專注

有一派玩法是「手寫紅字」，例如把想中的獎項或金額用紅筆寫在小紙條上，當成口袋護身符，主打偏財運加成。用更現代的角度看，它其實就是「具象化目標」：你越清楚自己想要什麼，越不容易在抽獎過程心態崩壞、越能保持穩定。

2026尾牙春酒抽獎技巧 9：抽獎前先把「名字辨識度」拉滿

這招很務實：尾牙現場常常音響炸裂、主持人語速快，名字又容易撞音。你可以在抽獎前就把座位、動線、上台路線想好；如果公司允許名牌、桌牌，讓自己的識別更清楚也更好。這不算玄學，是降低「叫到你卻沒反應」這種社死風險。

2026 為什麼被點名「不平靜的一年」？專家預言台灣國運的危機與轉機一次看懂

2026 為什麼被點名「不平靜的一年」？專家預言台灣國運的危機與轉機一次看懂

2026-01-13 18:19
圖片來源：canva和官方
2026 為什麼被點名「不平靜的一年」？專家預言台灣國運的危機與轉機一次看懂 圖片來源：canva和官方

2026 年正式進入丙午馬年，在占星與塔羅的語境中，「馬」象徵快速移動、衝突、交通與軍事，而多顆重量級行星的轉位，也讓這一年被視為高度動盪、卻同時蘊藏突破契機的關鍵轉折點。

塔羅占星老師小孟近日在社群平台發表「2026 年星座預言台灣國運」分析，引發不少討論，以下整理其觀點，並從政治、經濟、科技與民生層面重新梳理，帶你一次看懂 2026 年台灣可能面對的集體運勢走向。

1. 木星進駐巨蟹：日本挺台態度，牽動執政黨選情

小孟老師指出，2026 年木星落在巨蟹座，巨蟹象徵「保護、同盟與情感連結」，也代表國家層面的安全感。此星象下，日本對台灣的支持立場將更為明確，而這股外部力量，可能直接影響台灣執政黨的選舉表現與國內政治氛圍。

2. 台股挑戰 32000 點，三大族群成焦點

在經濟層面，小孟老師以塔羅牌「魔術師正位」解讀 2026 年台灣財運，認為整體經濟仍有向上動能。他點名三大值得留意的產業方向，包括晶片相關科技股、減肥與健康概念股，以及軍工產業，並預測 GDP 有機會再創新高。同時，他也提到台積電股價存在突破關卡的想像空間，象徵台灣在關鍵技術上的影響力仍具優勢。

3. 春季天王星入雙子，美中領導人變數牽動台日關係

2026 年春天，天王星正式進入雙子座。天王星象徵突發、變革與顛覆，而雙子座則與溝通、領導者、資訊戰有關。

小孟老師特別點出，中國與美國領導人皆為雙子座，此星象意味著兩方都將面臨各自的難題，也可能間接影響台灣與日本之間的互動關係。

4. 政治風暴年：假消息、網路爆料成常態

天王星的另一層意涵，是「失控的資訊流」。小孟老師提醒，2026 年政治相關的假消息、網路爆料與政黨對立狀況恐更加頻繁，民眾在接收資訊時，需提高判斷力，避免被情緒與片段訊息牽著走。

5. 土星、海王星進牡羊：台灣出現新的國際助力

2026 年土星與海王星同時進入牡羊座，象徵「新局勢、新盟友、新責任」。小孟老師解讀，台灣在這段時間，可能會出現新的國際合作對象，這類支持不一定高調，但具實質意義，對長期發展有助益。

6. 冥王星進水瓶：科技突破與機密風險並存

冥王星進入水瓶座，被視為科技與制度重塑的關鍵象徵。小孟老師認為，這代表台灣在科技領域仍有突破性發展空間，但同時也要留意科技機密外流、信任背叛等灰色風險，成為進步背後的代價。

7. 馬年警訊之一：交通、電力系統易出狀況

以生肖象徵來看，馬與「車、速度、運輸」高度相關。小孟老師提醒，2026 年在交通事故、電力系統與大型基礎設施方面，需特別留意突發狀況，相關單位與民眾都不宜掉以輕心。

8. 軍事威嚇增加，但未見實質開戰跡象

馬也象徵戰馬、征戰，因此軍事相關的恐嚇與演習頻率，可能在 2026 年明顯增加。不過，小孟老師強調，從占星與塔羅角度觀察，目前並未看到真正進入戰爭的明確訊號，更多是一種「備戰與心理施壓」的狀態。

9. 外銷旺、內需緊：通膨壓力讓民眾更省

木星進入巨蟹，也帶來另一層現實面解讀。雖然外銷經濟動能強勁，但木星同時象徵擴張與通膨，顯示民眾在生活支出上將更趨保守，高單價消費品的買氣可能下滑。

10. 房市轉向：9 月後回溫，便宜不再市中心

在房市方面，小孟老師指出，隨著木星能量推進，2026 年 9 月後房市買氣有機會逐漸回溫，但若想以低價入手，可能需往屋齡較高或較偏遠的鄉鎮尋找機會，市中心撿便宜的空間有限。

