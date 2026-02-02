2026-02-02 10:01 潮健康
2026藻油濃度與配方升級趨勢：營養師解析 DHA＋EPA 的營養差異
EPA+DHA 雙效新技術
隨著全球植物性飲食與海洋永續意識的興起，「藻油」已不再只是素食者替代魚油的折衷方案，而是未來Omega-3 的新選擇。但市面上藻油產品琳瑯滿目，規格有所差異。《VegiWell植悅》營養師廖婉如指出，近年的藻油市場已迎來技術提升，消費者在挑選時應掌握「濃度升級、雙效配方、吸收型態、保鮮技術」四大關鍵。
趨勢革新：濃度從 45% 躍升至 70% 以上
早期的藻油受限於萃取技術，Omega-3 總濃度多停留在 45% 左右，且大多僅提供單一DHA。然而，隨著萃取製程的突破，新一代藻油已迎來規格上的提升：
- 濃度大幅提升： 透過高端技術，藻油的 Omega-3 濃度已從過去的 45% 大幅提升至 70% 以上，成為近年藻油產品規格發展的方向之一。
- 雙效配方： 除了高濃度，更能提供 DHA 與 EPA 雙效補給，滿足更廣泛的健康需求。
這類產品常被用作補充 Omega-3 脂肪酸的營養來源之一，更能作為日常飲食中 Omega-3 脂肪酸的補充選項。在氣候變遷與海洋過度捕撈導致魚油供應不穩定的當下，藻油憑藉其高濃度、可持續性與穩定供貨優勢，在 Omega-3 補充來源中受到更多關注。
品質指標：看懂油品好壞與萃取技術
如何判斷一款藻油的優劣？除了看產地，更要看「認證」與「技術」。
- IAOS 國際標準認證：
許多人購買魚油會認明 IFOS（International Fish Oil Standards），而藻油的標準就是 IAOS（International Algae Oil Standards）。 IAOS 採行比歐盟更嚴格的標準，由第三方獨立機構針對三大指標進行檢測：
- 純淨度： 確保無重金屬、戴奧辛、環境荷爾蒙等汙染。
- 新鮮度： 檢測酸價（AV）、過氧化價（POV）及總氧化數（TOTOX），確保油品未變質。
- 濃度與穩定度： 確保 Omega-3 含量符合標示且品質穩定。
- 高濃度萃取技術：
- 真空短程分子蒸餾： 專為熱敏感的 Omega-3 設計，以物理方式分離脂肪酸，去除雜質並提升濃度。
- 超臨界 CO₂ 萃取： 利用二氧化碳特性去除雜質，全程不使用有機溶劑，避免氧化風險。
- 指標技術： 業界代表性的 Greensilver 技術，即是兼顧高純度（>70%）與高穩定性的製程象徵。
- 保鮮技術與風味管理：
Omega-3 屬於多元不飽和脂肪酸，極易受光、熱、氧氣影響而氧化，產生油耗味與自由基。
- Qualitysilver® 專利保鮮技術： 能有效穩定藻油品質，鎖住新鮮度，保留完整營養價值。
- Sensory 感官控管技術： 許多人抗拒 Omega-3 是因為害怕腥味，此技術嚴格把關風味，大幅降低藻腥味，提升食用體驗。
吸收關鍵：rTG 型態 vs. EE 型態
選高濃度外，還得看「吸收率」。藻油的脂肪酸結構主要分為兩種：
- EE 型態（乙酯型）： 製程成本較低，但人體吸收效率低。
- rTG 型態（再酯化三酸甘油酯）： 分子結構與天然三酸甘油酯相近，雖然成本較高，但吸收率高，生物利用率佳。
依需求個人選擇EPA/DHA
不同族群可依自身飲食型態與營養需求，選擇 DHA 含量比例不同的產品，實際補充建議仍應諮詢專業人員。
隨著技術的進步，藻油的濃度、品質及穩定度是現今挑選的重點。《VegiWell植悅》營養師廖婉如最後提醒，選擇時建議確認產品是否具備 IAOS 認證、使用高端萃取與保鮮技術、並採用吸收率佳的 r-TG 型式。兼顧這些要素，才能確保你攝取到安全、穩定的 Omega-3脂肪酸，作為日常營養補充的一環。
免責聲明：本文為一般營養資訊與產品選購觀念分享，非作為醫療診斷、治療或功效宣稱依據。實際營養需求因個人體質、飲食狀況與生活型態而異，補充前建議諮詢專業醫療或營養人員。
