聚焦亞洲膚質肝斑研究：黃勇學醫師成果刊登國際期刊
肝斑（又稱孕斑、黃褐斑）長期以來被視為亞洲女性常見且處理較具挑戰性的色素問題之一，不僅治療過程反覆，亦常在治療後出現復發或惡化情形，對臨床醫師與患者而言皆是一大挑戰。
皮膚科醫師黃勇學率領 20SKIN 醫療團隊，攜手中國醫藥大學張長正主任所帶領的研究團隊，針對「亞洲人膚質之肝斑治療策略」進行系統性研究，探討特定雷射技術於肝斑相關研究中的應用，以及長期膚況觀察結果。相關研究成果獲國際期刊收錄發表，並刊登於美國知名《雷射外科醫學雜誌（Photomedicine）》及歐洲頂尖皮膚醫學期刊《歐洲皮膚病與性病學會雜誌（JEADV）》。
以亞洲膚質為核心的肝斑治療研究
過去多數肝斑相關雷射研究，研究對象多以西方族群為主，然而臨床觀察顯示，亞洲人因膚質結構、色素活性與發炎反應不同，肝斑表現型態與治療反應亦存在差異。
本次研究以亞洲黃種人膚質為主要研究族群，長期追蹤 2016 至 2018 年間肝斑病例，並比較不同研究條件下，相關處置方式於膚況變化上的觀察差異。研究過程中，搭配 VISIA 皮膚影像分析系統進行數據化紀錄，客觀紀錄斑點變化與皮膚狀態之追蹤資料。
研究顯示，在特定治療條件與療程設計下，使用蜂巢透鏡模式進行的皮秒雷射治療，在斑點變化與皮膚狀態表現上，呈現具研究參考價值的觀察資料。
從「破壞黑色素」轉向「修復皮膚環境」的新觀點
肝斑患者常合併皮膚光老化、真皮層變薄、慢性發炎與敏感泛紅等問題，顯示肝斑並非單純色素沉澱，而與皮膚整體環境失衡密切相關。
傳統治療多以抑制黑色素或淡斑為核心，卻較少著墨於真皮層結構與修復。若僅著重於色素破壞，可能導致皮膚屏障持續脆弱，反而增加復發風險，甚至引發反黑或色素不均。
在本次研究中，治療策略轉向「修復真皮層環境」的概念，透過 755 蜂巢皮秒雷射於透鏡模式下施打，觀察其對皮膚結構相關生理反應的可能影響，與光老化相關的皮膚狀態變化，提供新的研究觀察方向。研究結果顯示，此方向在臨床觀察中具備值得進一步探討的潛力。
學術發表促進臨床治療思維演進
黃勇學醫師表示，此次論文發表不僅是研究成果的呈現，也是一項階段性臨床經驗的整理。透過數據分析與國際交流，期望能為肝斑治療提供更多元、以皮膚健康為核心的思考方向。
未來，研究團隊亦將持續累積臨床資料，並透過學術平台與醫界分享研究成果，推動肝斑治療策略的持續優化，提供醫療人員在相關研究與臨床思考上的參考方向。
免責聲明：本文內容為學術研究與醫療資訊整理，僅供一般健康知識與研究交流參考，非作為醫療診斷、治療或療效保證之依據。實際醫療處置須由專業醫師依個人膚況與臨床評估進行。
