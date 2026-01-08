白玉蝴蝶不落幕——寫給退休後，依然盛放的人生風華

這一樹垂枝茉莉，開得正好。

蒔緣拍攝

純白的花朵像滿藤葡萄串垂落，細長花梗更像是溫柔的鞦韆，承載著花朵，不必向上爭高，只需順著自己的重量，安靜地盛放。

遠遠望去，彷彿無數白蝶停歇在枝頭，翅膀微張，低聲細語，輕盈而優雅，因此人們又喚它「白玉蝴蝶」。它們沒有張揚的美，是一種懂得留白的風采。

更動人的，是花落之後。

蒔緣拍攝

花瓣脫離枝條，沒有急著枯萎，反而靜靜浮在水面。魚兒游動時，白花隨之漂流，倒像是魚兒與蝴蝶的追逐遊戲！眼前，彷若是白蝴蝶花換了個舞台，再度踏拍而舞！這一刻，發現所謂「凋零」，並不等於結束。只是從高處走下來，換一種姿態，繼續被看見。這樣的景象，特別適合用來對應退休後的人生。

許多人一談到退休，腦中浮現的，是「卸任」、「退場」、「淡出」。彷彿人生的主舞台已經落幕，只剩下回憶可以反覆回放。然而，垂枝茉莉告訴我們，生命從來不是只有一種位置、一種高度。當枝頭的角色完成了，水面上的篇章，才正要書寫哪。

退休，不是被時間推下舞台，而是終於可以選擇自己想站的位置。

當你不用每日準時打卡、不再被職稱定義，不須為績效奔波。退休看似「失去」的重量，其實正好讓人更輕；輕到可以重新接觸以前嚮往過，卻沒空做的事。輕到可以慢慢走、慢慢看、慢慢與人說話。就像落在水面的白花，不必費力向上，卻依然吸引目光。

真正的風華，從來不只屬於年輕。

俗話說：「每個人都年輕過，但不一定每個人都有機會年老。」所以，『老年』應該學習一種歷經歲月後，才長出的安定與從容。能夠恰如其份地判斷局勢、放下爭端、選擇正確下棋時機、選擇靜默避開紛爭……這種能力就是時間送給人的禮物，而退休，正是拆開禮物的開始。生命的樣貌，也許不再轟轟烈烈，卻自有一種耐看的曦光。

就像那一池水面上的蝴蝶花。

駐足欣賞著水族箱裡的落花，我發現，垂枝茉莉的美，並沒有隨著位置的改變而消失，反而因為更貼近視線，顯得真實且可貴。

已然離開職場，站在人生轉彎處的我們，請別急著為自己寫下「謝幕」的註解。就像離開枝頭的落花，不都還有水面、還有光影，能映襯它生命中最後一道美景。

風華，從不退休。

它只是換了一種，更自在的綻放方式。