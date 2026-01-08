提東西都吃力？研究揭：舉不起「這重量」，健康警訊恐已出現

行車抽菸、機車滑手機都要罰！新制最高 1,200 元 手機架怎麼用才不違法？圖／shutterstock

立法院於 2025 年 12 月 23 日 三讀通過《道路交通管理處罰條例》修正案，針對「分心駕駛」行為加重處罰。未來，汽、機車駕駛人行車時抽菸，以及機車騎士以手持方式使用手機等高風險行為，罰鍰將調升至 1,200 元。該修正案未經條文保留，也未進入黨團協商程序，在朝野立委一致支持下完成三讀。

不過，新制仍須送交行政院確認，並由總統公布後，才會正式施行。交通部也將在法規上路前，完成相關宣導與執法準備。

行車抽菸、機車手持滑手機 罰鍰調升至 1,200 元

依修正內容，汽、機車駕駛人在「行駛期間」若有下列行為，且影響他人行車安全，將依新制標準開罰：

1. 行車抽菸

汽、機車駕駛人行駛中手持、吸食或點燃香菸，若因菸霧、菸灰影響其他用路人視線或行車安全，罰鍰將由原本的 600 元 調升至 1,200 元。

圖／達志影像

2. 機車行駛中手持使用手機

機車駕駛人行駛時，以手持方式使用手機、電腦或其他電子裝置進行通話或數據通訊，罰鍰將由 1,000 元 調升至 1,200 元。

至於汽車駕駛行駛中手持使用手機，現行罰鍰仍維持 3,000 元，本次修法並未調整，但仍屬重點取締項目。

立法委員指出，行車吸菸不僅可能因菸霧、菸灰影響後方用路人視線，也增加單手操控與分心風險；而機車騎士滑手機，因需分心操作，更是交通事故的常見肇因之一。此次修法，正是希望透過提高罰鍰，加強嚇阻效果，降低事故發生機率。

手機架能不能用？交通部：關鍵在「是否影響行車安全」

隨著機車族使用手機架的情況愈來愈普遍，是否會被開罰也成為關注焦點。對此，交通部公共運輸及監理司長胡迪琦表示：

法條明確規範的是「手持方式」使用手機、電腦等電子裝置，若手機固定於手機架上，原則上不屬於直接違規行為。

不過，交通部也強調，若駕駛人在行駛中（包含停等紅燈）頻繁操作手機架上的手機，導致分心、車身不穩或影響他人行車安全，警方仍可視實際行為，依《道路交通管理處罰條例》相關規定進行舉發。

此外，法院實務見解也指出，停等紅燈屬於「行駛中」的暫時停止狀態，若在紅燈時拿起手機操作，同樣可能構成違規。

何時上路？最快 2026 年第一季實施

交通部表示，該修正案三讀通過後，仍須完成行政程序並送總統公布。若條文未另訂施行日期，依一般慣例，將在公布後約 30 至 60 天內 正式施行，預期最快落在 2026 年第一季。

圖／shutterstock

在正式上路前，交通主管機關將同步更新執法手冊與教育教材，並加強宣導，未來也將評估運用科技執法與 AI 辨識技術輔助取締，確保新制有效落實。

交通部也再次呼籲，用路人無論騎車或開車，都應專心駕駛，避免任何可能造成分心的行為，才能真正降低交通事故風險。