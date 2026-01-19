溫差對身體的影響為何特別明顯？從冬季清晨的生理變化談起

2026-01-19 12:01 潮健康

　

　

為何溫差會導致心血管疾病爆發?

其實天氣變冷，很多心血管症狀浮現這件事，對部分族群而言，溫差變化可能成為需要特別留意的環境因素，人體接觸冷空氣瞬間，交感神經活動可能因此出現較明顯的變化，導致血管急遽收縮。對已有心血管相關狀況者而言，需特別留意環境變化對身體的影響，如同老舊水管突然加壓，可能增加心血管系統的負擔。

　

清晨的生理風暴：激素與濃稠血液

為何悲劇常發生在清晨？其實這是生理變化較為明顯的時段。首先清晨分泌的皮質醇會使血壓自然上升。其次睡眠後身體相對脫水，血液流動狀態可能與白天有所不同。此時若加上溫差刺激，三股力量（激素、黏稠、溫差）同時加壓，心血管系統承受的壓力可能相對增加。

　

血管彈性常被視為心血管健康討論中的重要因素之一：內皮修復策略

決勝點在於「血管彈性」，正欣診所營養師江庭萱強調，進補高油高鈉可能會讓血液更黏稠，應攝取富含精胺酸與硝酸鹽的食物（如深綠色蔬菜）作為原料，日常飲食中可留意礦物質的均衡攝取，冬天不只要保暖，更要透過日常健康管理方式，留意自身身體狀態，作為日常健康照顧的一部分。

　

　

冬季清晨的生活調整建議：別跟身體硬碰硬

既然清晨風險最高，預防策略應集中在「緩衝」，「漸進式起床」：醒來後先在床上活動 5 分鐘，活動四肢讓血液回流，避免瞬間接觸冷空氣，頸部充滿敏感血管，可留意頸部保暖，減少冷風直接刺激，出門前務必喝杯溫水預熱內臟，並將運動延後至氣溫回升，以較溫和的方式調整活動節奏。

　

免責聲明： 本文為一般健康與生活型態相關資訊分享，內容僅供參考，非作為醫療診斷、治療或急救建議之依據。如有心血管相關疾病或身體不適，請諮詢醫療專業人員。

　

　

　

延伸閱讀：

原文出處：溫差對身體的影響為何特別明顯？從冬季清晨的生理變化談起

潮健康

潮健康

潮流，是種態度，保持健康的觀念永遠不會過時。潮健康新媒體專為華人都會男女打造，一個擁抱潮流、享受健康的全新「視」界。隨時追蹤《潮健康》，開啟健康生活的時尚旅程。

#雷射 #天氣變冷 #心血管疾病

熱門文章

Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

hotNews__list__item--img

她在韓國被警告「不准比球員紅」，來台灣卻能封神？李多慧的故事，比你想的還扯
hotNews__list__item--img

高齡嬤3折賣房給孝女，其他子孫爭產提告主張買賣無效可以嗎？一場敗訴官司說清楚
hotNews__list__item--img

【懶人包】 林青霞、林志玲都愛的貴族市場美食！台北東門市場必吃必買十大清單

hotNews__list__item--img

❤日本❤飛驒高山【Hotel Around】~近車站☆4星★文青最愛
往下滑看更多精彩文章
2026 租補懶人包｜合法住宅成關鍵！申請資格、補貼金額、加碼倍數與入帳時間全整理

2026 租補懶人包｜合法住宅成關鍵！申請資格、補貼金額、加碼倍數與入帳時間全整理

2025-12-31 11:57 女子漾／編輯許智捷
2026 租補懶人包｜合法住宅成關鍵！申請資格、補貼金額、加碼倍數與入帳時間全整理。圖／tvn、tving
2026 租補懶人包｜合法住宅成關鍵！申請資格、補貼金額、加碼倍數與入帳時間全整理。圖／tvn、tving

政府「300 億元中央擴大租金補貼專案」確定延續至 2026 年（民國 115 年），全年補助名額維持 75 萬戶，持續照顧青年、家庭與弱勢租屋族。不過，2026 年起制度正式上路的新制也同步提高門檻，頂樓加蓋、違建等非合法住宅全面排除，成為今年最重要的變化。

圖／ 內政部不動產資訊平台
圖／ 內政部不動產資訊平台

究竟哪些人可以申請？可以領多少？舊戶還要不要重新申請？補貼多久會入帳？以下一次整理 2026 年租金補貼重點。

編輯推薦

2026 租金補貼申請時間與名額

受理期間

2026 年 1 月 1 日（四）上午 9 時
至 2026 年 12 月 31 日（四）下午 5 時

2026 年租金補貼採「隨到隨辦」方式受理，符合資格者只要在申請期間內提出申請，案件就會依送件順序進行審查，不需等到特定批次或截止日。

補助戶數

本次租金補貼名額全台共計 75 萬戶，採取總量管制方式辦理，一旦核定戶數額滿，受理作業可能提前截止，建議符合資格的租屋族及早提出申請，以免錯失補貼機會。

2026 年最大新制：全面排除「非合法住宅」

為了提升租屋族的居住安全，內政部國土管理署自 2026 年起正式調整租金補貼規定，明確要求新申請者所承租的房屋必須為合法住宅，未來頂樓加蓋、違章建築或其他不符合法規的住宅，將無法再申請租金補貼。

申請需具備

建物保存登記或合法建築證明

房屋稅按「住家用」課徵

建物用途登記含「住、住宅、農舍、套房、公寓、宿舍」等字樣

舊戶緩衝規定

若申請人於 2025 年已核定並持續領取租金補貼，且 2026 年續住原址，即使承租的是頂樓加蓋，仍可在緩衝機制下繼續領取補貼至原核定期間屆滿（多數可至 2026 年底）；但若於 2026 年期間搬家、重新簽訂新租約，或於 2027 年起再度申請補貼，則必須改承租合法住宅，否則將無法再符合申請資格。

舊戶續住可以撐一下，新戶或換房就不行了。

2026 租金補貼申請資格一次看

申請人須同時符合以下條件

身分與年齡

中華民國國民，設有國內戶籍

年滿 18 歲可自行申請

特定未成年情形（如結束安置）得由法定代理人申請

無自有住宅

家庭成員名下均無自有房屋

家庭成員包括：申請人、配偶、申請人或配偶的未成年子女、申請人或配偶孕有的胎兒、申請人或配偶的受監護人。

所得門檻

申請租金補貼時，政府會以申請人「整個家庭」為計算單位，將家庭成員的總收入加總後，平均到每一個人身上，只要每人每月的平均所得低於租屋所在地所公告的「最低生活費 3 倍」，就符合這項所得門檻。計算標準以財稅機關資料為準，並非單看個人當下的月薪。

以近期公告標準為例：

台北市：約 61,137 元

新北市：約 50,700 元

桃園市：約 50,304 元

台中市：約 48,231 元

台南市：約 46,545 元

高雄市：約 48,120 元

不得重複領取

申請租金補貼時，原則上不得同時接受其他政府住宅相關協助，包括入住社會住宅、政府興辦的出租住宅，或是包租代管等住宅補助方案，以避免重複補貼。不過，仍有少數特殊情況可依個案由主管機關審認，是否符合例外適用資格，需以實際審查結果為準。

2026 租金補貼金額與加碼倍數

基本補貼（依地區與分級）

租金補貼金額依申請人身分條件與租賃所在地不同而有所差異，每戶每月約落在 2,000 元至 8,000 元之間，實際核定金額仍以主管機關審查結果為準。

分為三個等級

第一級：低收入戶／中低收入戶家庭

第二級：一般家庭

第三級：單身、未滿 40 歲、非弱勢者

五大加碼族群（擇高計算）

若符合以下身分，可再加碼補貼金額：

單身青年（18～未滿 40 歲）：×1.2 倍

圖／ 內政部不動產資訊平台
圖／ 內政部不動產資訊平台

新婚家庭（結婚 2 年內）：×1.5 倍

圖／內政部不動產資訊平台
圖／內政部不動產資訊平台

育有未成年子女（含胎兒）：1 人×1.4，每多 1 人再加 ×0.2

經濟弱勢（低收／中低收）：×1.4 倍

圖／ 內政部不動產資訊平台
圖／ 內政部不動產資訊平台

社會弱勢（身障、原住民、65 歲以上等）：×1.2 倍

在同時符合多項加碼身分條件的情況下，租金補貼金額可依規定疊加計算，最高每戶每月補貼金額可達 14,400 元。

2026 租金補貼怎麼申請？舊戶要再申請嗎？

舊戶

若申請人於 2025 年已獲核定並領取租金補貼，2026 年將由系統自動帶入資料進行審核，原則上不需重新申請；但若租約到期、提前終止或有搬家情形，仍須在租約消滅後 3 個月內補上符合規定的新租賃契約，否則補貼資格將受到影響。

新戶申請方式（三擇一）

1. 線上申請（最推薦）

透過「300 億元中央擴大租金補貼線上申請系統」＼點我進系統／

2. 郵寄申請

下載申請書郵寄租賃房屋所在地直轄市或內政部國土管理署辦理。

3. 臨櫃申請

於上班時間至地方政府受理窗口辦理。

申請需準備哪些文件？

申請書（線上申請免附）
定期租賃契約影本或電子契約
（須載明出租人、承租人、身分證字號、地址、租金、租期）
申請人金融機構帳戶證明

申請時需依個人身分狀況檢附相關證明文件，例如懷孕者須提供懷孕證明、具經濟或社會弱勢身分者須檢附弱勢身分證明文件，若有受監護人則需附上載有監護關係的戶籍資料；家庭成員中如有外籍人士，則須提供由內政部移民署核發的統一證號。

房東需要同意嗎？房東會被課稅嗎？

申請租金補貼時不需要取得房東同意，房客只要符合資格即可自行提出申請；一旦補貼核定通過，地方政府將依規定自動將房東認定為「公益出租人」。

房東可享

每屋每月租金收入 1.5 萬元免稅
房屋稅比照自用住宅優惠稅率

不過，實務上仍建議租客在申請前先與房東說明與溝通相關機制與影響，提前取得理解，有助於避免日後在稅務或租約認知上產生誤會。

補貼多久會入帳？如何查詢進度？

已起租者

自申請日起按月撥款

未起租者

自起租日開始撥款

進度查詢

申請完成後，可進入租金補貼線上申請系統，點選「進度查詢」，輸入身分證字號與健保卡號，即可查詢案件目前的審核進度。

＼點我查詢進度／

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#住宅 #新制 #登記 #房屋稅 #租金補貼

熱門文章

Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

hotNews__list__item--img

她在韓國被警告「不准比球員紅」，來台灣卻能封神？李多慧的故事，比你想的還扯
hotNews__list__item--img

高齡嬤3折賣房給孝女，其他子孫爭產提告主張買賣無效可以嗎？一場敗訴官司說清楚
hotNews__list__item--img

【懶人包】 林青霞、林志玲都愛的貴族市場美食！台北東門市場必吃必買十大清單

hotNews__list__item--img

❤日本❤飛驒高山【Hotel Around】~近車站☆4星★文青最愛
hotNews__list__item--img

❤日本❤大阪景點【天保山大觀覽車】~☆全透明車廂★無料搭乘
往下滑看更多精彩文章
尾牙前一定要看！2026抽獎禁忌與中獎技巧全公開，花家黑魔法、娜璉桌布真的有用？

尾牙前一定要看！2026抽獎禁忌與中獎技巧全公開，花家黑魔法、娜璉桌布真的有用？

2026-01-15 11:20 女子漾／編輯周意軒
尾牙前一定要看！2026抽獎禁忌與中獎技巧全公開　花家黑魔法、娜璉桌布真的有用？ 圖片來源 :@heartlipped X和花木蘭yt截圖
尾牙前一定要看！2026抽獎禁忌與中獎技巧全公開　花家黑魔法、娜璉桌布真的有用？ 圖片來源 :@heartlipped X和花木蘭yt截圖

尾牙、春酒一到，辦公室空氣就會自動切換成「抽獎模式」：有人假裝佛系，其實手心全是汗；有人嘴上說隨緣，手機桌布早就換好。每年都會出現一批「中獎都市傳說」，2026討論度最高的三大派系，基本上就是花家黑魔法、吉伊卡哇護體、娜璉桌布玄學。以下整理成「９招技巧＋常見禁忌」，讓你在不迷信的前提下，幫自己多加一層心理Buff，至少抽獎那一刻看起來很有料。

2026尾牙春酒抽獎技巧 1：花家黑魔法先開聲，氣勢先贏一半

圖片來源 :花木蘭yt截圖
圖片來源 :花木蘭yt截圖

所謂「花家黑魔法」，最常見版本就是在抽獎前狂聽迪士尼《花木蘭》的歌〈以妳為榮〉，不少網友分享「聽完就中」的神奇經驗，甚至連便利商店都跟上話題，宣布店內不定期播放。實戰用法很簡單：抽獎前10到15分鐘，戴耳機、開單曲循環，讓自己進入「祖先都站我這邊」的自信狀態。

2026尾牙春酒抽獎技巧 2：娜璉桌布玄學，2026新一代「美輪明宏都市傳說」

如果你聽過當年「美輪明宏桌布之亂」，那你已經懂這種玩法的精髓：用一張照片，替自己建立「我今天會走運」的心理暗示。

而2026最紅的新主角，正是TWICE林娜璉。台灣媒體整理了大量網友回報，把手機桌布換成娜璉照片後，抽獎、發票、搶票都變順的案例，甚至出現「娜璉玄學」這種稱號。

圖片來源 :@heartlipped
圖片來源 :@heartlipped

實戰建議：抽獎當天才換也行，但請別邊換邊大喊「我一定會中」，低調一點更有儀式感。

2026尾牙春酒抽獎技巧 3：吉伊卡哇要帶哪隻？「吉祥物」這個語感就是主打

吉伊卡哇派的核心不是科學，是「可愛帶來好心情」。社群上確實有人分享帶著吉伊卡哇娃娃或吊飾去開會、去抽獎，結果真的中到獎金，還出現借同事接力沾喜氣的故事。

要問帶哪隻？最通用的答案就是：帶你最喜歡、最想被它守護的那隻。若你想更「諧音派」一點，優先選名字聽起來就很吉利、很討喜的角色，讓自己一路心情穩、笑容穩、氣場也穩。

圖片來源 :女子漾編輯拍攝
圖片來源 :女子漾編輯拍攝

2026尾牙春酒抽獎技巧 4：抽獎前的「禁忌」第一條：不要先講衰話、也不要先自我詛咒

很多人抽獎前會習慣性說「我一定不中啦」「我很衰啦」，這句話最可怕的點不在玄學，而在於它會讓你整個人縮起來。尾牙抽獎其實很吃現場狀態：你越緊張越彆扭，越容易在被叫到名字時反應慢半拍。所以禁忌不是神鬼，是你自己先把自己送走。把口頭禪改成「隨緣，但我今天狀態很好」，就夠了。

2026尾牙春酒抽獎技巧 5：抽獎前的「禁忌」第二條：別急著炫耀你的準備

你可以換桌布、可以聽神曲、可以口袋放小吊飾，但請不要一到會場就昭告天下「我今天準備齊全等著中」。這不是怕被破法，是避免變成全場焦點後給自己壓力，或讓同事起鬨、把你推到尷尬位置。低調，才是最強的幸運濾鏡。

2026尾牙春酒抽獎技巧 6：馬年穿搭小心機，用「土色系」把火氣壓穩

2026是馬年，社群也流行把生肖五行跟穿搭連在一起：用土色系去平衡火氣，讓整體氣場更穩。

你不需要全身卡其到像在荒野求生，只要在外套、包包、鞋、眼影或指甲選一個「大地色細節」，就能達成「看起來很會」的效果。

2026尾牙春酒抽獎技巧 7：紅色不是只能紅內褲，紅色小物更適合社畜日常

尾牙的紅色梗每年都會被玩到爛，但它之所以不退流行，是因為它真的很適合拍照、也很適合營造「喜氣上身」的狀態。比起走極端路線，你可以選一個「不會尷尬又看得出有準備」的紅色小物，例如紅色髮夾、紅色指甲、紅色耳環，或紅色手機殼的一角。可以戴上vacanza全系列飾品皆採用低敏925純銀製作，以「實踐馬」與「招財喵」為領銜主角紛紛躍上項鍊，輕鬆融入日常穿搭，祈願耳飾再加碼推出「財富雞」、「結緣兔」、「汪旺犬」，集結戀愛、財富、以及好人緣祝福！系列更推出周邊御守，繡上yeeee pottery品牌小標，配合金、木、水、火、土五行元素推出五款御守香氛包，相生相剋，萬物平衡，恰恰與陶藝家李亭儀的心意相通，期許面對新的一年，達成所有的目標之前能提醒自己好好休息，平衡生活與理想。

vacanza 攜手歡樂陶一家陶藝工作室（yeeee pottery），以全新靈感「我的願望小福獸 Let your wish stay」延伸經典「祈願生肖系列」。圖片來源：vacanza　提供
vacanza 攜手歡樂陶一家陶藝工作室（yeeee pottery），以全新靈感「我的願望小福獸 Let your wish stay」延伸經典「祈願生肖系列」。圖片來源：vacanza　提供

vacanza 攜手歡樂陶一家陶藝工作室（yeeee pottery），以全新靈感「我的願望小福獸 Let your wish stay」延伸經典「祈願生肖系列」。圖片來源：vacanza　提供
vacanza 攜手歡樂陶一家陶藝工作室（yeeee pottery），以全新靈感「我的願望小福獸 Let your wish stay」延伸經典「祈願生肖系列」。圖片來源：vacanza　提供

2026尾牙春酒抽獎技巧 8：手寫紅字許願法，讓你抽獎時更專注

有一派玩法是「手寫紅字」，例如把想中的獎項或金額用紅筆寫在小紙條上，當成口袋護身符，主打偏財運加成。用更現代的角度看，它其實就是「具象化目標」：你越清楚自己想要什麼，越不容易在抽獎過程心態崩壞、越能保持穩定。

2026尾牙春酒抽獎技巧 9：抽獎前先把「名字辨識度」拉滿

這招很務實：尾牙現場常常音響炸裂、主持人語速快，名字又容易撞音。你可以在抽獎前就把座位、動線、上台路線想好；如果公司允許名牌、桌牌，讓自己的識別更清楚也更好。這不算玄學，是降低「叫到你卻沒反應」這種社死風險。

《何百芮的地獄毒白》圖片來源:官方
《何百芮的地獄毒白》圖片來源:官方

編輯推薦

#紅色 #娜璉 #禁忌 #分享 #吉伊卡哇 #年終尾牙

熱門文章

Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

hotNews__list__item--img

她在韓國被警告「不准比球員紅」，來台灣卻能封神？李多慧的故事，比你想的還扯
hotNews__list__item--img

高齡嬤3折賣房給孝女，其他子孫爭產提告主張買賣無效可以嗎？一場敗訴官司說清楚
hotNews__list__item--img

【懶人包】 林青霞、林志玲都愛的貴族市場美食！台北東門市場必吃必買十大清單

hotNews__list__item--img

❤日本❤飛驒高山【Hotel Around】~近車站☆4星★文青最愛
hotNews__list__item--img

❤日本❤大阪景點【天保山大觀覽車】~☆全透明車廂★無料搭乘
往下滑看更多精彩文章
行車抽菸、機車滑手機都要罰！新制最高 1,200 元　手機架怎麼用才不違法？

行車抽菸、機車滑手機都要罰！新制最高 1,200 元　手機架怎麼用才不違法？

2025-12-26 16:36 女子漾／編輯許智捷
行車抽菸、機車滑手機都要罰！新制最高 1,200 元　手機架怎麼用才不違法？圖／shutterstock
行車抽菸、機車滑手機都要罰！新制最高 1,200 元　手機架怎麼用才不違法？圖／shutterstock

立法院於 2025 年 12 月 23 日 三讀通過《道路交通管理處罰條例》修正案，針對「分心駕駛」行為加重處罰。未來，汽、機車駕駛人行車時抽菸，以及機車騎士以手持方式使用手機等高風險行為，罰鍰將調升至 1,200 元。該修正案未經條文保留，也未進入黨團協商程序，在朝野立委一致支持下完成三讀。

不過，新制仍須送交行政院確認，並由總統公布後，才會正式施行。交通部也將在法規上路前，完成相關宣導與執法準備。

編輯推薦

行車抽菸、機車手持滑手機　罰鍰調升至 1,200 元

依修正內容，汽、機車駕駛人在「行駛期間」若有下列行為，且影響他人行車安全，將依新制標準開罰：

1. 行車抽菸

汽、機車駕駛人行駛中手持、吸食或點燃香菸，若因菸霧、菸灰影響其他用路人視線或行車安全，罰鍰將由原本的 600 元 調升至 1,200 元。

圖／達志影像
圖／達志影像

2. 機車行駛中手持使用手機

機車駕駛人行駛時，以手持方式使用手機、電腦或其他電子裝置進行通話或數據通訊，罰鍰將由 1,000 元 調升至 1,200 元。

至於汽車駕駛行駛中手持使用手機，現行罰鍰仍維持 3,000 元，本次修法並未調整，但仍屬重點取締項目。

立法委員指出，行車吸菸不僅可能因菸霧、菸灰影響後方用路人視線，也增加單手操控與分心風險；而機車騎士滑手機，因需分心操作，更是交通事故的常見肇因之一。此次修法，正是希望透過提高罰鍰，加強嚇阻效果，降低事故發生機率。

手機架能不能用？交通部：關鍵在「是否影響行車安全」

隨著機車族使用手機架的情況愈來愈普遍，是否會被開罰也成為關注焦點。對此，交通部公共運輸及監理司長胡迪琦表示：

法條明確規範的是「手持方式」使用手機、電腦等電子裝置，若手機固定於手機架上，原則上不屬於直接違規行為。

不過，交通部也強調，若駕駛人在行駛中（包含停等紅燈）頻繁操作手機架上的手機，導致分心、車身不穩或影響他人行車安全，警方仍可視實際行為，依《道路交通管理處罰條例》相關規定進行舉發。

此外，法院實務見解也指出，停等紅燈屬於「行駛中」的暫時停止狀態，若在紅燈時拿起手機操作，同樣可能構成違規。

何時上路？最快 2026 年第一季實施

交通部表示，該修正案三讀通過後，仍須完成行政程序並送總統公布。若條文未另訂施行日期，依一般慣例，將在公布後約 30 至 60 天內 正式施行，預期最快落在 2026 年第一季。

圖／shutterstock
圖／shutterstock

在正式上路前，交通主管機關將同步更新執法手冊與教育教材，並加強宣導，未來也將評估運用科技執法與 AI 辨識技術輔助取締，確保新制有效落實。

交通部也再次呼籲，用路人無論騎車或開車，都應專心駕駛，避免任何可能造成分心的行為，才能真正降低交通事故風險。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#新制 #行車安全 #使用手機

熱門文章

Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

hotNews__list__item--img

她在韓國被警告「不准比球員紅」，來台灣卻能封神？李多慧的故事，比你想的還扯
hotNews__list__item--img

高齡嬤3折賣房給孝女，其他子孫爭產提告主張買賣無效可以嗎？一場敗訴官司說清楚
hotNews__list__item--img

【懶人包】 林青霞、林志玲都愛的貴族市場美食！台北東門市場必吃必買十大清單

hotNews__list__item--img

❤日本❤飛驒高山【Hotel Around】~近車站☆4星★文青最愛
hotNews__list__item--img

❤日本❤大阪景點【天保山大觀覽車】~☆全透明車廂★無料搭乘
往下滑看更多精彩文章
你也可能中招？出國前才發現護照出現這件事，很多人都是這樣被勸重辦的！

你也可能中招？出國前才發現護照出現這件事，很多人都是這樣被勸重辦的！

2026-01-13 20:22 女子漾／編輯周意軒
你也可能中招？出國前才發現護照出現這件事，很多人都是這樣被勸重辦的！（圖／翻攝PTT）
你也可能中招？出國前才發現護照出現這件事，很多人都是這樣被勸重辦的！（圖／翻攝PTT）

近期出國潮再起，護照也成為不少人翻找行李時最重要的存在。但你知道嗎，一個看似無傷大雅的「可愛行為」，卻可能直接讓你上不了飛機、甚至被原機遣返。近日就有民眾發現，自己的護照內頁竟被朋友蓋上日本超人氣角色吉伊卡哇」的紀念章，消息曝光後引發網友一片譁然，外交部也正式出面說明後果。

一趟日本行差點泡湯　護照被蓋「吉伊卡哇」本人當場傻眼

一名網友在 PTT 分享親身經歷，表示自己預計月底前往日本旅遊，近期整理護照、日圓等行前物品時，才赫然發現護照內頁被蓋上《吉伊卡哇》的印章，推測可能是朋友去年一時好玩留下的「紀念」。但眼看出發時間逼近，他也忍不住焦急發文求救，詢問是否還來得及補救。

（圖／翻攝PTT）
（圖／翻攝PTT）

貼文曝光後，立刻引發大量討論，不少網友直言情況不妙，提醒「這本護照已經不能用了」，也有人分享過去經驗，直言有些國家對護照檢查非常嚴格，真的不能心存僥倖。

網友血淚提醒：不是可不可愛的問題，是「能不能入境」

留言區中，多數網友一致給出相同建議，就是立刻申請換發新護照。有人指出，就算行程安排電子通關，也不代表能完全避開人工查驗風險，一旦被發現護照內頁有非官方章戳，後果可能比想像中嚴重。

圖片來源：canva
圖片來源：canva

也有網友提醒，如果距離出國還有時間，務必直接申請急件護照，不要抱著「也許過得去」的僥倖心理，因為一旦被拒絕入境，不只行程全毀，還可能留下不良紀錄。

外交部正式說明：護照屬公文書　亂蓋章就是汙損

針對這起事件，外交部領事事務局也再次透過官網重申立場，指出護照具有公文書性質，非權責機關不得擅自增刪、塗改或加蓋任何章戳。

圖片來源：外交部網站截圖
圖片來源：外交部網站截圖

根據過往案例，曾有國人於旅遊期間，將景點紀念章蓋在護照內頁，結果在入境他國時遭到拒絕，甚至被原機遣返回台。外交部強調，只要護照內頁出現紀念章、塗改痕跡或紙張破損情況，即可被認定為護照汙損，依法應立即申請換發新護照，以免影響通關與出國權益。

出國前最後提醒：護照只給官方蓋章

外交部也呼籲，民眾出國旅遊時，務必妥善保管護照，切勿因一時好玩或留念，在護照上加蓋任何非官方印章。再可愛的角色、再熱門的打卡章，都不該出現在護照內頁。出國前多檢查一次，真的能救回一整趟旅行。畢竟，比起「紀念章很可愛」，順利入境、平安回家，才是最重要的事。

#角色 #分享 #國旅 #景點 #護照 #吉伊卡哇

熱門文章

Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

hotNews__list__item--img

她在韓國被警告「不准比球員紅」，來台灣卻能封神？李多慧的故事，比你想的還扯
hotNews__list__item--img

高齡嬤3折賣房給孝女，其他子孫爭產提告主張買賣無效可以嗎？一場敗訴官司說清楚
hotNews__list__item--img

【懶人包】 林青霞、林志玲都愛的貴族市場美食！台北東門市場必吃必買十大清單

hotNews__list__item--img

❤日本❤飛驒高山【Hotel Around】~近車站☆4星★文青最愛
hotNews__list__item--img

❤日本❤大阪景點【天保山大觀覽車】~☆全透明車廂★無料搭乘
往下滑看更多精彩文章
17 日學測登場！老師公開「過關神招」逆轉勝：最後一刻必看的衝刺指南

17 日學測登場！老師公開「過關神招」逆轉勝：最後一刻必看的衝刺指南

2026-01-16 09:43 國文老師｜謝蓁
115學測即將登場，補教老師公開「過關神招」逆轉勝。圖／聯合報系資料照片
115學測即將登場，補教老師公開「過關神招」逆轉勝。圖／聯合報系資料照片

致學測戰士：【穩住心，你比想像中更強大】

親愛的孩子們，明天就要踏入考場了。這幾天，你的心跳是不是比平常快了幾拍？看著課本明明很熟，卻突然覺得腦袋一片空白？別擔心，這是身體在告訴你，你已經準備好要衝刺了。

作為老師，最後這段時間我不跟你談艱澀的題型，我想送你一份定心丸與準備清單。

第一部分：考前心態——穩住，你就贏了一半

1. 接受不完美的狀態：到了現在，不要再糾結哪一單元沒讀熟。你要告訴自己，我現在所擁有的武器，已經足夠應付這場考試。→考試考的是你會的，而不是你不會的

2. 把焦慮轉化為儀式感：如果覺得心慌，就【握緊右拳，深呼吸三次】，或者聽一首讓你有力量的歌。告訴自己，這不過是換個地方寫練習題，只是那個地方冷氣可能比較強、監考老師比較嚴肅一點而已。→考卷發下等候時，若覺得心跳加快太緊張，也記得【握緊右拳，深呼吸三次】

3. 大腦需要關機重啟：這兩晚絕對不要熬夜。熬夜換來的零碎知識，比不上一個清醒大腦帶來的邏輯判斷。→睡前跟大腦說聲辛苦了，讓它好好休息，這兩天它才會為你全力以赴


第二部分：物品準備清單——戰士不打無謂之仗

請在今天或明天就把這些東西裝進透明夾鏈袋或書包裡：

1. 最重要的證件：必須帶應試有效證件正本（「身分證」或「有照片之健保卡」）。

2. 文具組：2B鉛筆、橡皮擦、0.5黑色墨水筆（建議多帶兩枝）、修正帶及替換芯、透明墊板。

3. 數學工具：直尺、圓規、三角板（雖然不一定用到，但帶著能增加安心感）。

4. 時間管理：指針式手錶。→絕對不能有鬧鈴功能，也不能攜帶任何智慧型穿戴裝置（如智慧手錶、運動手環）。

5. 生活健康用品：口罩、面紙、濕紙巾、常備藥品。若怕考場冷氣太強，請記得多帶一件薄外套。

6. 水壺與能量：透明水壺、巧克力或小點心。休息時間可以補充血糖，但進入考場後水壺必須收進包包。


第三部分：國文科最後衝刺重點提示

國文科考的是邏輯與感受力的結合，最後這兩天請複習以下關鍵：

1. 核心古文十五篇： 不需要逐字背誦，但要快速掃視各篇的主旨、關鍵字詞解釋以及重要的修辭技巧。→特別注意文章中作者想傳達的核心價值，這往往是閱讀測驗的出題核心。

2. 閱讀理解的邏輯： 做題時，記得「回到文本」。不要用你的主觀想像來回答問題，而是要在文章中找到證據。→注意題幹中的限定詞，例如「最適當」、「錯誤的是」、「作者的意圖」，看清楚題目再下筆。

3. 混合題型的應對： 手寫部分要精準，題目要求字數就不要超過，要求從原文擷取就不要擅自改寫。→答案要條列清晰，讓閱卷老師一眼看到重點。

4. 國語文寫作（國寫）： 理性題（第一題）重在邏輯與條理，請務必分段清楚，立場堅定且論據充分。感性題（第二題）重在情意的共鳴，試著從自身經驗出發，將平凡的事物寫出深刻的感悟。→最後兩天可以翻閱自己練習過的範文，記住幾種好用的結構框架。

5. 審題時間分配： 國文科題目字數多，務必掌控好閱讀速度。建議在考前腦中模擬一次作答順序，確保有足夠的時間留給國寫，避免虎頭蛇尾。


這幾年，你寫過的每一枝筆芯、翻過的每一頁講義，都不是無聲的消耗，而是正在為你的夢想積攢能量。

學測這場戰鬥，筆尖就是你的劍，而你這段時間累積的溫柔與堅毅，就是最堅韌的盔甲。請相信，那些暗暗發光的努力，終將在兩天後的筆尖下，開出最燦爛的花。願你合上筆蓋的那一刻，擁有戰士收劍入鞘的驕傲。孩子，加油，我在終點等著為你們喝采。

國文老師｜謝蓁

國文老師｜謝蓁

一位老師／一名媽媽。 在生活中育自己的兒，在工作中育別人的兒

#老師 #核心 #冷氣

熱門文章

Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

hotNews__list__item--img

她在韓國被警告「不准比球員紅」，來台灣卻能封神？李多慧的故事，比你想的還扯
hotNews__list__item--img

高齡嬤3折賣房給孝女，其他子孫爭產提告主張買賣無效可以嗎？一場敗訴官司說清楚
hotNews__list__item--img

【懶人包】 林青霞、林志玲都愛的貴族市場美食！台北東門市場必吃必買十大清單

hotNews__list__item--img

❤日本❤飛驒高山【Hotel Around】~近車站☆4星★文青最愛
hotNews__list__item--img

❤日本❤大阪景點【天保山大觀覽車】~☆全透明車廂★無料搭乘

最新文章

溫差對身體的影響為何特別明顯？從冬季清晨的生理變化談起

溫差對身體的影響為何特別明顯？從冬季清晨的生理變化談起

#心血管疾病 #雷射 #天氣變冷

潮健康 2026.01.19 11
滑雪旅遊如何穿才暖？雪地旅遊穿著的保暖關鍵

滑雪旅遊如何穿才暖？雪地旅遊穿著的保暖關鍵

#低溫 #熱量 #濕氣

潮健康 2026.01.19 10
麻油炒菇菇 溫潤又滋補

麻油炒菇菇 溫潤又滋補

#健康飲食 #食譜DIY #健康食譜

isa小眼睛 2026.01.19 9
飛輪後出現「這症狀」別再硬撐！25 歲女尿變茶色　醫師警告恐傷腎

飛輪後出現「這症狀」別再硬撐！25 歲女尿變茶色　醫師警告恐傷腎

#運動 #飛輪 #急性橫紋肌溶解症 #肌肉

女子漾／編輯許智捷 2026.01.19 49
面對本賽季僅兩敗的連莊　臺北伊斯特首局開胡仍止步四局

面對本賽季僅兩敗的連莊　臺北伊斯特首局開胡仍止步四局
司徒建銘 2026.01.18 13
【週一不想上班？先別急著罵老闆， 你的大腦可能正在經歷一場珍貴的升級】

【週一不想上班？先別急著罵老闆， 你的大腦可能正在經歷一場珍貴的升級】

#工作職場 #生涯規畫 #AI #人性 #家人

J.T 2026.01.18 20
金針菇燒肉捲 一口一個剛剛好

金針菇燒肉捲 一口一個剛剛好

#健康飲食 #食譜DIY #健康食譜 #燒肉 #便當

isa小眼睛 2026.01.18 14
鮪魚蛋吐司 鹹香濃郁，越簡單越耐吃

鮪魚蛋吐司 鹹香濃郁，越簡單越耐吃

#健康飲食 #食譜DIY #健康食譜 #早餐 #吐司

isa小眼睛 2026.01.17 20
《為什麼妳買了香奈兒，心裡還是空蕩蕩？致那些「精緻窮」的靈魂》

《為什麼妳買了香奈兒，心裡還是空蕩蕩？致那些「精緻窮」的靈魂》

#情緒勒索 #工作職場 #自我成長 #消費 #包包

J.T 2026.01.16 42
【不是都教過、或是學過了嗎？！】

【不是都教過、或是學過了嗎？！】

#財富 #親子 #消費

Tiffany陪孩子學財商 2026.01.16 27
18+