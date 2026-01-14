長痘、暗沉、粉刺反覆？正確卸妝，應該掌握這些原則

在保養品選擇越來越講究、精華成分動輒標榜高濃度與科技突破的時代，許多人卻忽略了一個最根本、也最不該被輕視的關鍵步驟：卸妝。部分肌膚狀況，可能與長期清潔方式不夠適合或卸妝習慣有關。從反覆出現粉刺、膚色看起來較不均勻，到換季時容易感到不適，甚至保養品越擦越無感，背後往往都與「沒有真正卸乾淨」息息相關。

健康管理師張恆恩也從日常觀察中分享：當彩妝、防曬與日常髒污長時間殘留在肌膚上，可能讓肌膚在日常清潔上承受較多負擔，久而久之，肌膚狀態也可能因此較難維持穩定。

為什麼卸妝比你想像中更重要？

現代人即使不上妝，也幾乎每天都會使用防曬、隔離或具修飾效果的底妝產品。這類產品多半具備防水、防汗與高度附著力，單靠洗面乳往往難以完全清除，可能增加粉刺或肌膚不適的發生機率，讓肌膚狀況看起來反覆不穩定。

依據松山家商《探討各種卸妝產品之優劣》學術研究指出：卸妝其主要就是在清潔皮膚，而在卸妝產品種類有很多種，但不一定每一種都適合自己、不一定每一種都能夠深層清潔有些人會因為卸妝產品而過敏，每個人所選的不一樣效果也會不一樣，該怎麼選擇最適合自己的該怎麼使用才能發揮到最好的效果。

卸妝四大類，哪種最適合你的肌膚？

卸妝油： 油狀質地，高效溶解濃妝、防水彩妝，適合乾肌、中性肌與混合肌。使用時需充分乳化，油性肌膚使用時，建議留意質地與使用後的清爽感受。

卸妝乳： 乳狀溫和，適合乾肌與敏感肌，能輕鬆卸除日常淡妝或防曬。雖然使用感舒適，但對防水彩妝清潔力有限。

卸妝凝膠： 清爽不油膩，偏油性或容易出油膚質者常選擇使用。適合淡妝、輕妝，清潔快速，但濃妝或防水彩妝可能需重複使用。

卸妝液／卸妝水：水狀輕薄，方便快捷、溫和，適合敏感肌及日常淡妝。防水彩妝通常需搭配化妝棉或洗面乳，避免殘留。

正確卸妝，應該掌握這些原則

依妝感選擇適合的卸妝產品：

淡妝、防曬可選卸妝水或乳；濃妝、防水彩妝則建議卸妝油或卸妝霜。

卸妝時動作輕柔，避免來回拉扯：

讓產品發揮溶解彩妝的效果，而非靠摩擦。

卸妝後仍需溫和清潔，但避免過度：

維持肌膚乾淨，同時保留必要的保護力。

卸妝後可適度進行基礎保濕保養：

讓肌膚在清潔後感受較為舒適，為後續保養打好基礎。

卸妝是保養的第一步，選對適合自己的產品才有效

卸妝不只是簡單清除彩妝或防曬，更是肌膚保養的第一步。正確的卸妝方法有助於清除表層彩妝、防曬與日常髒污，降低因清潔不當造成的肌膚困擾，並避免過度清潔帶來的不適感，避免因過度清潔或摩擦造成乾燥、敏感。

此外，台灣專業保養品牌FARMELL法媚兒提醒建議，卸妝時應依肌膚狀態調整手法，避免過度拉扯或搓揉，同時選擇適合自己膚質的卸妝產品，才能真正做到清潔、保護與修護兼顧，讓肌膚在日常保養中呈現良好的狀態與光澤感。

免責聲明：本文為一般肌膚清潔與保養相關資訊分享，內容僅供參考，非作為醫療診斷或治療依據。如有持續性肌膚問題，建議諮詢皮膚科醫師或專業人員。

