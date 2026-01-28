2026-01-28 12:01 潮健康
男性常見的營養補充成分馬卡是什麼？營養師解析其營養組成與特性
圖說：馬卡含有多種礦物質與胺基酸，是常見的營養補充來源之一。
近年來「馬卡」成為保健食品中常被討論的成分之一，但許多人對馬卡的實際營養價值仍一知半解。《FJ豐傑生醫》營養師游子嫻表示，馬卡本身是一種含有多種營養成分的植物性來源，含有多種礦物質與必需胺基酸，適合作為日常營養補給的一環。
本篇將從營養組成與補充角度出發，帶大家認識馬卡的基本特性與常見疑問。
馬卡是什麼？營養師：屬於營養密度高的植物性來源
馬卡是一種植物性來源的營養成分，其營養主要集中於根部，含有鐵、鈣、鋅等多種礦物質，同時也提供人體所需的必需胺基酸；營養師游子嫻指出，正因為營養組成多元，馬卡常被應用於營養補充食品中，作為補足日常飲食營養的來源之一。
馬卡的 5 大營養特色，營養師一次說明
根據馬卡本身的營養組成，可整理出以下 5 大特色：
- 含多種礦物質馬卡含有鐵、鈣、鋅等人體必需礦物質，可作為日常飲食的補充來源。
- 提供必需胺基酸相較於一般蔬菜，馬卡含有多種必需胺基酸，為人體所需的基礎營養素之一。
- 營養集中於根部馬卡的主要營養集中在根部，也是保健食品萃取與使用的主要部位。
- 適合作為日常營養補給常見於營養補充品中，適合生活忙碌、飲食不均衡族群補充。
- 男女皆可補充營養師指出，馬卡並非特定族群專屬，男女皆可依自身需求作為營養補給選項。
黃、紅、黑馬卡差在哪？營養師解析顏色背後的差異
市面上常見的馬卡依外觀顏色可分為黃馬卡、紅馬卡與黑馬卡。營養師游子嫻說明，馬卡的顏色主要受到生長土壤、環境條件與植物本身基因影響，不同顏色在外觀與自然收成比例上有所不同。
以年產量來看，其中黃馬卡最為常見，其次為紅馬卡，黑馬卡則相對稀有。除了產量不同，各顏色馬卡在營養組成與應用方向上，也呈現出不同特色。
黃馬卡：為產量最高的種類，整體營養密度相對較低，目前多數被作為基礎型的營養補充原料之一，因此常被作為基礎型營養補充來源。
紅馬卡：相較黃馬卡更為少見，顏色越深者，營養密度越高，常被運用於不同類型的營養補充食品配方中。
黑馬卡：則是三者之中最為稀有的種類，同時也是營養密度最高者，因其營養集中、補充價值高，在市場上也具較高關注度。
營養師提醒：馬卡屬營養補充，不能取代均衡飲食
游子嫻營養師提醒，馬卡屬於營養補充來源，主要功能在於補足日常飲食可能不足的營養素，但仍無法取代均衡飲食的重要性。補充時應搭配正常作息與完整飲食結構，才能作為日常飲食營養補充的一部分。
營養師回覆 3 個常見疑問
Q1：馬卡是只有男性才需要補充嗎？女性能吃嗎？營養師游子嫻表示，這是常見迷思。馬卡本身提供的是礦物質與必需胺基酸等基礎營養素，並非僅針對單一族群設計。只要有營養補充需求，男女皆可依自身飲食狀況與生活型態評估是否補充。
Q2：馬卡屬於藥品或刺激性成分嗎？游子嫻營養師指出，馬卡屬於植物性來源的營養成分，常被應用於營養補充食品中，與藥品性質不同。其角色在於補充日常飲食中可能不足的營養素，而非用於治療或立即性作用。
Q3：補充馬卡是否能取代均衡飲食？營養師強調，任何營養補充品都無法取代正常飲食。馬卡的定位是「輔助補充」，適合在飲食不均衡或營養攝取不足時作為補充來源，仍需搭配完整飲食結構，才能支持日常生活中的基本營養需求。
免責聲明：本文為一般營養與飲食相關資訊分享，內容僅供參考，非作為醫療診斷、治療或任何療效宣稱之依據。如有特殊健康狀況，建議諮詢醫療或營養專業人員。
