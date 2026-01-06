2026-01-06 13:17 卡娃思 / 開心趴趴走
炒青菜的妙招，百吃不厭，更是百搭的家常小菜！
健康飲食，是需要每天攝取大量的蔬菜，冬天的蔬菜每一樣都是高顏值的青綠色，水分飽滿的新鮮，家常料理要怎麼炒才會好吃呢？有妙招的，當然有的，本篇就來講講，超簡單的！家庭主婦手拿好菜不藏私分享！
不論是清炒，還是加點肉的炒蔬菜，這個妙招炒出來的蔬菜，盤盤油亮翠綠，脆鮮甜嫩水滋滋的美味好吃！
🔻蒜香菠菜
🔺鴻禧菇炒大黃瓜
炒青菜的妙招💕
- 爆香料：蒜頭、薑、蔥，蒜頭用台灣農產的，蒜香味較濃冽。也可以加上花椒，微辣的椒香更美味🫠
- 蔬菜放入鍋中後，隨即用淋的方式，從鍋邊淋上一杯熱開水，蓋上鍋蓋悶煮一分鐘，開鍋蓋調味拌炒。
- 加上肉末的炒青菜，炒菜順序😳
- 少量油將豬肉末炒半熟
- 加入蒜片，略炒
- 放入青菜略炒後，從歸邊淋上一杯熱水，蓋鍋蓋2~3分鐘
- 掀起鍋蓋後，放入鹽、胡椒調味後略拌炒即可起鍋。
- 若是要加上鴻禧菇的炒蔬菜，可先用少量的油先炒鴻禧菇到略變色，最後再加入炒好的蔬菜拌炒幾下就完成了。
https://blog.udn.com/amyhsiuying/176877906
🔻炒皎白筍香菜，詳細做法
- 炒鍋上放上適量的食用油開火起鍋，加入蒜片爆香。
- 蒜香味出現時加入滾刀塊的茭白筍，略炒一分鐘，加入滾熱開水50cc，蓋鍋蓋續煮三分鐘，可快速的煮熟。
- 掀起鍋蓋，放入鹽、胡椒粉和辣椒拌炒一下下，熄火在鍋中加入香菜，用鍋中餘溫與煮熟的茭白筍略拌炒，淋上麻油裝盤就好了。
（也可以將做法1.2.省略爆香的動作，鍋中林點油後放蒜片和皎白筍後開火，拌炒一下熱鍋，間水蒸氣冒出，隨即加熱開水一杯改上鍋蓋，之後做法3)
https://woman.udn.com/woman/story/123165/7424866
炒蔬菜，炒的好吃，會更愛吃，學會簡單的妙招，家廚房隨即炒出一盤盤健康美味，想吃隨時來一盤，減體重的飲食控制期間更是幸福滿百！
