炒青菜的妙招，百吃不厭，更是百搭的家常小菜！

2026-01-06

健康飲食，是需要每天攝取大量的蔬菜，冬天的蔬菜每一樣都是高顏值的青綠色，水分飽滿的新鮮，家常料理要怎麼炒才會好吃呢？有妙招的，當然有的，本篇就來講講，超簡單的！家庭主婦手拿好菜不藏私分享！

🔺圖：彩椒金針菇炒肉末
🔺圖：彩椒金針菇炒肉末

🔺圖：炒蒜香地瓜葉肉末
🔺圖：炒蒜香地瓜葉肉末

不論是清炒，還是加點肉的炒蔬菜，這個妙招炒出來的蔬菜，盤盤油亮翠綠，脆鮮甜嫩水滋滋的美味好吃！

🔻蒜香菠菜

🔺鴻禧菇炒大黃瓜

炒青菜的妙招💕

  1. 爆香料：蒜頭、薑、蔥，蒜頭用台灣農產的，蒜香味較濃冽。也可以加上花椒，微辣的椒香更美味🫠


  1. 蔬菜放入鍋中後，隨即用淋的方式，從鍋邊淋上一杯熱開水，蓋上鍋蓋悶煮一分鐘，開鍋蓋調味拌炒。
  2. 加上肉末的炒青菜，炒菜順序😳
  3. 少量油將豬肉末炒半熟
  4. 加入蒜片，略炒
  5. 放入青菜略炒後，從歸邊淋上一杯熱水，蓋鍋蓋2~3分鐘
  6. 掀起鍋蓋後，放入鹽、胡椒調味後略拌炒即可起鍋。
  7. 若是要加上鴻禧菇的炒蔬菜，可先用少量的油先炒鴻禧菇到略變色，最後再加入炒好的蔬菜拌炒幾下就完成了。

https://blog.udn.com/amyhsiuying/176877906

🔻炒皎白筍香菜詳細做法

  1. 炒鍋上放上適量的食用油開火起鍋，加入蒜片爆香。
  2. 蒜香味出現時加入滾刀塊的茭白筍，略炒一分鐘，加入滾熱開水50cc，蓋鍋蓋續煮三分鐘，可快速的煮熟。
  3. 掀起鍋蓋，放入鹽、胡椒粉和辣椒拌炒一下下，熄火在鍋中加入香菜，用鍋中餘溫與煮熟的茭白筍略拌炒，淋上麻油裝盤就好了。

（也可以將做法1.2.省略爆香的動作，鍋中林點油後放蒜片和皎白筍後開火，拌炒一下熱鍋，間水蒸氣冒出，隨即加熱開水一杯改上鍋蓋，之後做法3)

https://woman.udn.com/woman/story/123165/7424866

炒蔬菜，炒的好吃，會更愛吃，學會簡單的妙招，家廚房隨即炒出一盤盤健康美味，想吃隨時來一盤，減體重的飲食控制期間更是幸福滿百！







卡娃思 / 開心趴趴走

卡娃思 / 開心趴趴走

我叫卡娃思，開朗幽默是我的特質魅力，專職吃喝玩樂的工作超過十年，樂在好攝，善於專題分享。

#蔬食 #香菜 #健康飲食 #飲食控制 #食譜DIY

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強

2025-12-19
圖／NETFLIX
圖／NETFLIX

在步調緊湊、壓力爆表的日常中，有些人卻總能維持穩定情緒，不容易被負面事件拖垮，彷彿走到哪都散發安心感。小孟塔羅雲蔚老師指出，這類型的人並非沒有煩惱，而是懂得調整心態、管理情緒，讓能量不被外界輕易消耗。以下3個星座，在面對挑戰時特別能保持正向狀態，長期累積內在好能量。

TOP3 水瓶座｜想得開，是最強的保護色

水瓶座擅長用理性與創意看待人生起伏，對他們來說，每個難題背後都藏著新的可能性。關鍵字老師分析，水瓶不容易被情緒牽著走，因為他們習慣拉開距離思考，讓自己站在更高的視角看事情。他們重視精神層面的自由，不勉強自己迎合他人，也懂得在關係中劃清界線。當外界紛亂時，水瓶會選擇閱讀、創作或獨處整理思緒，讓內在系統重新開機，因此能量恢復速度特別快。

圖／NETFLIX
圖／NETFLIX

TOP2 獅子座｜相信自己，就是最穩定的力量來源

獅子座的正能量，來自對自我的高度肯定。即使遇到挫折，他們內心仍保有「我一定能撐過去」的信念。關鍵字老師指出，這份自信讓獅子在逆境中不輕易否定自己，反而激發更強的行動力。獅子也很懂得為生活製造亮點，無論是工作表現、興趣舞台或社交互動，都能從被需要、被肯定中獲得充電。只要找到發揮價值的空間，他們的熱情就能持續燃燒。

圖／NETFLIX
圖／NETFLIX

TOP1 射手座｜低潮來時，反而看得更遠

射手座之所以能長期保持高能量，關鍵在於「不被當下困住」。關鍵字老師表示，射手面對低潮時，會主動拉高視角，用更宏觀的方式理解人生起伏，因此不容易陷入情緒泥沼。他們相信世界很大、選擇很多，一次失敗不代表全部結束。旅行、學習、新體驗都是射手的重要能量來源，只要持續向外探索，內心就不會枯竭。這種「向前看」的本能，讓射手在關鍵時刻特別清醒。

圖／NETFLIX
圖／NETFLIX

行車抽菸、機車滑手機都要罰！新制最高 1,200 元　手機架怎麼用才不違法？

行車抽菸、機車滑手機都要罰！新制最高 1,200 元　手機架怎麼用才不違法？

2025-12-26
行車抽菸、機車滑手機都要罰！新制最高 1,200 元　手機架怎麼用才不違法？圖／shutterstock
行車抽菸、機車滑手機都要罰！新制最高 1,200 元　手機架怎麼用才不違法？圖／shutterstock

立法院於 2025 年 12 月 23 日 三讀通過《道路交通管理處罰條例》修正案，針對「分心駕駛」行為加重處罰。未來，汽、機車駕駛人行車時抽菸，以及機車騎士以手持方式使用手機等高風險行為，罰鍰將調升至 1,200 元。該修正案未經條文保留，也未進入黨團協商程序，在朝野立委一致支持下完成三讀。

不過，新制仍須送交行政院確認，並由總統公布後，才會正式施行。交通部也將在法規上路前，完成相關宣導與執法準備。

行車抽菸、機車手持滑手機　罰鍰調升至 1,200 元

依修正內容，汽、機車駕駛人在「行駛期間」若有下列行為，且影響他人行車安全，將依新制標準開罰：

1. 行車抽菸

汽、機車駕駛人行駛中手持、吸食或點燃香菸，若因菸霧、菸灰影響其他用路人視線或行車安全，罰鍰將由原本的 600 元 調升至 1,200 元。

圖／達志影像
圖／達志影像

2. 機車行駛中手持使用手機

機車駕駛人行駛時，以手持方式使用手機、電腦或其他電子裝置進行通話或數據通訊，罰鍰將由 1,000 元 調升至 1,200 元。

至於汽車駕駛行駛中手持使用手機，現行罰鍰仍維持 3,000 元，本次修法並未調整，但仍屬重點取締項目。

立法委員指出，行車吸菸不僅可能因菸霧、菸灰影響後方用路人視線，也增加單手操控與分心風險；而機車騎士滑手機，因需分心操作，更是交通事故的常見肇因之一。此次修法，正是希望透過提高罰鍰，加強嚇阻效果，降低事故發生機率。

手機架能不能用？交通部：關鍵在「是否影響行車安全」

隨著機車族使用手機架的情況愈來愈普遍，是否會被開罰也成為關注焦點。對此，交通部公共運輸及監理司長胡迪琦表示：

法條明確規範的是「手持方式」使用手機、電腦等電子裝置，若手機固定於手機架上，原則上不屬於直接違規行為。

不過，交通部也強調，若駕駛人在行駛中（包含停等紅燈）頻繁操作手機架上的手機，導致分心、車身不穩或影響他人行車安全，警方仍可視實際行為，依《道路交通管理處罰條例》相關規定進行舉發。

此外，法院實務見解也指出，停等紅燈屬於「行駛中」的暫時停止狀態，若在紅燈時拿起手機操作，同樣可能構成違規。

何時上路？最快 2026 年第一季實施

交通部表示，該修正案三讀通過後，仍須完成行政程序並送總統公布。若條文未另訂施行日期，依一般慣例，將在公布後約 30 至 60 天內 正式施行，預期最快落在 2026 年第一季。

圖／shutterstock
圖／shutterstock

在正式上路前，交通主管機關將同步更新執法手冊與教育教材，並加強宣導，未來也將評估運用科技執法與 AI 辨識技術輔助取締，確保新制有效落實。

交通部也再次呼籲，用路人無論騎車或開車，都應專心駕駛，避免任何可能造成分心的行為，才能真正降低交通事故風險。

#新制 #行車安全 #使用手機

該不該讓我的孩子讀私中？過來人家長真心話：「3關鍵心態」沒準備好最好不要！

該不該讓我的孩子讀私中？過來人家長真心話：「3關鍵心態」沒準備好最好不要！

2025-12-24
該不該讓我的孩子讀私中？過來人家長真心話：「3關鍵心態」沒準備好最好不要！
該不該讓我的孩子讀私中？過來人家長真心話：「3關鍵心態」沒準備好最好不要！

雖然私中明年才要考試，但很多學校已經開始報名作業，不少家長問我「#該不該讓孩子讀私中？」這篇我就以過來人經驗來分享真心話。

當初讓孩子報考原因

我是領清寒獎學金讀書的人，從來都不覺得私中比較優秀，也相信孩子只要願意努力，在哪裡都可以發光發熱。

女兒小五下學期時，老公想讓她開始有投入考試、認真用功的感覺，決定讓她報考國中資優班。

但其實我們唯一的準備，就是一週去上一次補習班科學實驗而已。

女兒升小六的暑假，我到一場私中舉辦的活動擔任活動主持人，發現整場孩子的秩序也太好，驚豔孩子的氣質、專注模樣，開始有了讓女兒考私中的念頭。

孩子決定報考的原因

本人我最討厭爸媽幫我做決定，所以只要是重大決定，我都會問孩子「你想要嗎？」

我回家和孩子討論，私中的優缺點、公立學校的優缺點，最後我們做了一個決定

「先以會報名為目標，多一個選擇，至於考不考得上沒關係。」

然後，我們還是沒有多餘的準備。

頂多就是諮詢小孩在私中就讀的朋友，買了「大滿貫」升私中資優班入學攻略套書，週六日有空就寫個幾頁。

孩子開始真的想考的原因

小六上學期尾聲，私中開始展開報名，女兒突然發現「 原來班上也有其他人報名。」

她偷偷觀察，有報名私中的同學，上課都變得比較專心，也會開始做讀書計畫。

女兒跟我說「還好我有報名，現在真的覺得想要變得更進步。」

她開始要求自己，希望自己可以成為用功認真的一群。

我們開始覺得，當初報考私中，也許是還不錯的決定。

孩子考上私中以後

在一切都是佛性準備下，女兒最後考上私中了，還擠進很不錯的班級。

但入學後，女兒成績拼不過那些從低、中年級就開始準備私中的同學，排名持續滑落。

女兒情緒很低落，我們也曾聊過如果不讀私中、改讀公立學校的可能性。

但女兒最後說「雖然我在這個學校成績不好，但其實是因為我旁邊的人都很厲害啊！」

她知道自己容易被環境、同儕帶著走，決定寧可留在一個大家都在念書的環境「現在不好沒關係，我會越來越好。」。

最重要的是，她知道爸媽絕對會一直在她身邊，溫暖陪伴，不管她表現如何，都不會影響我們對她的愛。

該讓孩子讀私中嗎

現在女兒國二了，私中會安排許多多元課程，科學營隊、全英語教學營隊、主持、AI等課程，讓我都好想去上啊！

私中考試超多，我幾乎不太看女兒的成績和排名，但她反而找到了自己念書的節奏，進步很多。

所以，身為一個孩子就讀私中一年半的家長，我鼓勵其他孩子念私中嗎？三個關鍵心態，我想是你必須考量的：

▍① 孩子的挫折忍受力夠強大嗎？

私中競爭壓力大、課業進度永遠都超前，如果是像我女兒這樣佛性考上的人，絕對入學後會跟不上。

如果孩子情緒纖細敏感，遇到困難都不願意說，很容易就憂鬱最後轉學。

但如果孩子心臟夠大顆，抱著「只要下一次比這一次進步就好」，那就很適合私中。

▍② 爸媽想清楚讓孩子唸私中的理由

唸私中成績一定會很好嗎？不見得。雖然私中需要入學筆試，但孩子的學業表現真的造化在個人。

所以如果你把私中當第一志願保證班，也許你會失望。

但如果你跟我一樣，希望孩子旁邊是一群「相對願意念書」的同儕、彼此的家長都同樣期待孩子可以守規矩、遵守秩序，也願意讓老師管理，唸私中的確很不錯。

▍③ 你的挫折忍受力夠強大嗎？

對，我說的是你。

私中壓力真的很大，大部分的學校幾乎每天都會公布成績、每周都有排名，學生有狀況，老師絕對第一時間通知，請家長協助。

孩子的挫折忍受力不夠大，很多時候是因為父母逼得太緊，不能容許失敗。

但親愛的，孩子的人生真的不是只有國中這三年，一輩子也不會因為會考成績就定生死。

你願意無論孩子課業表現好不好，都無條件的愛著孩子嗎？

如果你願意接納孩子的一切，私中會很適合你也很適合孩子。

我自己也是跌跌撞撞後，才領悟到這三個關鍵心態。

如果你也正在考慮該不該讓孩子考私中，希望這篇對你有幫助，也歡迎交流，告訴我你的想法。


失敗要趁早 - 張念慈

失敗要趁早 - 張念慈

資深媒體人、親職作家、雙寶媽、癌症患者，也是失敗翻意師。我想幫助遇到瓶頸的人，換個角度看待失敗，重新出發。｢失敗要趁早」透過分享親職停看聽、學習更有效、生活大小事、正向人生觀4個主題，幫助你學會不怕失敗，樂觀面對人生。部落格｢小記者所見所聞」、粉專+YT搜尋｢失敗要趁早-張念慈」、Podcast「失敗學學失敗」、IG @fail.early；想看更多內容點擊portaly.cc/failearly

#老師 #中年 #主持人

比八點檔還殘酷！曹西平身後事被手足拒處理，揭開最痛的一種親情真相

比八點檔還殘酷！曹西平身後事被手足拒處理，揭開最痛的一種親情真相

2025-12-30

曹西平走了。新聞一出，很多人第一時間都傻眼，因為接下來發生的事，實在比八點檔還要血幾百倍。

​警方聯絡上他的親兄弟，希望他們出面處理後事，得到的回應卻是一度拒絕。不是失聯，不是沒能力。而是，不想。

一個被稱「台灣西城秀樹」的資深藝人，人生最後，竟然差點連一場告別都辦不成。

​曹西平生前說過一句話，很多人聽了都覺得太狠「我的財產，一毛都不給姓曹的。」

​聽起來像氣話，其實是一段關係早已走到盡頭的證明。

不是突然翻臉，是長期撐到斷裂

​曹西平與四位兄弟的決裂，不是某一次吵架，而是被現實一點一滴磨出來的。

母親過世後，他發現家裡留下滿滿債務。父親年邁、生病，需要長期照顧。照理說，這應該是家人一起分擔的事。但現實裡，責任沒有平均分配。照顧父親、處理醫療、支付龐大的開銷，最後只剩曹西平一個人扛。

為了錢，他接下被人嘲笑的清涼節目主持。他帶父親遠赴美國、大陸，找兄弟協助，卻被當人球踢：「把爸爸帶回台灣。」甚至，爸爸的告別式，沒有一個兄弟出席。

​不要強求曹西平和家庭和好，所謂的手足關係，早就先一步死掉了。

寫了遺囑，兄弟就領不到嗎？

​曹西平說，不要把錢給家人。但現實，沒有那麼乾脆。如果沒有遺囑，依法繼承，四位兄弟每人四分之一。

即使立了遺囑，把財產留給照顧他的人，兄弟姊妹依然可以主張法律保障的「特留分」。

​即使多年不聞不問，血緣仍然被法律認得。法律承認身分，卻無法衡量關係裡的溫度。

​冷漠、缺席、長期不在場，往往傷人最深，卻也最難被制度承接。

真正留下來的人，不在戶口名簿上

諷刺的是，陪著曹西平走到最後的，幾乎都不是法律定義裡的家人。

​一個，是他晚年最重要的陪伴者，乾兒子 Jeremy。沒有血緣，卻有實際的照顧與陪伴，更負責他的身後事。

另一個，則是早已和曹家沒有法律關係的前嫂嫂龍千玉。離婚多年，情誼卻沒有斷。曹西平低潮遠走泰國時，是龍千玉飛去探望。龍千玉的孩子遭遇重大意外時，曹西平也沒有缺席。

​在曹西平驟逝、親兄弟拒絕出面的情況下，是她站出來協調，讓乾兒子得以處理後事，替他保住人生最後的尊嚴。血緣沒有出現。出現的，是長年累積的情分。

留給活著的我們，三個溫柔提醒

這個故事，看起來跟我們無關，其實這是三個我們都必須懂的「關係」提醒

① 第一個提醒是：不要等到出事，才確認誰是你的人。

​很多關係，平時看起來理所當然，一遇到責任與現實，就悄悄退後。能在日常裡陪你走、陪你扛的人，往往早就用行動告訴你答案。

② 第二個提醒是：家人不是身分，是選擇。

名字寫在戶口名簿上，不代表一定會留下來。而那些沒有血緣、沒有義務的人，卻可能在你最難的時候，選擇不走。

③ 第三個提醒是：重要的關係，不要留到最後才處理。

能說清楚的時候，就說清楚。能道謝的時候，就道謝。能靠近的時候，就不要假裝沒事。因為走到最後，法律只能處理身分，卻補不了那些來不及的關係。

有些人，在人生最關鍵的時候，比路人還遙遠。也有些人，不是家人，卻撐起了你最後一段路。

​懂得不再耗費在錯的人身上，才有力氣，好好珍惜對的人。


失敗要趁早 - 張念慈

失敗要趁早 - 張念慈

資深媒體人、親職作家、雙寶媽、癌症患者，也是失敗翻意師。我想幫助遇到瓶頸的人，換個角度看待失敗，重新出發。｢失敗要趁早」透過分享親職停看聽、學習更有效、生活大小事、正向人生觀4個主題，幫助你學會不怕失敗，樂觀面對人生。部落格｢小記者所見所聞」、粉專+YT搜尋｢失敗要趁早-張念慈」、Podcast「失敗學學失敗」、IG @fail.early；想看更多內容點擊portaly.cc/failearly

#狗 #遺囑 #曹西平

24 歲女大生胃痛就醫竟是胃癌末期　「這 4 種症狀」最容易被忽略、這類食物少碰！

24 歲女大生胃痛就醫竟是胃癌末期　「這 4 種症狀」最容易被忽略、這類食物少碰！

2026-01-05
24 歲女大生胃痛就醫竟是胃癌末期　「這 4 種症狀」最容易被忽略、這類食物少碰！圖／翻攝網路
24 歲女大生胃痛就醫竟是胃癌末期　「這 4 種症狀」最容易被忽略、這類食物少碰！圖／翻攝網路

一名年僅 24 歲、剛畢業不久的女大學生，因長期出現胃部不適前往就醫，沒想到檢查結果卻被診斷為胃癌末期，消息曝光後引發關注，也再度掀起「胃癌年輕化」的討論。

根據陸媒報導，該名患者回憶，學生時期至少有兩年時間，幾乎天天以校門口的燒烤、串串香作為正餐，口味偏重、辛辣，卻未特別留意對身體的影響。主治醫師指出，患者確診時病程已進入晚期，錯過早期介入的黃金治療時機。

胃癌之所以特別棘手，在於早期症狀極不明顯，常與胃炎、胃潰瘍或胃食道逆流高度相似，不少患者因此掉以輕心，延誤就醫。臨床觀察發現，真正值得警覺的往往是症狀持續時間拉長、且逐漸加重。若相關不適超過兩週仍未改善，就應及早就醫評估。

當病情進展到中後期，常會出現以下四大典型警訊。

1. 反覆出現的上腹部疼痛與不適

最常見的表現為上腹部隱隱作痛、悶痛，或伴隨脹氣、灼熱感。與一般胃痛不同的是，胃癌引起的不適服藥後往往無法明顯緩解，反而會隨時間出現頻率增加、程度加劇的情形。有些患者在進食後疼痛反而暫時減輕，容易誤以為只是潰瘍或飲食問題，這也是臨床上常見的「誤判陷阱」。

2. 消化功能異常與進食困難

部分患者會出現「吃沒幾口就覺得飽」的快速飽足感，明明食慾尚可，卻很快感到胃部撐滿，與腫瘤影響胃壁伸展能力有關。若腫瘤位於胃出口，可能導致食物排空受阻，引發噁心、嘔吐；若位於胃入口，則可能出現吞嚥卡卡、進食疼痛等狀況，這些症狀都不宜單純視為腸胃功能失調。

圖／翻攝網路
圖／翻攝網路

3. 食慾下降與不明原因體重減輕

在沒有刻意減肥的情況下，半年內體重下降超過 5% 到 10%，是惡性腫瘤的重要警訊之一。患者常同時出現食慾不振，對原本喜愛的食物失去興趣，甚至排斥油膩飲食。

4. 消化道出血與貧血症狀

當腫瘤表面出血，血液經胃酸作用後會變黑，排出時形成柏油狀黑便，是典型卻容易被忽略的症狀。若長期微量出血，還可能導致慢性貧血，出現臉色蒼白、疲倦、頭暈或活動時易喘。若出血量較大，少數患者可能出現嘔血或咖啡渣狀嘔吐物，這類情況多半已屬較晚期，應立即就醫。

年輕胃癌的 4 個「隱藏殺手」

除了長期攝取高鹽、燒烤、辛辣飲食外，醫師指出，年輕胃癌往往還與以下四大因素交互影響有關：

1. 幽門螺旋桿菌感染

幽門螺旋桿菌被認為是胃癌最主要的致病因子，約 9 成胃癌與其相關。長期感染可能導致慢性胃炎、萎縮性胃炎與腸化生，最終演變成癌症，年輕族群常因共食、共用餐具而不自覺感染。

2. 抽菸與飲酒的協同效應

尼古丁會降低胃黏膜血流，酒精則會破壞胃黏膜防禦屏障，兩者合併使用時，會加速致癌物質在胃部的吸收。

圖／翻攝網路
圖／翻攝網路

3. 亞硝基化合物攝取

香腸、臘肉、燒烤等加工或高溫料理食物中，容易產生亞硝胺類致癌物，在胃酸環境下風險更高。

圖／翻攝網路
圖／翻攝網路

4. 家族遺傳因素

雖然僅占少數，但若帶有 CDH1 等相關基因突變，將大幅提高遺傳性瀰漫型胃癌風險，且好發於年輕女性。

2026 年起胃癌納入第 6 癌篩檢　

因應胃癌防治需求，政府已自 2026 年 1 月 1 日起，正式將胃癌納入全國性「第 6 癌篩檢」。

圖／衛生福利部
圖／衛生福利部

篩檢對象為 45 至 74 歲民眾，終身可接受一次免費幽門螺旋桿菌糞便抗原檢測，若結果為陽性，後續除菌治療與追蹤也可獲補助。醫師也提醒，雖然年輕族群未列入公費對象，但若有家族史或長期胃部不適，仍可考慮自費檢測。

外食族可從日常「保胃」

醫師建議，經常外食或愛吃宵夜的民眾，可從生活中降低風險，包括多攝取富含維生素 C 的蔬果，有助阻斷亞硝胺生成；優格、綠茶、花椰菜等食物，也被認為有助抑制幽門螺旋桿菌活性。

此外，避免共杯共食、使用公筷母匙，以及減少燒烤、加工食品攝取，都是預防胃癌的重要日常習慣。

#胃癌 #食物 #胃酸 #體重 #咖啡

每天都要補鈣，可是鈣片太大顆、吞不下去怎麼辦？

每天都要補鈣，可是鈣片太大顆、吞不下去怎麼辦？

#胃酸 #機能 #消費

潮健康 2026.01.06 5
炒青菜的妙招，百吃不厭，更是百搭的家常小菜！

炒青菜的妙招，百吃不厭，更是百搭的家常小菜！

#食譜DIY #健康飲食 #蔬食 #飲食控制 #香菜

卡娃思 / 開心趴趴走 2026.01.06 21
蒜苗炒鹹豬肉豆干 鹹香好味道

蒜苗炒鹹豬肉豆干 鹹香好味道

#健康飲食 #食譜DIY #健康食譜 #下酒菜

isa小眼睛 2026.01.06 11
買車、自住房其實是錢坑？億萬富豪點名「不該花的 5 種錢」，避開這些開銷才能真正存到錢

買車、自住房其實是錢坑？億萬富豪點名「不該花的 5 種錢」，避開這些開銷才能真正存到錢

#消費 #財富 #金錢 #咖啡 #奧利里

女子漾／編輯許智捷 2026.01.06 108
當孩子開始問「錢」，其實是在找價值與方向｜親子財商對話

當孩子開始問「錢」，其實是在找價值與方向｜親子財商對話

#金錢 #親子

Tiffany陪孩子學財商 2026.01.06 33
未成年接觸減重針！當家長發現時該如何因應與溝通?

未成年接觸減重針！當家長發現時該如何因應與溝通?

#容貌焦慮 #減重 #增肌減脂

潮健康 2026.01.06 16
【悅讀筆記】找到屬於自己的海域，人生有無限潛能

【悅讀筆記】找到屬於自己的海域，人生有無限潛能

#自我成長 #自我評價 #心理勵志 #心理勵志書籍 #好書推薦

晴暄 2026.01.05 12
真正的清醒者，只下一步關鍵棋

真正的清醒者，只下一步關鍵棋

#理性 #權力 #內心

蒔緣‧鹿角腓腓 2026.01.05 21
24 歲女大生胃痛就醫竟是胃癌末期　「這 4 種症狀」最容易被忽略、這類食物少碰！

24 歲女大生胃痛就醫竟是胃癌末期　「這 4 種症狀」最容易被忽略、這類食物少碰！

#胃癌 #食物 #胃酸 #體重 #咖啡

女子漾／編輯許智捷 2026.01.05 5652
天天補鈣卻成效不如預期？營養師分享三個常見飲食觀念

天天補鈣卻成效不如預期？營養師分享三個常見飲食觀念

#迷思 #上班族 #分享

潮健康 2026.01.05 19
