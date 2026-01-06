2026-01-06 11:55 女子漾／編輯許智捷
買車、自住房其實是錢坑？億萬富豪點名「不該花的 5 種錢」，避開這些開銷才能真正存到錢
億萬投資人凱文・奧利里（Kevin O’Leary），近日再度分享他對「致富關鍵」的看法。他直言，累積財富的關鍵並不在於收入高低，而是每天如何花錢。許多人無法存下錢，問題往往不是賺得太少，而是長期把金錢投入在「持續侵蝕資產」的消費習慣中。
根據美國財經媒體《Benzinga》報導，奧利里指出，真正的理財第一步不是拚命加薪，而是先阻止金錢流失。他歸納出五項原則，認為只要能避免這些常見開銷陷阱，不論收入水準如何，都已站在財富累積的正確起點。
以下整理奧利里的五大理財原則！
1. 新車是最快貶值的選擇
奧利里多次公開表示，購買新車是最不理性的財務行為之一。車輛一離開展示間，價值往往立刻下滑兩到三成，折舊速度驚人。他也不認同長期租車，認為那等同於高價租用一項持續貶值的物品。相較之下，他更建議選擇車齡約三年的認證二手車，將折舊成本交由前一手承擔。
2. 外食與咖啡：吃掉投資本金的殺手
在日常支出方面，奧利里點名外食與咖啡是最容易被忽略的「財務黑洞」。他曾直言，抱怨沒錢投資，卻願意花高價買一份簡餐，正是多數人理財失敗的縮影。根據美國勞工統計局資料，美國人一年平均花在外食上的金額接近 4000 美元。
若將其中大部分改為投資，長期累積下來的資產差距十分可觀。對他而言，在家準備餐點與咖啡不是犧牲生活品質，而是替未來爭取選擇權。
3. 自住房不是資產！而是長期負擔
談到房產，奧利里的觀點也與主流思維不同。他直言，自住型房屋並不能視為真正的資產，而是許多人一生中最沉重的財務負擔。房貸、稅金、保險、維修與管理成本，會隨著房屋規模不斷放大。
他提醒，不要因為銀行願意放貸，就購入能力上限的房子，反而應將購屋金額控制在可負擔範圍的一半，以避免長期財務壓力。
4. 外表消費無法帶來財務安全
對於追逐名牌、球鞋與最新科技產品的消費文化，奧利里毫不留情。他形容這類支出就像「錯誤財務決策的展示櫃」，真正值得驕傲的不是衣櫃或收藏，而是穩定成長的投資組合與淨資產。
他直言，低於能力範圍生活不是懲罰，而是一種高度自律的選擇，「讓自己看起來有錢，與真正變有錢，是兩回事。」
5. 訂閱制是最隱形的漏財管道
奧利里也特別提醒訂閱服務的風險。他形容這類支出就像帳戶裡的慢性漏水，看似金額不大，卻長期累積成可觀流失。他建議定期檢視所有訂閱項目，凡是不再使用的服務，應立即取消，而不是一再拖延。
對於「貧窮源於不公平或運氣不好」的說法，奧利里並不認同。他指出，自己看過年收入不高、卻因嚴守理財紀律而逐步累積資產的人；也見過高收入族群因消費失控而成為月光族。在他看來，財富差距的核心不是薪水數字，而是是否願意為金錢建立規則。若不改變消費結構，再高的收入，也只會短暫流過帳戶。
