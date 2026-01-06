2026-01-06 10:09 Tiffany陪孩子學財商
當孩子開始問「錢」，其實是在找價值與方向｜親子財商對話
當孩子問出這句話時，很多父母第一反應其實是緊張的。
我們會想趕快回答、想導正、想給一個「正確觀念」。
但如果停下來想一下，會發現這個問題之所以讓人不安，
是因為——它其實也戳中了我們自己。
我們真的沒有把「成功＝有錢」傳給孩子嗎？
在親子財商教育的現場，我常看到一個很真實的矛盾：
一方面，大人會告訴孩子
「錢不是最重要的」、「開心比較重要」。
但另一方面，孩子每天看到的卻是：
- 我們用收入高低來形容一個人過得好不好
- 我們為了錢，忍耐不喜歡的選擇
- 我們焦慮孩子未來「能不能賺錢、會不會輸」
孩子其實不需要被明講，
家庭裡的金錢觀，會在生活細節中慢慢被吸收。
所以當孩子開始問錢，
他問的，往往不是金額，而是價值。
孩子問錢，其實是在問「我該成為怎樣的人？」
很多家長以為，孩子問錢，是提早想賺錢。
但從孩子的發展來看，他們真正困惑的，通常是這些問題：
- 我現在努力的事情，有沒有價值？
- 如果我跟別人不一樣，會不會不被肯定？
- 大人眼中的「成功」，我一定要照著走嗎？
這些問題，關鍵不在理財技巧，
而在於價值觀的建立。
如果我們急著用「錢」來回答，
很容易不小心把世界變得太單一：
賺很多錢 = 成功
沒賺到錢 = 不夠好
這樣的理解，對孩子來說，其實壓力很大。
那天，我沒有給孩子標準答案
那次，我沒有直接告訴孩子「有錢是不是成功」。
我只問了他一個問題：
「如果一個人很會解決問題，
很多人願意找他幫忙、信任他，
但他沒有很多錢，你會覺得他不成功嗎？」
孩子想了一下，點點頭，又搖搖頭。
我又接著問：
「那如果一個人很有錢，
但沒有人想跟他合作、學習、靠近他，
你會想成為那樣的人嗎？」
這一次，他沉默了。
那個沉默，其實很重要。
因為孩子不是不懂，而是很少有人陪他慢慢想。
金錢很重要，但它不是價值的起點
很多大人心裡其實也卡在同一個地方：
我們知道錢不是全部，
卻又很害怕沒有錢會過得很辛苦。
於是，我們常在不自覺中，
把自己的焦慮，變成孩子的成功標準。
但如果從價值的角度來看：
金錢很重要，
因為它能幫助生活運作、解決問題、創造選擇。
但它更像是一個結果，
而不是一個人值不值得被尊重、被肯定的起點。
孩子正在看著我們，學習什麼是「重要」
家庭金錢觀，從來不只存在於對話裡。
孩子每天都在觀察：
- 我們怎麼選擇工作
- 我們怎麼使用金錢
- 我們怎麼談論別人的人生與選擇
這些日常，其實都在默默回答孩子心裡的那個問題：
「什麼樣的人，才算是成功的人？」
這也是為什麼，我一直覺得
跟孩子談錢，不是先教他怎麼賺錢，而是先陪他理解：什麼才是重要的。
留給家長的一個思考練習
如果有一天，孩子回頭看你現在的生活方式，
你希望他記住的是：
- 你賺了多少錢？
- 還是
- 你怎麼做選擇、怎麼衡量價值、怎麼面對世界？
這個問題，不需要立刻有答案。
但只要我們願意開始思考，
親子之間關於金錢與價值的對話，就已經開始了。
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數