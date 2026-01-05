2026-01-05 20:34 晴暄
【悅讀筆記】找到屬於自己的海域，人生有無限潛能
暖心勵志書籍《企鵝時刻》，作者伊卡特．馮．赫希豪森（Eckart von Hirschhausen）透過企鵝的故事，並透過德國獲獎攝影師史蒂凡．克里斯曼（Stefan Christmann）拍攝的企鵝作品，用豐富療癒的圖文告訴我們，有時候，我們會對於自己的平凡感到無力，但那只是因為——我們還沒找到屬於自己的那片海域。或許換個環境，換個思考，換個方式，就能成功找到自己擅長的領域，專注成長，自在遨遊。
唯有在合適又恰當的環境中，人的潛能才有機會全然展現。[1]
企鵝不像其他鳥類能翱翔於天際，但牠們能在大海裡自在優游。像是隱喻著我們的人生，與其把注意力放在短處，不如做自己擅長的事。我不禁反思，很多時候我們執意於改善弱點，卻忘了自己還有其他長處可以發揮，與其為弱點而感到懷疑，不如好好茁壯自己的強項。
你仔細觀察過企鵝嗎？在動物園裡，通常我們只是匆匆一瞥，發現黑與白的輪廓。作者提到，他透過攝影師史蒂凡拍攝的作品，仔細觀察企鵝喙部的特寫，驚豔的發現那一抹紫色。紫色的光澤周圍還暈染紅銅般的色調。作者也進一步闡述，我們每個人都有許多面向，只是我們往往落入非黑即白的觀念，忘了好好認識自己的各個面向。[2]
認識自己的各種面向，發現強項與弱點，發自內心欣賞各種特質，也是一件美好的事。
作者提到，就像企鵝遨遊於大海一樣，當我們找到自己擅長的領域，並專注於其中，不只是為了卓越，更是為了感到幸福快樂。如同處於「心流」的狀態，當我們沉浸於其中，自然忘卻時間的流逝。[3]
書中分為七個主題，分享企鵝的特質和帶來的啟示，並搭配圖文，是非常有意義和療癒心靈的一本書。跟著企鵝，學習追尋、愛自己、愛與信任、人際團結、啟程、勇敢、飛翔。新的一年，也像企鵝一樣，優雅的跳水，勇敢嘗試新領域吧。附上書中暖心金句：
當你在屬於自己的「流」中「飛翔」，那麼，時間也將隨之飛逝，甚至在某個境界變得無足輕重。……（中略）過程中當然會消耗你的能量——但在行動的同時，能量也會紛紛回湧而至。[4]
參考資料：伊卡特．馮．赫希豪森《企鵝時刻》，究竟出版
[1] 引用自P.35；[2] P.63-65；[3] P.151； [4] 引用自P.151
