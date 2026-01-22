2026-01-22 15:01 潮健康
為何喝水也可能帶來風險？營養師揭「喝水易嗆」3 大原因與注意事項
圖說：喝水嗆咳需留意，可能與吞嚥狀況有關
大家都知道「喝水對身體好」，但你知道嗎？「喝水嗆到」其實不只是尷尬咳嗽，在特定情況下，若液體誤入氣道，可能增加呼吸道不適的風險。
《FJ豐傑生醫》營養師游子嫻提醒，家中成員若出現頻繁嗆咳、呼吸困難、咳痰等情形，建議多加留意相關狀況。本文整理出導致嗆水的 3 大原因，並提供實用防護與自救技巧，幫你遠離喝水風險。
為什麼喝水也會嗆到？營養師列出3大高危險群狀況
雖然我們平常喝水都不會嗆到，但在特定情況下，「水」可能錯流進氣管，造成嗆咳甚至危險。以下是營養師整理出的 3 種高風險情境。
- 年齡增加／吞嚥反射減弱隨著年紀增長，喉嚨與吞嚥反射功能可能退化，使水流更容易誤入氣管，特別是對長輩與吞嚥機能較弱者。
- 巴金森氏症分神經系統相關疾病者，可能在吞嚥協調上較為困難。
- 喝水方式不當：太急、仰頭喝、分心、躺著喝喝水太快、同時講話或躺著喝，都會破壞吞嚥反射與重力協調，導致水進錯道。
營養師指出，若只是偶爾嗆水，通常沒有大礙；但若常常發生，特別是伴隨咳嗽不止、痰多、呼吸困難等狀況，就建議留意是否需進一步由醫療專業人員評估相關狀況。
喝水安全指南：營養師建議的6大預防與改善做法
為了降低喝水時不適的發生機會，這裡有營養師推薦的 6 個簡單做法，可以立即開始實踐：
- 喝水時坐直身體、頭部微低，避免仰頭飲用。
- 每口少量、細嚼慢嚥、慢慢喝，不要貪快。
- 喝水時不要邊講話、邊看手機，專心吞嚥。
- 避免邊吃東西、邊喝水，特別是固體＋液體混合。
- 若長輩或有吞嚥困難者，可依專業人員建議，選擇較適合個人狀況的飲用方式。
- 若嗆咳頻率高、伴隨咳痰、呼吸喘、聲音沙啞等症狀，應立即就醫，並進行吞嚥功能評估。
為什麼不能輕忽「喝水嗆到」？影響可能比你想得更嚴重
不少人誤以為嗆咳只是小事，但液體或食物誤入氣管，可能引起吸入性肺炎，不可不慎。若是有慢性病、吞嚥障礙，或近期做過手術、剛拔除鼻胃管的人群，風險會更高；營養師建議，不要把「喝水嗆到」當成小事，一定要提高警覺並改善習慣，才能真正保護自己與家人安全。
營養師小提醒
- 若家中有長輩、病患或吞嚥功能較弱的人：喝水時務必坐正、慢慢喝。
- 麵條、通心粉、粉圓等「滑溜不易控制」的食物，對容易嗆咳的人風險較高，因此建議盡量避免。
- 定期觀察是否有頻繁嗆咳、咳痰、呼吸不順、吞嚥困難等異常，如有發生，請立即就醫。
免責聲明：本文為一般健康資訊分享，內容僅供參考，非作為醫療診斷或治療依據。如有相關健康疑問，請諮詢醫療專業人員。
