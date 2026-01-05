2026-01-05 11:25 女子漾／編輯張念慈
泡溫泉怎麼穿？穿錯會被趕出來？台灣、日本、韓國泡湯穿著潛規則一次公開
天氣轉冷，不少民眾開始規畫泡溫泉行程，不論是北投、陽明山，或是出國旅遊到日本、韓國，「泡溫泉要穿什麼」往往成為第一次泡湯者最容易踩雷的問題。事實上，不同國家、不同溫泉型態，對穿著都有明確規範，若不了解文化與禮儀，輕則被側目，重則可能被工作人員勸離。
本篇整理台灣、日本、韓國常見溫泉穿著規定，並依照不同溫泉類型說明適合的服裝選擇，同時提醒穿泳衣泡湯時容易忽略的細節。
各國泡溫泉怎麼穿？文化差異其實很大
台灣：大眾池要穿泳衣，裸湯須全裸
台灣溫泉依場域不同，穿著規定差異明確。
多數「戶外或室內大眾池」屬於男女共浴空間，規定必須穿著泳衣、泳褲，並配戴泳帽或浴帽後才能入池；若是男女分開的「半露天裸湯」或日式裸湯區，則比照日本文化，需裸身入池，但仍須戴浴帽以維護泉水衛生。
日本：全裸入浴是基本禮儀
日本溫泉文化以「裸浴」為核心原則，幾乎所有溫泉皆禁止穿泳衣入池。入浴前須先在淋浴區徹底清潔身體，長髮者需盤起，毛巾不可放入池中，只能放在池邊或摺疊放在頭上。這被視為基本禮儀，而非選項。
韓國：泡湯裸身，汗蒸幕穿運動服
韓國的泡湯文化多集中在「汗蒸幕」。泡湯區同樣需裸身入池，但離開泡湯區後，業者通常會提供一套專用運動服，供顧客穿著進入休息區、餐飲區與娛樂設施，是與台日最明顯不同之處。
依溫泉類型怎麼穿？搞錯場合最容易出包
房內溫泉湯屋：可裸身泡湯
設於飯店、會館或民宿內的私人湯屋，屬於獨立空間，通常不強制穿著泳衣，多數人會選擇裸身泡湯，享受私密與放鬆感。
戶外大眾池：泳衣、泳帽缺一不可
戶外大眾池多為開放空間，為顧及衛生與公共禮儀，通常要求穿著泳衣、泳褲，並戴泳帽或浴帽，入池前也須先淋浴清潔身體。
室內半露天裸湯：不穿衣服但要戴浴帽
男女分開的半露天裸湯區，原則上需裸身入池，但仍需配戴浴帽，避免頭髮掉入泉水影響水質。
穿泳衣泡溫泉要注意什麼？這些細節常被忽略
不少台灣民眾習慣穿泳衣泡湯，但泳衣材質其實會受到溫泉泉質影響，相關溫泉業界長期提醒，穿著時須注意以下三點：
1.避免有金屬裝飾的泳衣
金屬扣環、鉚釘或飾品，可能因泉水中的硫化物產生氧化反應，導致金屬變色，甚至刺激皮膚引發過敏。
2.選擇耐高溫材質泳衣
聚酯纖維或尼龍材質較耐熱、不易變形；含彈性纖維（如萊卡）的泳衣，長時間接觸高溫與礦物質，較容易老化變形。
3.泡湯後一定要沖洗泳衣
溫泉中的礦物質容易殘留在布料上，若未以清水沖洗，可能加速褪色、降低彈性。建議以冷水或溫水沖洗後陰乾，避免陽光直曬。
泡溫泉還要帶什麼？老手公認7樣基本配備
除了穿著，公共浴場泡湯也常需要自行準備用品，包括毛巾、飲用水、髮圈、換洗衣物或睡衣、個人沐浴用品、保養品，以及少量現金與零錢。尤其在日本傳統浴場，未必提供電子支付，事前準備更顯重要。
出國泡湯前先查規定 穿對才不失禮
專家與溫泉業者提醒，泡溫泉不只是放鬆行程，更是一種文化體驗。出發前先確認當地溫泉穿著規範，不僅能避免尷尬場面，也能更自在地享受泡湯樂趣。
